« Gardez du cash à la maison » : voici la somme recommandée par la Banque Centrale Européenne

Dans une étude intitulée « Restez calme et gardez du cash » publiée le 24 septembre, la Banque centrale européenne (BCE) conseille aux Européens de conserver une petite réserve d’argent liquide chez eux. Une précaution jugée utile en cas de crise, comme lors de la pandémie de Covid-19 ou encore de la panne géante qui a paralysé la péninsule ibérique en avril dernier.

Combien garder chez soi ?

Pas besoin de valises de billets. La BCE cite l’exemple des Pays-Bas, de l’Autriche ou encore de la Finlande, où les autorités suggèrent de détenir entre 70 et 100 € par membre du foyer. Une somme jugée suffisante pour couvrir les besoins essentiels pendant environ 3 jours. L’institution précise toutefois qu’il faut « rester calme et garder du cash » : inutile donc de céder à la panique.

Des crises qui ont rappelé l’importance du liquide

Les économistes Francesca Faella et Alejandro Zamora-Pérez, auteurs du rapport, se sont penchés sur plusieurs événements récents qui ont mis en lumière le rôle central des espèces :

La pandémie de Covid-19 (2020) : la demande de billets a explosé, avec une hausse de plus de 140 milliards d’euros en un an.

La guerre en Ukraine (2022) : dans les pays voisins, de nombreux habitants ont retiré davantage de cash par précaution.

La panne géante en Espagne et au Portugal (avril 2025) : les systèmes de paiement numérique étaient inutilisables, et l’argent liquide est devenu le seul moyen de régler ses achats.

L’argent liquide, toujours essentiel

Pour la BCE, ces exemples prouvent que le cash reste indispensable en cas de perturbation des infrastructures numériques ou de crises majeures. Plusieurs pays envisagent même des « solutions innovantes ». La Finlande, par exemple, étudie la possibilité d’installer des distributeurs capables de fonctionner même en cas de panne électrique.

En résumé, mieux vaut garder un peu d’argent liquide à la maison : pas pour remplacer les paiements numériques au quotidien, mais pour parer aux imprévus.