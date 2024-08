Votre peau sensible vous déteste en été ? Adoptez ces 6 gestes incontournables

En été, les journées s’allongent et le soleil brille de mille feux. Les plages sont bondées et les glaces fondent plus vite qu’on ne peut les manger. Tout semble parfait, sauf pour une chose : votre peau sensible. Si vous avez l’impression que votre peau vous en veut personnellement chaque fois que le thermomètre grimpe, vous n’êtes pas seul.e. La bonne nouvelle ? Il existe des gestes simples pour apaiser cette petite rebelle et enfin profiter de l’été sans (trop de) tracas. Voici 6 gestes incontournables pour chouchouter votre peau sensible cet été.

Hydratation à gogo : buvez, buvez, buvez !

Vous avez déjà entendu cette phrase des milliers de fois, mais on ne le répétera jamais assez : hydratez-vous ! En été, la chaleur peut rapidement déshydrater votre corps, et votre peau est la première à en pâtir. Une peau déshydratée est plus sensible, plus sujette aux rougeurs, aux démangeaisons, et aux irritations. Et non, boire uniquement des cocktails en bord de piscine ne compte pas vraiment. Optez pour de l’eau, des infusions glacées, ou encore des fruits riches en eau comme la pastèque ou le concombre.

Si vous êtes du genre à oublier de boire, fixez-vous des rappels sur votre téléphone, utilisez une bouteille avec un suivi de consommation, ou transformez ça en challenge avec vos ami.e.s. Votre peau vous remerciera en étant plus douce et plus souple.

La protection solaire : votre meilleure amie

On ne peut pas parler de soin de la peau en été sans évoquer la protection solaire. Même si vous ne bronzez pas facilement, même si vous restez majoritairement à l’ombre, même si vous pensez que la crème solaire est réservée aux journées de plage, c’est un incontournable. Les rayons UV sont présents partout et peuvent pénétrer les nuages. Pour les peaux sensibles, c’est un véritable cauchemar. Les coups de soleil, les rougeurs, et le vieillissement prématuré de la peau ne sont que quelques-unes des conséquences d’une exposition non protégée.

Optez pour une crème solaire avec un SPF élevé (30 minimum), et appliquez-la généreusement toutes les deux heures, surtout après une baignade ou une séance de transpiration intense. Les formules spécifiques pour peaux sensibles existent, avec des compositions douces et sans parfum, alors plus d’excuses !

Le nettoyage doux : moins c’est mieux

En été, on transpire, on se maquille souvent plus légèrement (ou pas du tout), et on passe plus de temps à l’extérieur. Résultat : notre peau accumule plus d’impuretés. Le réflexe peut être de vouloir la nettoyer plus souvent ou plus intensément, mais pour une peau sensible, c’est tout l’inverse qu’il faut faire. Utilisez un nettoyant doux, sans savon, qui n’agresse pas la barrière cutanée.

Limitez-vous à deux nettoyages par jour : un le matin pour éliminer les résidus de la nuit, et un le soir pour retirer les impuretés de la journée. L’idée, c’est de respecter le film hydrolipidique de votre peau, ce bouclier naturel qui la protège des agressions extérieures. Si vous ressentez des tiraillements après le nettoyage, c’est que votre produit n’est pas adapté. Optez pour des mousses ou des laits nettoyants spécialement formulés pour les peaux sensibles.

L’après-soleil : un allié insoupçonné

Le soleil est capricieux, et même avec les meilleures précautions, il arrive parfois que votre peau se retrouve un peu rougeâtre ou sèche après une journée passée dehors. C’est là qu’intervient l’après-soleil, un produit souvent sous-estimé. L’après-soleil n’est pas réservé aux jours de coups de soleil. Il apaise, hydrate, et répare la peau après une exposition aux UV. Pour les peaux sensibles, c’est un indispensable de l’été !

Choisissez une formule enrichie en aloe vera ou en calendula, deux ingrédients réputés pour leurs propriétés apaisantes et régénérantes. Appliquez-le généreusement sur l’ensemble du corps après la douche, et n’oubliez pas d’insister sur les zones les plus exposées comme les épaules, le décolleté, et les jambes.

Les vêtements : choisissez-les avec soin

On n’y pense pas toujours, mais les vêtements que vous portez peuvent avoir un impact direct sur votre peau sensible. En été, privilégiez les tissus légers, naturels, et respirants comme le coton, le lin ou le bambou. Évitez les matières synthétiques qui retiennent la chaleur et l’humidité, créant ainsi un environnement parfait pour les irritations. Les vêtements amples sont également préférables : non seulement ils laissent l’air circuler, mais ils minimisent les frottements qui peuvent aggraver les rougeurs et les démangeaisons.

Et pour les adeptes des longues journées sous le soleil, pensez aux vêtements anti-UV, un must-have pour protéger votre peau sans avoir à réappliquer de la crème toutes les deux heures. Votre style ne sera pas sacrifié, bien au contraire : les marques rivalisent d’inventivité pour proposer des tenues à la fois élégantes et protectrices.

Le sommeil réparateur : votre peau en a besoin

Ce n’est peut-être pas le conseil auquel vous vous attendiez, mais un bon sommeil est essentiel pour maintenir une peau en bonne santé, surtout en été. Lorsque vous dormez, votre corps travaille pour réparer les dommages causés à la peau par les agressions de la journée, comme les rayons UV ou la pollution. Un manque de sommeil peut aggraver les problèmes de peau, provoquer des éruptions cutanées et accentuer les signes de sensibilité.

Essayez donc de maintenir une routine de sommeil régulière, même en période de vacances. Si la chaleur vous empêche de bien dormir, investissez dans un ventilateur, des draps en coton léger, et n’hésitez pas à prendre une douche tiède avant de vous coucher pour abaisser votre température corporelle. Une peau bien reposée est une peau plus résiliente !

Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour éviter que votre peau ne vous fasse une crise d’urticaire tout l’été. Avec ces gestes simples mais efficaces, vous pourrez profiter du soleil, des baignades, et des soirées estivales sans que votre peau sensible ne décide de se rebeller. Alors, sortez vos lunettes de soleil, appliquez votre crème, et profitez de la saison. Votre peau vous dira merci, et vous aussi !