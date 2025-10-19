« The Pamela », la coupe de cheveux chic de la fin 2025

Coiffure
Léa Michel
Freepik

En 2025, Pamela Anderson réinvente sa légendaire chevelure blonde pour adopter une coupe bob audacieuse qui fait sensation dans le monde de la beauté et de la mode.

Une coupe polyvalente et expressive

Apparue avec un bob lisse à la Joan d’Arc lors du Met Gala en mai, elle a depuis exploré une variété de styles courts, du bob minimaliste « boyfriend » aux ondulations volumineuses et boucles seventies lors de la Fashion Week de Paris. Cette coupe, inspirée par le cinéma français et stylisée par le célèbre coiffeur parisien John Nollet, est rapidement devenue la coiffure must-have de la saison.

Selon Marcos Verissimo, coiffeur et fondateur du salon The Six, « le bob est probablement la coupe la plus polyvalente que l’on puisse avoir ». Il peut se porter lisse, ondulé, derrière l’oreille, ou encore plaqué pour un look formel sans jamais paraître démodé. La clé de son adaptabilité réside dans « les couches internes et la texture », qui nécessitent des coupes régulières pour équilibrer le poids des cheveux et préserver la forme idéale. Cette coupe, conçue pour mettre en valeur l’élégance du cou, peut évoluer selon les envies et le style de chacune.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Pamela Anderson (@pamelaanderson)

Pamela Anderson, une muse capillaire intemporelle

Toujours audacieuse, Pamela Anderson considère ses cheveux comme un moyen d’expression fidèle à sa personnalité. Elle déclare : « Je m’amuse tout simplement, je joue avec ma coiffure, et elle sera différente chaque jour. » Plus qu’une simple tendance, « The Pamela » incarne la liberté, la créativité et la confiance en soi. Sa texture légèrement effilée, loin des lignes tranchées, lui confère un mouvement naturel et une modernité affirmée. Cette coupe incarne l’esprit du style 2025 : oser la différence tout en restant élégante.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Pamela Anderson (@pamelaanderson)

Avec « The Pamela », la coupe bob s’impose comme la nouvelle icône capillaire, propulsée par une actrice passionnée qui sait renouveler son style sans jamais perdre son audace. Un look à adopter pour finir l’année en beauté.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
