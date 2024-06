Extensions de cils : astuces de pro pour les entretenir et prolonger leur durée

Ah, l’été ! Le soleil, les plages, les cocktails… et bien sûr, les extensions de cils. Chaque année à l’approche des beaux jours elles font en effet craquer de nombreuses personnes en quête de superbes cils dès le réveil. Si vous avez succombé à la tentation des extensions de cils, voici des astuces de pros pour les entretenir et les garder en parfait état le plus longtemps possible.

Choisir le bon salon

Imaginez-vous : vous vous réveillez le matin, prêt.e à conquérir le monde, et vos cils sont déjà là, parfaitement recourbés, longs et volumineux. Pour que ce rêve devienne réalité, le choix du salon où vous allez vous faire poser vos extensions de cils est crucial. Optez pour un salon réputé, avec des technicien.ne.s qualifié.e.s et expérimenté.e.s.

N’hésitez pas à demander des recommandations à vos ami.e.s ou à lire des avis en ligne pour vous assurer de faire le bon choix. Après tout, il s’agit de vos yeux, et mieux vaut ne pas prendre de risques !

Prendre soin de ses extensions

Une fois vos extensions de cils posées, il est important d’en prendre soin pour qu’elles durent le plus longtemps possible. Voici quelques conseils de pro pour entretenir vos extensions de cils comme il se doit :

Évitez l’eau pendant les premières 24 heures. Les colles utilisées pour poser les extensions ont besoin de temps pour sécher complètement, donc évitez de mouiller vos yeux pendant au moins les premières 24 heures après la pose.

Nettoyez délicatement vos cils tous les jours. Utilisez un nettoyant spécialement conçu pour les extensions de cils et un pinceau à mascara propre pour enlever délicatement les résidus de maquillage et de saleté.

Brossez vos cils régulièrement. Utilisez une brosse à cils propre pour démêler vos cils et éviter qu'ils ne s'emmêlent.

Évitez les produits à base d'huile. Les produits à base d'huile peuvent dissoudre la colle utilisée pour fixer les extensions, alors assurez-vous d'éviter tout produit contenant de l'huile autour de vos yeux.

Retour au salon

Pour maintenir vos extensions de cils en parfait état, pensez à retourner au salon toutes les 2 à 3 semaines pour des retouches (à adapter selon les recommandations de votre salon). Pendant ces retouches, le.a technicien.ne remplacera les extensions qui ont naturellement chuté et en ajoutera de nouvelles pour combler les espaces vides. Aussi, il est généralement conseillé de faire des « pauses » d’extensions de cils tous les 3 ou 4 mois.

Conseils bonus

En plus des soins réguliers, voici quelques conseils supplémentaires pour prolonger la durée de vie de vos extensions de cils :

Évitez de frotter vos yeux. Frotter vos yeux peut endommager vos extensions de cils et les faire tomber prématurément, alors essayez de les éviter autant que possible.

Dormez sur le dos. Dormir sur le ventre ou sur le côté peut écraser vos extensions de cils et les rendre moins durables, alors essayez de dormir sur le dos autant que possible.

Dormir sur le ventre ou sur le côté peut écraser vos extensions de cils et les rendre moins durables, alors essayez de dormir sur le dos autant que possible. Protégez vos cils du soleil. L’exposition excessive au soleil peut affaiblir les extensions de cils et les faire perdre leur couleur. Portez donc des lunettes de soleil et utilisez un écran solaire pour protéger vos yeux.

En suivant ces astuces, vous pourrez profiter de vos extensions de cils tout au long de l’été et au-delà. Préparez-vous à vous sentir plus belle et confiante, sans même avoir besoin d’un seul coup de mascara.