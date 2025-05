Agathe Cauet : la Française qui vise la couronne de Miss Monde

À seulement 26 ans, Agathe Cauet s’apprête à faire rayonner la France sur la scène internationale du concours Miss Monde 2025, qui se tiendra le 31 mai à Hyderabad, en Inde. Si son nom ne vous est pas inconnu, c’est parce qu’elle a su se faire remarquer dès son passage dans l’univers des concours lors de Miss France 2023. Derrière son sourire éclatant, se cache une jeune femme au parcours singulier, fait de courage, d’engagement et de résilience.

Une jeunesse marquée par la maladie

C’est à l’âge de 17 ans qu’Agathe voit sa vie basculer. On lui diagnostique une tumeur ovarienne borderline de 9 kilos. Une épreuve physique et psychologique qui aurait pu briser bien des rêves. Elle, en a fait une force.

Cet épisode fondateur l’a poussée à se tourner vers le métier d’infirmière. Elle travaille pendant plusieurs années dans un service de neurologie, à Lille, avec un profond désir d’accompagner les personnes qui traversent, comme elle, des moments de grande vulnérabilité. Cette expérience humaine forte est au cœur de son projet pour Miss Monde, centré sur l’aide aux cancers pédiatriques.

De Miss Nord-Pas-de-Calais à la scène internationale

Son aventure dans le monde des concours débute en 2022 avec le titre de Miss Amandinois, puis celui de Miss Nord-Pas-de-Calais, titre qui l’ouvre aux portes de l’élection Miss France 2023. Ce soir-là, face à des millions de téléspectateurs, elle décroche la place de première dauphine. Élégante, posée et souriante, Agathe séduit autant par son physique que par sa capacité à incarner des valeurs de bienveillance, de combativité et de dévouement.

Depuis, elle a su faire évoluer son image. Infirmière de formation, elle est aujourd’hui mannequin professionnelle, collaborant avec plusieurs agences et marques françaises. Elle partage régulièrement son quotidien sur les réseaux sociaux, entre séances photo, entraînements, et moments de vie authentiques. Son compte Instagram, suivi par des dizaines de milliers d’abonnés, mêle glamour et messages inspirants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss France Officiel (@missfranceoff)

Une préparation exigeante pour Miss Monde

Être choisie pour représenter la France à Miss Monde n’est pas une surprise pour les personnes qui suivent son parcours. Pour Agathe, c’est un honneur et une immense responsabilité. Depuis l’annonce, elle a entamé une préparation intensive : coaching émotionnel, apprentissage de la prise de parole en public, amélioration de son anglais… Rien n’est laissé au hasard.

Elle reçoit également le soutien de ses aînées du monde Miss France, comme Maëva Coucke (Miss France 2018), elle aussi originaire du Nord, ou encore Clémence Botino (Miss France 2020), qui connaissent les exigences des concours internationaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss France Officiel (@missfranceoff)

Un engagement authentique pour les enfants hospitalisés

Le concours Miss Monde repose aussi sur un projet humanitaire fort, le « Beauty with a Purpose ». Agathe y présentera un engagement qui lui est cher : améliorer le bien-être des enfants hospitalisés. À travers son travail avec les associations Jeun’Espoir à Lille et CéKeDuBonheur à Paris, elle organise des animations, visites et ateliers pour égayer le quotidien des jeunes patients.

Ce projet est un prolongement naturel de son parcours d’infirmière, mais aussi un témoignage de sa volonté de faire de la visibilité offerte par Miss Monde un levier concret pour agir.

Une candidate lumineuse et inspirante

Agathe Cauet représente une nouvelle génération de candidates : modernes, investies, et profondément humaines. Sa beauté, son élégance naturelle et son regard franc captivent. Ce qui la rend inoubliable, c’est aussi son histoire et sa détermination à faire de son parcours une source d’inspiration pour d’autres jeunes femmes. « Tous les soirs en m’endormant, je suis couronnée », avoue-t-elle en souriant. Plus qu’un rêve, une promesse : celle de donner le meilleur d’elle-même, avec grâce et authenticité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss France Officiel (@missfranceoff)

La France n’a plus remporté Miss Monde depuis Denise Perrier en 1953. Avec Agathe, ses valeurs, son engagement et son aura lumineuse, tous les espoirs sont permis.