Un yacht surchargé d’influenceuses secouru au large de Miami

Un yacht de luxe transportant 32 passagères, majoritairement des influenceuses, a sombré au large de Miami Beach, le 3 mai 2025.

Un yacht de luxe surchargé

Conçu pour accueillir un nombre bien inférieur de personnes, le navire a commencé à prendre l’eau, nécessitant une intervention d’urgence des autorités locales. Heureusement, toutes les personnes à bord ont été secourues.

Le yacht en question était un Tecnomar for Lamborghini 63, une embarcation de 63 pieds (environ 19 mètres) d’une valeur estimée à 4,5 millions de dollars. Ce modèle, fruit d’une collaboration entre Lamborghini et The Italian Sea Group, est conçu pour accueillir entre 12 et 16 personnes selon sa configuration. Cependant, lors de cette sortie, 32 personnes se trouvaient à bord, dépassant largement la capacité recommandée.

Le déroulement de l’incident

Aux alentours de 17 heures, le yacht a commencé à prendre l’eau, provoquant une panique parmi les passagères. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des passagères en train de distribuer des gilets de sauvetage et de tenter de sauver des objets de valeur. L’une d’elles a été vue tenant une bouteille de tequila de luxe, tandis qu’une autre protégeait son ordinateur portable.

Des témoins ont décrit la scène comme surréaliste, avec le yacht se dressant verticalement dans l’eau avant de sombrer. Des équipes de secours, comprenant la Garde côtière américaine, la police marine de Miami Beach et les services d’incendie de Miami-Dade, sont rapidement intervenues pour évacuer les passagères vers la marina de Miami Beach.

Une enquête en cours

Les autorités n’ont pas encore déterminé la cause exacte du naufrage. Cependant, la surcharge du navire est considérée comme un facteur contributif majeur. La Commission pour la conservation de la pêche et de la vie sauvage de Floride a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de l’incident.

Une leçon pas si anodine

Derrière les paillettes, cette histoire soulève des questions sérieuses. Car pendant que ce naufrage spectaculaire faisait le tour des médias, d’autres bateaux coulent chaque jour dans l’indifférence quasi générale. Des embarcations de fortune, transportant des femmes, des hommes, des enfants en quête d’un avenir meilleur, sombrent en Méditerranée ou ailleurs. Sans caméras. Sans hélicoptères. Sans hashtags.

Loin des projecteurs, ce sont des drames humains qui se jouent en silence. Et s’il est heureux qu’aucune vie n’ait été perdue au large de Miami, il est légitime de s’interroger sur la visibilité médiatique sélective. Une vie humaine vaut la même attention, qu’elle soit partagée en story ou perdue dans l’anonymat.

Ce naufrage haut en couleur nous aura rappelé que le glamour n’immunise pas contre les lois de la physique, ni contre celles de la mer. Au-delà du buzz, gardons un œil critique et compatissant. Car chaque vie mérite d’être secourue. Chaque bateau en détresse mérite l’attention du monde. Et chaque naufrage, aussi spectaculaire soit-il, devrait nous rappeler notre humanité commune.