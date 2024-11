Voici le top des cadeaux de Noël qui font le plus d’effet aux hommes

Noël approche et, avec lui, l’éternelle question « que vais-je pouvoir bien offrir aux hommes de ma vie ? ». Père, mari, frère… les hommes de votre entourage forment un public exigeant. Ce n’est pas toujours facile de viser juste et de les impressionner. Sous les paquets ornés de rubans, il y a des cadeaux qui suscitent un sourire timide et il y en a d’autres qui se découvrent avec un regard ébahi. Le même que celui d’un enfant de six ans. Oubliez le sempiternel couteau suisse, que votre père a certainement en triple exemplaire ou le t-shirt à message, qui prend souvent la poussière dans le placard. Voici le top des cadeaux de Noël qui émerveillent les hommes à coup sûr ! Vous ne pouvez pas vous louper.

Un coffret de soin 100% personnalisable signé Man’s Beard

Prendre soin de soi n’est pas un loisir exclusif à la gent féminine. Même si sous le sapin, les femmes sont plus habituées à recevoir des coffrets beauté, les hommes aussi aimeraient avoir le nécessaire pour choyer leur visage et entretenir la toison qui orne leur menton. Les hommes ne mentionnent pas forcément ce cadeau sur leur liste au père Noël, mais ils en rêvent secrètement. Pour exaucer leur souhait et remplir adroitement leur routine skincare, il y a un seul nom à retenir : Man’s Beard.

Cette marque, qui incarne l’excellence à la française, propose une gamme étoffée et naturelle de soins cosmétiques dédiés aux hommes. Véritable pointure dans le monde de la barbe, elle fait la vitalité de ce que beaucoup d’hommes considèrent comme une partie de leur identité, une signature. À l’occasion des Fêtes de fin d’année, Man’s Beard propose des coffrets personnalisables qui évoquent un savoir-faire d’exception, digne des salons professionnels. L’homme qui en sera l’heureux destinataire pourra transformer sa salle de bain en vrai barber shop et profiter d’une qualité prémium à domicile.

Duo huile et baume à barbe ou coiffant

Pour composer ce coffret, vous avez carte blanche ! Si votre homme ne jure que par sa barbe et la traite avec la plus grande attention, misez sur le baume à barbe. Vous avez le choix entre 7 senteurs enivrantes allant du délicieux combo vanille mangue au paradisiaque monoï. Le tout servi avec 96 % d’ingrédients naturels. Si à l’inverse, votre homme cherche à discipliner ses cheveux et à les sculpter comme il le souhaite, préférez-le coiffant. Vous avez différents niveaux de fixation pour les cheveux les plus dociles aux plus rebelles. Une huile de ricin complète ce coffret de prestige. À l’application, elle laisse une empreinte olfactive qui régale les sens.

Duo soin et coiffure

Là encore, vous avez la liberté de choisir les soins phares de ce coffret. Un shampoing anti-chute pour abréger la hantise de la calvitie ou un shampoing dédié aux cheveux blancs pour avoir la classe de George Clooney, Man’s beard a la réponse à chaque ennui capillaire. Ensuite, comme pour le premier, vous avez le choix entre le baume à barbe et la solution coiffante. Voilà des cadeaux de Noël qui seront accueillis avec euphorie par vos hommes et qui se feront vite une place dans les ablutions de ces messieurs.

Des accessoires intelligents pour la maison ou le boulot

Les hommes ont une passion invétérée pour les gadgets 3.0. Alors, offrez-leur des petits bijoux de technologie pour qu’ils s’extasient comme devant leur toute première voiture télécommandée. Une enceinte connectée qui a toujours réponse à tout, une lampe de chevet dernière génération avec port USB et réveil intégré, un sac à dos solaire ou un vidéo projecteur compatible avec le téléphone. Tous ces appareils de pointe rendront votre homme complètement « gaga » (oui c’est le terme).

Le scénario se présage déjà à l’horizon. Il s’empressera de charger l’objet pour le tester au plus vite et juger sa mécanique. Il en oubliera presque les autres cadeaux à son nom qui l’attendent au pied du sapin. Face à ces cadeaux de Noël futuristes, qui allient l’utile à l’agréable, les hommes ne contiennent pas leur joie !

Des kits pour fabriquer de l’alcool soi-même

Si les hommes de votre entourage sont de grands épicuriens, préférez des cadeaux comestibles, qui se dégustent langoureusement. Au lieu d’acheter une bouteille de vin à l’aveuglette ou un spiritueux qui sonne bien, mais qui restera banni des apéros, misez sur les kits pour fabriquer de l’alcool soi-même.

Que votre homme soit un amateur de pastis, de boissons houblonnées ou un fin connaisseur de whiskys, il y en a pour tous les goûts. Avec ces kits bien pensés, votre homme ne se contente pas seulement de savourer son breuvage. Il en est l’auteur, le fier compositeur. De quoi occuper les journées monotones de l’hiver et gâter les papilles avec modération. Voilà des cadeaux de Noël qui vont séduire le palais des hommes de goût.

Une montre high-tech

La montre fait partie des cadeaux de Noël auxquels les hommes s’attendent. C’est un cadeau « facile ». Cependant, si la montre fait plus qu’un simple tic-tac et arbore des options avancées, elle remonte tout de suite dans les estimes. Une montre futuriste qui n’affiche pas seulement l’heure, mais aussi la météo en temps réel, le nombre de pas et même le rythme cardiaque, c’est du grand luxe ! Celle-ci, l’homme qui va la recevoir ne risque pas de la revendre sur Leboncoin ou de la laisser périr dans un tiroir. Cette montre à tout faire ne quittera plus jamais son poignet.

Des jeux de société insolites

Si l’homme que vous voulez gâter le 25 décembre est un petit comique, jamais à court de blagues, offrez-lui un jeu de société décomplexé, qui réveille les méninges, mais surtout les zygomatiques. Trouvez des jeux de carte ou de plateau un peu déjantés pour provoquer les rires au milieu de la table. Vous pouvez par exemple miser sur le « Bier’o’poly », une version revisitée du Monopoly avec un supplément houblon !

Ou alors, un petit bac dans un registre 100 % beauf et humoristique. Ces jeux, bien plus audacieux et mouvementés que le Scrabble ou la Belote, ont pour vocation de créer des souvenirs et des fous rires mémorables. C’est l’un des cadeaux de Noël que les hommes ressortiront en cas d’ennui ou de pannes de vannes.

Des expériences qui procurent des sensations fortes

Les hommes de votre entourage aiment les montées d’adrénaline et les activités périlleuses qui dressent les poils ? Offrez-leur des expériences à couper le souffle. Saut en parachute ou vol en ULM pour tutoyer les nuages. Stage de pilotage sur circuit pour se mettre dans la peau de Michael Schumacher ou encore un saut à l’élastique… ils seront servis en sensations. Si le destinataire n’a peur de rien, offrez-lui un stage de survie en pleine nature.

Avec ces cadeaux de Noël, les hommes de votre entourage n’ont aucune chance d’être déçus. Ils vont même probablement vous sauter au cou et vous faire un énorme câlin pour vous remercier.

Article partenaire