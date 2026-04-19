Élastique pour cheveux au poignet : pourquoi le garder est une mauvaise idée

Vous gardez toujours un élastique à portée de main au cas où vos cheveux vous dérangent et reviennent trop souvent devant vos yeux. Cet accessoire capillaire, qui dépanne lorsque le vent souffle ou quand vos mèches lâches vous agacent, fait presque office de bracelet. Il se fond dans votre poignet et se mêle à vos bijoux habituels. Sauf que voilà, même si cet élastique vous rend service, il provoque un terrible “effet garrot” et nuit à votre santé, l’air de rien.

Élastique au poignet, gare aux réactions cutanées

C’est une habitude de longue date. À partir du moment où l’on a su se coiffer sans l’aide de maman, on a commencé à porter un élastique à notre poignet, par souci de praticité et de confort. Puisque que chercher un élastique dans un sac chargé revient au même que chercher une aiguille dans une botte de paille, on est allés au plus simple, en misant sur l’accessibilité. Avec un élastique au poignet, on peut former une queue de cheval en un éclair et regrouper nos cheveux encombrants dans un chignon. C’est un accessoire de secours pour survivre aux intempéries, aux sprints improvisés après le bus et aux épreuves de concentration.

Cet élastique reste accroché à votre poignet du matin au soir à la manière d’un objet décoratif. Vous n’avez pas conscience de sa présence, jusqu’à ce que vous l’ôtiez et que vous constatiez les dégâts sur votre peau. Votre poignet est comme cisaillé. Même les menottes semblent moins douloureuses à côté. C’est un objet de torture déguisé en accessoire d’appoint. Cet élastique, au-delà de casser vos pointes et de dénaturer votre fibre capillaire à chaque coupe hasardeuse, fait souffrir votre derme en silence.

Cet élastique, qui vous sauve des aléas capillaires, est un véritable nid à bactéries. Résidus de produits capillaires, pollution et germes en tout genre, c’est un concentré de parasites. Imaginez une seconde que ces substances pénètrent une plaie. Une Américaine en a fait la triste expérience, en constatant un abcès à cet endroit précis. Le verdict du médecin ? Une infection causée par ce chouchou de tous les jours. « Les bactéries sont entrées dans son corps par la peau et les follicules pileux, provoquant ainsi une infection majeure qui aurait facilement pu amener à une septicémie, une condition potentiellement mortelle », souligne le média local Wlky.com.

Un petit objet à l’origine de problèmes de circulation

Cet élastique, suspendu au poignet, laisse des traces similaires à celles des jeans slims deux tailles trop petits, des soutiens-gorges push-up ultra gainants et des socquettes serrées. Nul besoin d’avoir passé un diplôme en médecine pour reconnaître les signes d’un problème de circulation, surtout quand l’empreinte sur la peau se rapproche du violet et les mains ont la température d’un glaçon. “Réduire le flux sanguin d’une zone du corps – quelle qu’elle soit – n’est jamais idéal, en particulier pendant de longues périodes” prévient Dhaval Bhanusali, dermatologue au Centre américain Hudson Dermatology & Laser Surgery de New York dans les colonnes du Huffpost.

L’élastique mime une strangulation, à hauteur du poignet et coupe le sang dans son trajet. Résultat, il ne s’achemine pas correctement dans tous les membres. Le poignet affiche une pâleur anormale et s’avère plus froid au toucher. Si, en plus de ces sensations, vous ressentez des picotements ou des fourmis, retirez l’élastique sans attendre, c’est que vos nerfs sont en souffrance.

L’impact discret mais réel sur le canal carpien

Si vous ne connaissez pas la carte du corps par cœur, le canal carpien se situe à l’embouchure du poignet. C’est un tunnel situé à la face antérieure du poignet. C’est lui qui vous permet de bouger votre main, de l’agiter dans un “coucou” et de vous emparer de divers objets. Même si la génétique y est pour beaucoup dans les douleurs éprouvées, les personnes qui pianotent sur un clavier toute la journée sont plus exposées au syndrome du canal carpien tout comme celles qui portent une attache aux allures de garrot à leur poignet.

Lorsque le canal carpien est touché, vous avez plus de difficulté à effectuer certains mouvements simples comme plier du linge ou remuer la pâte d’un gâteau. Vous perdez également en force et même les objets à poids plumes vous semblent lourds. Toutefois, un seul élastique, sanglé au poignet, a des effets minimes sur cette partie du corps.

Ces alternatives plus safe aux élastiques classiques

Pas question de laisser vos cheveux faire leur loi et de vous délester de cet accessoire, qui représente un réel intérêt au quotidien. En revanche, si vous voulez faire de l’origami capillaire en toute sérénité, sans atteindre votre santé, il va falloir revoir vos modèles de prédilection. Vous pouvez opter pour des chouchous XXL en soie ou en lin : ils ont l’avantage d’être plus lâches et de garder une certaine distance de sécurité avec votre poignet.

Ils ont également une forte valeur esthétique. Au lieu de les enfiler à votre poignet, vous pouvez les suspendre à la fermeture de votre sac à la façon d’un charm’s. Les élastiques en spirale, sont eux aussi, moins agressifs. Au-delà de leur design ludique et enfantin, ils ont le mérite d’être souples et d’enlacer votre poignet au lieu de l’étrangler.

Et pourquoi pas choisir un foulard ? Il nécessite un peu plus de technicité mais vous pouvez l’accrocher à la anse de votre sac et le dégainer avec élégance comme les expertes de la dolce vita.