Ce visage correspondrait à 91,85% au ratio qui définit la beauté !

Le célèbre chirurgien esthétique britannique Dr Julian De Silva a dévoilé sa dernière évaluation basée sur la « théorie du nombre d’or », une méthode utilisée pour mesurer la symétrie et l’harmonie faciale. Amber Heard, actrice reconnue d’Hollywood, a obtenu le score impressionnant de 91,85 %, la plaçant au troisième rang des visages les plus proches de la perfection selon cette méthode. Si cette statistique intrigue, elle reflète davantage une construction culturelle qu’une vérité universelle.

Une analyse faciale

En 2019, le Dr Julian De Silva avait désigné la mannequin américaine Bella Hadid comme la femme la plus belle du monde avec un score de 94,35 %, suivie de noms prestigieux comme Beyoncé, Ariana Grande et Kate Moss. Ses analyses se basent sur une cartographie numérique du visage qui mesure 12 points spécifiques, tels que la position des yeux, la symétrie du nez et la forme des lèvres. Pour Amber Heard, l’image analysée provenait de l’année 2016, lorsque l’actrice avait 36 ans. Selon le spécialiste, son visage incarne l’un des standards de beauté les plus harmonieux, renforçant son statut parmi les icônes les plus admirées d’Hollywood.

Précisions tout de même que personne n’a un visage parfait ni une peau impeccable sans l’aide d’un filtre Photoshop ou d’interventions esthétiques. La quête d’une « beauté parfaite » reste une utopie, souvent amplifiée par les standards irréalistes véhiculés sur les réseaux sociaux et dans les médias. Ce chiffre, bien qu’intéressant pour analyser notre perception collective de la beauté, ne doit ainsi jamais devenir une source de complexes. Chaque visage est unique, et c’est justement dans cette singularité que réside une grande part de la beauté. Nous sommes tou·te·s beaux/belles à notre manière.

Qui est Amber Heard ?

Amber Heard, née le 22 avril 1986 à Austin, Texas, s’est imposée comme l’une des figures emblématiques de l’industrie cinématographique. Elle fait ses débuts dans des séries télévisées avant de se faire connaître dans des films comme Never Back Down (2008) et Pineapple Express (2008). Son rôle dans Aquaman (2018) aux côtés de Jason Momoa propulse sa carrière sur le plan international.

Au-delà de sa carrière cinématographique, Amber Heard est également une militante engagée. Elle utilise sa notoriété pour défendre des causes telles que les droits des femmes et la lutte contre les violences conjugales. Malgré les controverses publiques entourant sa vie personnelle, notamment son divorce très médiatisé avec Johnny Depp, Heard reste une actrice et activiste influente.

Avec un score qui reflète une « symétrie presque parfaite », Amber Heard confirme son statut de beauté intemporelle, selon le chirurgien esthétique Dr Julian De Silva. Mais au-delà des apparences, l’actrice se distingue surtout par son talent et son engagement, continuant de marquer l’industrie et le public à travers ses rôles et ses combats personnels.