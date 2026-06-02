Coiffure femme été : 35 tendances à adopter

Cette saison, les cheveux s’imposent comme l’accessoire mode numéro un. Les orientations capillaires 2026 placent liberté, volume et texture au centre du jeu, avec des inspirations rétro magnifiquement actualisées.

Coupes structurées, ondulations naturelles, colorations lumineuses : les propositions sont nombreuses et, surtout, pensées pour être faciles à vivre au quotidien.

Que l’on porte les cheveux courts, mi-longs ou longs, cet été offre 35 tendances pour sublimer sa chevelure du matin au soir.

Les coupes tendance à adopter cet été

Légèreté et dynamisme caractérisent les coupes de l’été 2026. Parmi elles, la trixie cut s’impose comme la coupe ultra courte de la saison : adaptée à toutes les textures, qu’il s’agisse de cheveux fins, épais, raides ou bouclés, elle séduit par son confort pendant les beaux jours.

On peut la porter ébouriffée avec du volume, ou bien classique avec une mèche coiffée en biais pour un rendu plus soigné.

La bixie cut, elle, joue la carte du carré court bien dégradé et effilé. Ce travail précis du dégradé apporte du dynamisme et donne l’impression d’une chevelure plus dense — un avantage non négligeable pour celles dont les cheveux manquent naturellement d’épaisseur.

Ce retour des coupes dégradées marque une rupture nette avec plusieurs saisons dominées par des lignes trop droites.

Côté coupes mi-longues à longues, trois styles dominent. Zendaya et Hailey Bieber ont remis le carré sculpté à ligne franche sur le devant de la scène. Le bob parisien texturé, légèrement ondulé, séduit quant à lui les adeptes du style naturel et raffiné.

Quant au lob ultra-brillant — porté avec brio par Kim Kardashian et Rosie Huntington-Whiteley — il s’arrête aux épaules avec une finition sleek et s’adapte aussi bien à la vie professionnelle qu’aux sorties.

Les coiffures rapides et pratiques pour résister à la chaleur

Quand le mercure grimpe, on cherche des coiffures qui restent jolies sans passer des heures devant le miroir. Les ondulations effet plage répondent parfaitement à cette attente : il suffit d’appliquer un spray salé texturisant sur les cheveux secs ou essorés, de masser la fibre, puis de laisser sécher à l’air libre.

Ce geste simple fonctionne sur les cheveux longs, mi-longs et même courts.

Le double chignon séduit de plus en plus. Idéal entre deux shampooings, il tire parti de la texture naturelle des cheveux pour mieux tenir. Attaché haut, il affiche un look décontracté ; placé dans la nuque, il gagne en élégance. Si les racines sont trop grasses, un coup de shampooing sec suffit à rafraîchir l’ensemble.

La demi-queue décoiffée, réalisée à la raie au milieu avec quelques mèches entortillées et d’autres qui s’échappent librement, offre un résultat romantique et délicat en quelques secondes. On peut aussi tresser les cheveux ou glisser des barrettes pour varier les plaisirs.

Le chignon haut dégage la nuque et laisse l’air circuler — idéal lors des grosses chaleurs tout en restant élégant

La queue de cheval simple et les couettes pompom conviennent aux cheveux longs comme aux cheveux courts

Les tresses collées habillent les cheveux courts avec caractère et légèreté

Les accessoires et coiffages pour sublimer sa chevelure en été

Un accessoire bien choisi transforme une coiffure ordinaire en look affirmé. Cet été, le serre-tête zig zag, les turbans en matières confortables, les chouchous doux et les bandeaux modernes s’invitent partout.

Le foulard reste l’accessoire le plus polyvalent : noué, enroulé ou glissé dans une tresse, il change totalement une silhouette tout en protégeant la fibre capillaire du soleil.

La pince, facile à glisser dans n’importe quel sac de plage, existe en toutes formes et toutes couleurs. C’est une solution rapide, efficace et stylée pour les journées où l’on n’a pas le temps de coiffer.

Côté coiffages, le sleek bun — remake ultra chic du chignon de danseuse — séduit par sa modernité. La méthode : lisser les cheveux pour éviter les frisottis, appliquer une cire brillante, tracer une raie au milieu à l’aide d’un peigne, former un bun avec un élastique, fixer avec des épingles à chignon, puis sceller le tout avec de la laque.

La U bang, frange coupée plus courte au milieu du front et légèrement plus longue sur les côtés, complète ces options de coiffage avec un effet très naturel.

Les couleurs et colorations tendance pour l’été

L’été 2026 fait la part belle aux colorations naturelles et lumineuses. Le Deep Espresso réchauffe les brunes avec une brillance intense. Le Soft Grapefruit, teinte rousse aux reflets rosés, apporte douceur et originalité.

Le Chai Tea Bronde marie ombré et bronde pour un résultat naturel et peu gourmand en entretien.

Le Buttery Blonde se porte avec des racines blond foncé et des longueurs très claires et dorées, pour un balayage lumineux et progressif. Ces teintes sont pensées pour être adaptables à toutes les carnations et s’entretenir facilement entre deux visites chez le coiffeur.

Les volumes, textures et mouvements naturels à la une

Le volume revient en force. Les ondulations souples et les coiffures gonflées aux racines deviennent de vraies signatures pour l’été, portées par Margot Robbie et Blake Lively avec leurs Romance Waves romantiques.

Les Cloud Curls, les cheveux légèrement froissés et le wavy naturel s’adaptent à tous les types de cheveux et demandent moins de coiffage agressif.

La coupe butterfly haute définition offre des superpositions invisibles et un mouvement fluide — parfaite pour amplifier l’effet aérien. La shag chic réinterprétée, dans l’esprit de Jenna Ortega, conserve son côté libre tout en adoptant une structure plus moderne.

Dans tous les cas, l’objectif n’est plus de transformer les cheveux, mais de les sublimer dans leur texture naturelle.

Comment choisir sa coiffure estivale selon son profil

La meilleure coiffure reste celle dans laquelle on se sent bien. Le choix doit tenir compte de la forme du visage, de la nature des cheveux et du temps que l’on souhaite consacrer au coiffage au quotidien.

La frange rideau , signature de Dakota Johnson, adoucit les traits et structure le visage

, signature de Dakota Johnson, adoucit les traits et structure le visage Le carré sculpté convient particulièrement aux visages ovales

Une coupe dégradée affinera visuellement les visages ronds

La nature des cheveux oriente aussi les choix. Les cheveux fins bénéficieront d’une bixie cut bien effilée ou d’un bob texturé. Les cheveux bouclés, eux, gagneront à être sublimés avec une crème définissante pour boucles ou une huile légère pour préserver la brillance sans alourdir.

Pour les ondulations effet plage, un spray salé texturisant suffit. Pour la demi-queue décoiffée, une poudre volumatrice donne du gonflant aux racines.

Pour protéger la fibre capillaire des agressions du soleil, du chlore et du sel, des soins d’hydratation adaptés et un shampooing spécial soleil restent les meilleurs alliés de l’été.

L’expert coiffeur Paul Duchemin rappelle d’ailleurs que le soin des longueurs est aussi essentiel que la coupe elle-même — un conseil à garder en tête dès les premières chaleurs.