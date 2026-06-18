Journalistens klädsel under VM, som ansågs vara "olämplig", väcker kontrovers.

Vid nästan varje större sportevenemang upprepar sig samma scenario: en kvinna gör sitt jobb, men hennes utseende blir fokus för diskussionen. Den här gången är det den italienska sportjournalisten Eleonora Incardona som får ta emot den största delen av olämpliga kommentarer efter ett framträdande vid fotbolls-VM 2026. Denna kontrovers väcker en enkel fråga: varför fortsätter vi att döma kvinnor utifrån deras klädsel snarare än deras kompetens?

En sommaroutfit som väcker kritik

Eleonora Incardona, som var närvarande på MetLife Stadium i New Jersey för att bevaka en match mellan USA och Paraguay, bar en vit topp i kombination med jeansshorts. En lätt outfit, perfekt anpassad till sommartemperaturerna och en dags rapportering ute på planen.

Några bilder som delades på sociala medier utlöste dock snabbt en våg av reaktioner. Vissa internetanvändare tyckte att hennes look inte var lämplig för evenemanget, och gick till och med så långt som att kalla hennes klädsel "olämplig". Denna debatt eskalerade snabbt och överskuggade det verkliga problemet: hennes arbete som journalist.

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Varför pratar vi fortfarande om kvinnors utseende?

Många har försvarat Eleonora Incardona efter att ha mött kritik. Deras observation är entydig: manliga journalister utsätts nästan aldrig för samma nivå av analys eller bedömning av sitt utseende.

För i slutändan går frågan långt bortom denna enkla klädsel. Varför ska en kvinna som bevakar ett sportevenemang behöva rättfärdiga sina klädval? Och framför allt, varför blir hennes utseende ett diskussionsämne när hennes primära uppdrag är att informera?

Det är viktigt att komma ihåg det uppenbara: att kommentera en kvinnas kropp eller utseende är oacceptabelt. Och detta gäller alla. Oavsett om någon är journalist, idrottare, konstnär eller arbetar inom något annat yrke, bör deras fysiska utseende aldrig användas som grund för professionell utvärdering.

En professionell först och främst

Eleonora Incardona är känd för allmänheten främst genom sin karriär inom sportjournalistik. Som reporter för plattformen DAZN har hon även en stor följarskara på sociala medier, där hon regelbundet delar med sig av glimtar bakom kulisserna på sitt arbete och sin passion för sport.

Inför VM 2026 hade Eleonora Incardona uttryckt sin entusiasm inför möjligheten att uppleva detta exceptionella professionella äventyr. Denna entusiasm förtjänade att framhävas mer än kommentarerna om hennes klädstil.

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Ligger inte det viktigaste någon annanstans?

Denna kontrovers illustrerar ett fortfarande mycket verkligt problem: kvinnor reduceras alltför ofta till sitt utseende, även när de utför sina jobb med allvar och professionalism. Denna situation är desto mer slående med tanke på att män framför kamerorna, oavsett om de är journalister, konsulter eller programledare, i allmänhet undviker den här typen av kommentarer.

När allt kommer omkring, när det är varmt förväntar sig ingen att se en reporter arbeta i skiddräkt. Det som borde vara viktigast är kvaliteten på deras arbete, deras expertis och deras förmåga att förmedla information, inte längden på deras shorts eller deras val av topp.

Låt oss slutligen hoppas att diskussionerna kring stora sporttävlingar så småningom kommer att fokusera på det som verkligen betyder något: sporten, prestationerna och arbetet hos dem som rapporterar om den.