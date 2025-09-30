Des toilettes pour meilleures amies : l’idée qui fascine le web

Les meilleures amies vont souvent aux toilettes en binôme et ça reste encore un vaste mystère pour la gent masculine. Ce lieu supposé rester intimiste devient alors un boudoir improvisé où les potins fusent et où les fous rires se heurtent à la froideur des murs. En Allemagne, il existe des WC améliorés où les besties peuvent s’éclipser et partager un véritable moment de complicité, entre la cuvette et le papier rose.

Des toilettes en l’honneur des meilleures amies

C’est une situation habituelle. Lorsqu’une femme se lève de table pour aller aux toilettes et soulager sa vessie, sa meilleure amie lui emboîte le pas et lui accroche le bras. Elles sont synchro même sur leurs envies de pipi. Ce qui est censé prendre quelques minutes dure alors une éternité. Les deux femmes, qui ont passé la porte battante des toilettes ensemble, en reviennent bien tardivement en gloussant ou en continuant leurs messes basses. Un soupir s’échappe de la bouche des hommes, qui ne comprendront jamais cette solidarité féminine poussée jusqu’au petit coin.

Depuis leurs années collège, les femmes vont aux toilettes en groupe. Ça relève presque de l’instinct primaire. Derrière ce pictogramme en robe qui orne les portes, il y a tout un monde. Et si les femmes prolongent cette escapade aux toilettes ce n’est pas seulement pour se repoudrer le nez, ajuster leur teint ou replacer leur chignon. Pour les meilleures amies, les toilettes servent d’isoloir, de cabine à potins. Et ça, les allemands l’ont bien compris. Dans ce pays, où la convivialité s’inscrit dans les gènes, il existe des toilettes « à part » dédiées aux BFF.

D’ailleurs, le logo ancré sur la porte montre deux femmes côte-à-côte. Il s’agit en fait de toilettes « partagées » où les meilleures amies peuvent papoter sur le trône sans être bloquées par de vilaines parois qui ne font même pas l’effort d’être esthétiques. Le rêve de toute une scolarité qui se concrétise au circuit ferroviaire à vélo du Sonnenland en Autriche.

Transformer ce lieu en cocon chaleureux

Quand les meilleures amies prennent la direction des toilettes main dans la main, elles redoutent l’état de la pièce, qui répond plus à un esprit pratique qu’à une exigence esthétique. En général, ce qu’elles découvrent est proche de la scène d’horreur. Chasse qui fuit, poubelles remplies à ras bord, odeurs nauséabondes, sèche-main hors service et boues sur le carrelage… leur conversation est vite expédiée.

Dans ces toilettes made in Autriche, l’accueil est bien plus soigné. Les lavabos brillent de mille feux au point de renvoyer le reflet de quiconque s’y lave les mains. Un lustre romantique habille le plafond (ça change des ampoules vétustes qui pendent dans le vide). Et le must du must ? Il y a un petit meuble avec des verres à pieds et un frigo rempli de délicieuses boissons apéritives. Les meilleures amies peuvent trinquer et forger de nouveaux souvenirs dans cet espace feutré à l’ambiance « salon de thé ». Aux antipodes des toilettes rudimentaires qui ne contiennent même pas le strict minimum, ces WC au summum du confort célèbrent l’amitié féminine comme jamais.

Aller aux toilettes entre filles, un rituel incompris

Aller aux toilettes entre filles n’est pas une lubie ni une technique de protection pour dissuader les potentiels prédateurs. C’est une tradition de longue date, une règle commune à de nombreuses femmes rappelée inlassablement dans la pop culture. Même les actrices de « Gossip Girl » vont aux toilettes à la file indienne, bravant les lois de l’intimité. Les femmes font un débrief de la soirée, disent ce qu’elles retiennent depuis des heures et se réconfortent mutuellement.

Pour beaucoup, aller aux toilettes à deux (ou plus) dépasse largement la simple pause technique. C’est un rituel social, un moment de complicité où l’on se retrouve, loin du bruit ambiant d’un bar ou d’une soirée. Là, derrière la porte d’un miroir un peu piqué, on se recoiffe, on se prête un rouge à lèvres, on replace une bretelle. Ce rituel cache aussi une dimension plus profonde : les toilettes deviennent un lieu de confidences express. On y glisse un « tu crois qu’il me regarde ? », on s’y rassure d’un « t’es parfaite » ou encore on s’y console d’une larme qui coule discrètement. C’est une parenthèse d’authenticité, un espace sécurisant où l’on peut être soi-même, parfois même plus qu’au milieu de la fête.

Des toilettes insolites naissent un peu partout à travers le globe, mais celles-là ont une vraie utilité et répondent à une forte demande. Les toilettes se muent ainsi en un saas de décompression. Les besties libèrent leur vessie et leurs émotions… en duo.