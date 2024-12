6 red flags d’une amitié qui vous tire vers le bas

Les amitiés, c’est censé être du fun, du soutien, et des fous rires à n’en plus finir. Sauf que parfois, une relation peut prendre une tournure (un peu) toxique, sans qu’on s’en rende vraiment compte. Voici 6 red flags à surveiller dans une amitié pour éviter de vous retrouver coincé·e dans une relation qui vous fait plus de mal que de bien.

1. C’est toujours à sens unique

Vous avez l’impression d’être le/la seul·e à faire des efforts dans cette amitié ? Vous envoyez les messages, proposez des sorties, et soutenez votre ami·e sans jamais recevoir quoi que ce soit en retour ? Ce déséquilibre peut vite devenir épuisant. Une amitié saine fonctionne dans les deux sens.

2. Les piques « pour rigoler » fusent constamment

« C’était une blague, détends-toi ! » Oui, sauf qu’à force de recevoir des « blagues » sur vos complexes ou encore les sujets trigger pour vous, ça pique (sans jeu de mots). Si cette personne se cache toujours derrière l’humour pour vous rabaisser, il est temps de réévaluer cette relation. Parce que oui, on peut rigoler sans jouer avec les insécurités des autres.

3. Vos ami·e·s disparaissent dès que ça va mal

C’est une amitié « on demande » : iels sont disponibles pour les apéros et les soirées Netflix, mais à la première crise, silence radio. Quand votre monde s’effondre, iels ont toujours une excuse : trop occupé·e·s, un emploi du temps infernal, ou tout simplement pas d’énergie à consacrer à vos problèmes. Une amitié à sens unique, ça vous parle ? Fuyez.

4. Leur négativité est épuisante

On a tou·te·s nos mauvais jours, mais si votre ami·e semble vivre perpétuellement dans un nuage noir et surtout vous entraîne avec, cela peut être lourd à porter. Pire encore, si votre tentative de leur remonter le moral est accueillie par des plaintes incessantes ou un rejet, cela peut finir par affecter votre propre énergie. Un·e bon·ne ami·e peut avoir des moments difficiles plus ou moins longs, mais une amitié ne devrait pas ressembler à une télé-réalité dramatique 24/7.

5. Vos ami·e·s minimisent vos émotions

« Oh, arrête d’en faire tout un drame ! », ou « Franchement passe à autre chose, ça fait 3 ans » encore « Tu exagères, ce n’est rien ». Ces phrases vous semblent familières ? Les « ami·e·s » qui ne valident jamais vos émotions ou les qualifient systématiquement d’exagérées ne méritent pas leur place dans votre cercle rapproché. Vos sentiments sont légitimes, point.

6. Vous vous sentez vidé·e après chaque interaction

Vous avez déjà eu l’impression de devoir vous recharger pendant 2 jours après un déjeuner ou un simple appel avec vos ami·e·s ? C’est un signe évident qu’iels drainent votre énergie au lieu de l’élever. Une bonne amitié vous laisse normalement avec le sourire, pas l’envie de vous rouler sous la couette.

Que faire face à ces red flags ?

D’abord, prenez un moment pour réfléchir à la dynamique de votre amitié. Parlez-en avec cette(ces) personne(s) : peut-être qu’elle(s) ne se rend(ent) même pas compte de son(leurs) comportement(s). Mais si rien ne change, rappelez-vous que vous avez le droit de prendre vos distances ou même de mettre fin à la relation. Ce n’est jamais facile, mais votre bien-être passe avant tout.

Vos amitiés doivent être votre refuge, pas une source de stress ou de doutes. Vous devez vous sentir valorisé·e, soutenu·e et authentique. Alors, ouvrez les yeux sur ces red flags, et n’ayez pas peur de dire stop. La vie est bien trop courte pour s’entourer de personnes qui ne vous tirent pas vers le meilleur de vous-même.