À 53 ans, elle pense avoir une liaison avec Brad Pitt et se retrouve ruinée !

Anne, une femme de 53 ans au parcours sans histoire, a été victime d’une arnaque à l’amour d’une ampleur sans précédent. Pendant plus d’un an, elle a cru vivre une relation avec un homme prétendant être Brad Pitt, un mensonge habilement orchestré à l’aide de technologies comme l’intelligence artificielle. Son témoignage, diffusé dans un reportage de Sept à Huit sur TF1, dévoile les mécanismes de cette escroquerie et ses conséquences dévastatrices.

Le début d’une manipulation bien huilée

L’histoire commence en février 2023, alors qu’Anne, décoratrice d’intérieur et mère de famille, s’inscrit sur Instagram pour partager des photos de vacances. Elle est rapidement contactée par une femme se présentant comme Jane Etta Pitt, qui se dit être la mère de l’acteur. Peu après, Anne reçoit un message de celui qu’elle croit être Brad Pitt. Malgré ses doutes initiaux, la fréquence des échanges et les preuves apparentes de son identité (comme des photos « exclusives » et des documents personnels) la convainquent progressivement de la sincérité de son interlocuteur.

Anne, en pleine crise dans son mariage, se laisse alors séduire par les mots doux et les attentions de cet homme qui semble s’intéresser à elle comme personne ne l’a fait depuis longtemps. « Il savait trouver les mots pour toucher mon cœur. À chaque doute que j’exprimais, il avait une réponse rassurante », raconte-t-elle.

Une arnaque financière bien orchestrée

Au fil des mois, l’arnaque prend une tournure financière. Le faux Brad Pitt commence par demander de l’aide pour régler des frais de douane sur des prétendus cadeaux de luxe, puis sollicite des fonds pour des soins médicaux liés à un prétendu cancer du rein. Anne, sous l’emprise émotionnelle et persuadée de sauver une vie, finit par céder. Au total, elle verse 830 000 euros, y compris une prestation compensatoire reçue après son divorce.

Des vidéos truquées générées par intelligence artificielle, des documents falsifiés et même des échanges avec des complices jouant d’autres rôles (comme sa soi-disant fille Shiloh) renforcent la crédibilité de l’imposture. Ces éléments, combinés à des moments de faiblesse émotionnelle, font d’Anne une proie idéale.

Les conséquences d’une escroquerie sans précédent

Ce qui semblait être une histoire d’amour s’avère être une manipulation cruelle, laissant Anne ruinée et psychologiquement brisée. À l’été 2024, elle réalise finalement qu’elle a été trompée, notamment en découvrant des informations sur la vie réelle de l’acteur. Elle décide alors de porter plainte. Une enquête est désormais en cours pour identifier les coupables.

Aujourd’hui, Anne explique vivre dans des conditions précaires, hébergée par une amie et en grande détresse émotionnelle. Cette expérience traumatisante a gravement impacté ses relations, notamment avec sa fille, Margaux, qui n’a jamais cru à cette liaison fictive. Anne a dû être hospitalisée pour dépression grave et lutte pour reconstruire sa vie.

Cette affaire met en lumière les dangers des arnaques sentimentales amplifiées par les technologies modernes comme les deepfakes et l’intelligence artificielle. Anne espère que son témoignage sensibilisera d’autres personnes aux risques de ce type d’escroquerie. « Je n’ai jamais voulu de mal à qui que ce soit, et pourtant, j’ai été ciblée. Ces personnes doivent être retrouvées », conclut-elle, les larmes aux yeux.