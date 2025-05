Au Japon, un aéroport pas comme les autres vient d’ouvrir

L’objectif ? Attirer davantage de visiteurs à l’approche de l’Expo d’Osaka 2025, et surtout proposer une expérience de voyage hors du commun. Car au Japon, on ne fait jamais les choses à moitié quand il s’agit de culture pop.

Un voyage dans l’univers Sanrio, dès l’enregistrement

Avis aux fans d’Hello Kitty et à toutes les personnes qui rêvent de voyages enchanteurs : le Japon vient d’ouvrir un aéroport entièrement dédié à l’univers de Sanrio. Situé dans la ville d’Oita, sur l’île de Kyushu, l’aéroport a été officiellement rebaptisé « Hello Kitty Airport » du mois de mai jusqu’au 13 octobre 2025, en marge de l’Exposition universelle d’Osaka. Un événement inédit, qui promet une immersion totale dans l’univers kawaii, entre ciel et terre.

Pendant six mois, l’aéroport d’Oita troque ainsi ses halls impersonnels contre un décor 100 % pop culture. Hello Kitty, My Melody, Kuromi, Badtz-Maru, Little Twin Stars… toute la bande est là pour accueillir les passagers dans une ambiance à la fois colorée et résolument régressive. Des décorations spéciales, des boutiques thématiques, des zones photo interactives et même des éléments de signalétique transformés sont au programme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pubity (@pubity)

Une opération bien pensée (et bien placée)

Le choix de l’Oita Airport n’est pas un hasard. À quelques kilomètres de là se trouve Harmonyland, un parc à thème entièrement dédié à l’univers de Sanrio, situé dans la petite ville de Hiji. L’aéroport devient donc une véritable extension du parc, facilitant l’arrivée des fans depuis d’autres régions du Japon ou de l’étranger.

Et ce n’est pas tout : cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large du Japon pour dynamiser le tourisme dans des zones moins fréquentées, loin de Tokyo ou Osaka. Avec ses paysages naturels, ses sources thermales et désormais son aéroport Hello Kitty, Oita pourrait bien devenir la nouvelle destination à suivre.

Une tendance forte : la culture pop comme moteur touristique

Depuis quelques années, le Japon capitalise sur ses icônes culturelles pour attirer les voyageurs : avions Pokémon chez ANA, trains One Piece, collaborations mode avec Demon Slayer… La stratégie fonctionne. Et avec une figure comme Hello Kitty, connue dans le monde entier et symbole de la douceur à la japonaise, le pari a toutes les chances d’être gagnant.

Pour les touristes en quête d’expériences originales ou les familles voyageant avec enfants, ce type d’initiative rend le passage à l’aéroport beaucoup plus agréable. C’est aussi une manière maligne de transformer un lieu souvent stressant en espace immersif et joyeux, qui fait rimer transport avec enchantement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Beppu Girl Yuki | Beppu Oita Travel♨️ (@beppugirl_yuki)

Oita, la destination à surveiller ?

Moins touristique que d’autres régions japonaises, Oita profite de cet élan pour se placer sur la carte des lieux incontournables à visiter. En plus de l’aéroport Hello Kitty, la région offre des paysages volcaniques spectaculaires, des onsen réputés (notamment à Beppu), des festivals traditionnels et un accueil réputé chaleureux.

Et qui sait, avec l’essor des compagnies aériennes comme HK Express, Oita pourrait bientôt rejoindre la liste des nouvelles routes directes depuis l’étranger. L’idéal pour les personnes qui rêvent de Japon, sans la foule des grandes villes.