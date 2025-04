Et si votre tatouage vous aidait à décrocher un job ?

Longtemps associés à la rébellion ou à l’anticonformisme, les tatouages ont longtemps été perçus comme un frein à l’embauche. Fort heureusement, les temps changent, et les idées reçues aussi. Aujourd’hui, l’encre sur la peau ne rime plus systématiquement avec marginalité. Une étude menée par l’Université de Miami (États-Unis) en collaboration avec l’Université d’Australie-Occidentale a même révélé un constat surprenant : non seulement les personnes tatouées ne rencontrent pas plus de difficultés à être embauchées que celles qui ne le sont pas, mais dans certains cas, leur tatouage pourrait même leur donner un avantage sur le marché du travail.

Des perceptions qui évoluent

Autrefois considérés comme « peu professionnels », les tatouages sont en train de s’imposer comme un marqueur d’individualité et d’authenticité. Selon l’Université de Miami, environ 20 % des adultes américains et près de 40 % des millennials arborent au moins un tatouage. Ces chiffres témoignent d’un véritable changement sociétal, qui se reflète aussi dans le monde du travail.

Les employeurs d’aujourd’hui, surtout dans les entreprises où la diversité et l’originalité sont valorisées, sont de plus en plus enclins à voir les tatouages comme une simple expression de la personnalité, plutôt que comme un signe d’indiscipline. La généralisation des tatouages parmi les générations Y et Z contribue largement à leur acceptation : après tout, si votre futur manager a lui-même un tatouage, pourquoi le vôtre poserait-il problème ?

De plus, avec l’essor du télétravail et l’assouplissement des codes vestimentaires en entreprise, les apparences ne sont plus jugées avec la même rigueur qu’auparavant. Aujourd’hui, les recruteurs sont davantage concentrés sur les compétences et la personnalité des candidats que sur leurs choix esthétiques.

Certains secteurs en raffolent

Si l’acceptation des tatouages varie d’une industrie à l’autre, certains secteurs voient en eux un véritable atout. Dans les domaines créatifs – publicité, communication, mode, arts, graphisme, design – arborer un tatouage peut même être perçu comme un signe de créativité et d’ouverture d’esprit. Un tatouage bien choisi peut refléter une sensibilité artistique, un goût du détail ou une passion qui trouvent un écho dans ces environnements de travail.

Dans l’univers des start-ups et des entreprises technologiques, où l’esprit d’innovation et la diversité sont particulièrement valorisés, les tatouages ne posent généralement aucun problème. Dans certains cas, ils peuvent même jouer en votre faveur en vous aidant à paraître plus accessible, plus moderne, voire plus audacieux.

Le secteur du bien-être et du développement personnel (coaching, yoga, fitness, soins holistiques) est également (très) ouvert aux tatouages, qui y sont souvent perçus comme une expression d’une philosophie de vie.

D’autres restent frileux

Bien sûr, l’évolution des mentalités ne se fait pas à la même vitesse partout. Certains domaines restent attachés à des codes plus traditionnels, où l’apparence joue un rôle clé. Dans les banques, les assurances, le droit ou encore certaines institutions gouvernementales par exemple, l’image « de sérieux et de rigueur » prime encore. Un tatouage très visible peut alors y être perçu comme peu compatible avec l’identité de l’entreprise.

Cela dit, même dans ces secteurs, la tolérance progresse. Un tatouage ne sera généralement pas un obstacle à l’embauche, tant que votre présentation générale reste « soignée ». Certains employeurs adopteront même une approche pragmatique : si votre tatouage n’impacte pas directement votre interaction avec les clients ou l’image de l’entreprise, il n’y a pas de raison qu’il soit un problème.

Comment faire de votre tatouage un atout professionnel ?

Si vous êtes tatouée et que vous entrez sur le marché du travail ou cherchez à évoluer dans votre carrière, voici quelques conseils pour mettre toutes les chances de votre côté :

Adaptez-vous à la culture d’entreprise : avant un entretien, renseignez-vous sur l’entreprise et son secteur d’activité. Certaines entreprises mettent en avant des valeurs de diversité et d’authenticité, tandis que d’autres restent plus conservatrices.

avant un entretien, renseignez-vous sur l’entreprise et son secteur d’activité. Certaines entreprises mettent en avant des valeurs de diversité et d’authenticité, tandis que d’autres restent plus conservatrices. Montrez que votre professionnalisme prime : votre tatouage ne définit pas vos compétences ni votre sérieux. Prouvez par votre attitude, votre discours et votre savoir-faire que vous êtes une candidate idéale, avec ou sans encre sur la peau.

votre tatouage ne définit pas vos compétences ni votre sérieux. Prouvez par votre attitude, votre discours et votre savoir-faire que vous êtes une candidate idéale, avec ou sans encre sur la peau. Jouez la carte de la discrétion si nécessaire : si vous postulez dans un secteur où les tatouages sont encore perçus avec prudence, vous pouvez opter pour des tenues qui les couvrent lors des premières rencontres. Une fois embauchée, vous aurez l’occasion d’évaluer l’ouverture d’esprit de votre environnement de travail.

si vous postulez dans un secteur où les tatouages sont encore perçus avec prudence, vous pouvez opter pour des tenues qui les couvrent lors des premières rencontres. Une fois embauchée, vous aurez l’occasion d’évaluer l’ouverture d’esprit de votre environnement de travail. Misez sur la symbolique de votre tatouage : certains recruteurs pourraient être intrigués par votre tatouage et vous poser des questions à son sujet. Si votre tatouage a une signification particulière – un hommage, une philosophie de vie, une passion – n’hésitez pas à en parler pour montrer qu’il reflète un trait positif de votre personnalité.

Un avenir où les tatouages ne seront plus un sujet ?

Les tendances actuelles montrent que les tatouages sont de plus en plus acceptés, et il est probable qu’à l’avenir, ils ne fassent plus du tout débat. L’évolution démographique joue en tout cas en faveur de cette normalisation : les générations futures auront grandi dans un monde où les tatouages sont omniprésents, et il sera donc naturel de voir des dirigeants, des avocats ou des enseignants tatoués.

En attendant, le plus important est d’assumer votre identité tout en tenant compte du contexte professionnel dans lequel vous évoluez. Après tout, un tatouage n’est qu’un élément de votre apparence : ce qui fait vraiment la différence dans une carrière, ce sont vos compétences, votre attitude et votre capacité à vous adapter.