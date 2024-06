Les épis capillaires, ces petites mèches rebelles qui refusent obstinément de se conformer à notre coiffure, sont une source de frustration pour de nombreuses personnes. Vous avez passé du temps à coiffer vos cheveux, mais voilà qu’un épi décide de s’ériger fièrement en désaccord avec le reste de votre chevelure. Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul.e dans ce combat capillaire. Voici donc quelques astuces infaillibles pour se débarrasser d’un épi dans les cheveux.

Comprendre réellement ce qu’est un épi

Eh oui, pour comprendre comment se débarrasser d’un épi dans les cheveux, il est essentiel de saisir ce que c’est réellement. Il s’agit d’une petite section de cheveux qui pousse dans une direction différente du reste de la chevelure, créant ainsi une mèche dites rebelle. Les épis peuvent résulter de plusieurs facteurs, comme la génétique, la texture des cheveux ou même des changements hormonaux.

Ils sont souvent plus courts et plus raides que les autres cheveux, ce qui les rend particulièrement visibles. Comprendre l’origine de ces mèches indisciplinées est la première étape pour apprendre à les maîtriser.

Opter pour la technique de la chaussette

Si vous êtes en quête d’une solution simple pour apprivoiser un épi récalcitrant, la technique de la chaussette pourrait bien devenir votre meilleure alliée capillaire. Elle va vous concrètement aider à aplatir vos racines pendant la nuit pour éviter les épis.

Il vous suffit de prendre des chaussettes propres, de préférence fines et extensibles, et de les rouler pour obtenir des petits boudins. Faites une raie dans le sens contraire de votre épi, puis diviser vos cheveux en 4 parts égales. Le but étant que vos cheveux soient bien plaqués. Prenez vos chaussettes et enroulez chaque chaussette autour de vos mèches.

Le lendemain il vous suffit de retirer les chaussettes, et votre mèche indisciplinée aura miraculeusement trouvé sa place. Non seulement cette méthode est rapide et peu coûteuse, mais elle est également très efficace pour dompter les épis gênants.

Utiliser les bons produits

L’un des secrets pour se débarrasser d’un épi dans les cheveux réside dans l’utilisation des bons produits capillaires. Les produits coiffants tels que les gels, les mousses ou les sprays sont ainsi des alliés précieux pour maîtriser ces mèches rebelles.

La laque a souvent été considérée comme une grande alliée du maintien des cheveux. Cependant, elle n’est pas l’alliée de la planète ni celle de vos cheveux. Optez plutôt pour des produits qui offrent une tenue légère à moyenne pour éviter de créer une texture collante ou grasse dans vos cheveux. Choisissez surtout des produits conçus pour votre type de cheveux, qu’ils soient raides, bouclés, fins ou épais. En utilisant les bons produits, vous pourrez sculpter votre coiffure tout en contrôlant ces épis indisciplinés.

User de la chaleur d’un sèche-cheveux ou fer à lisser

C’est une astuce largement appréciée pour dompter les mèches capricieuses. Pour ce faire, commencez par bien sécher vos cheveux en utilisant un sèche-cheveux, en veillant à diriger l’air chaud dans la direction souhaitée pour votre épi. Ensuite, un fer à lisser chauffé à une température modérée peut être appliqué sur la zone de l’épi en le lissant délicatement.

Assurez-vous de protéger vos cheveux avec un produit thermoprotecteur pour minimiser les risques de dommages. Rappelons tout de même que l’utilisation fréquente de chaleur peut affaiblir vos cheveux. Pour maintenir leur santé, il est donc préférable de réserver cette méthode dite d’urgence à des occasions spéciales et d’opter pour des solutions plus douces au quotidien.

Dompter un épi en ayant une frange c’est faisable

Si vous faites partie de la grande famille des personnes ayant une frange, vous savez peut-être que les épis peuvent se montrer particulièrement agaçants. Heureusement, dompter un épi même quand on a une frange est tout à fait réalisable. En fait, la frange peut même devenir une alliée dans cette quête pour maîtriser ces petites mèches rebelles.

Utilisez la technique de la chaussette précédemment décrite, en humidifiant bien vos racines et en séchant vos cheveux tout en les plaquant dans le sens contraire à la pousse pour supprimer l’épi. Pour maintenir la frange en arrière, utilisez une chaussette donc ou une pince à cheveux.

Cheveux courts ou bouclés : discipliner un épi facilement

Les épis capillaires peuvent s’avérer particulièrement tenaces sur les cheveux courts ou bouclés, mais discipliner ces petites mèches rebelles est tout à fait possible. Si vous avez les cheveux courts, l’utilisation de produits coiffants, tels que la cire ou le gel, peut être efficace pour maintenir les épis en place. Un peigne ou une brosse à poils fins peut vous aider à les lisser avec précision.

Pour les cheveux bouclés, il est important de travailler avec la nature de vos boucles. Utilisez un peu d’huile capillaire ou un sérum pour dompter les épis sans alourdir vos boucles. Une autre astuce consiste à vaporiser un peu de laque sur vos mains et à lisser délicatement les mèches rebelles. En combinant ces astuces à votre routine de coiffure, vous pourrez discipliner vos épis avec succès !

Un épi à l’arrière de la tête ? Il y a une solution

Nous avons tou.te.s connu cette situation frustrante : un épi rebelle situé à l’arrière de la tête, insaisissable et difficile à maîtriser. Oui, il existe des solutions pour se débarrasser de cet épi capricieux ! Il vous faut suivre la même technique que pour les cheveux de devant, mais en plaquant les cheveux de derrière dans le sens inverse.

Que ce soit en utilisant des produits coiffants, en adoptant des méthodes de coiffure spécifiques ou en optant pour des astuces simples, vous pourrez ainsi dire adieu à ces mèches désobéissantes !

Trichez avec une pince à cheveux ou un bonnet

Lorsque les épis se montrent particulièrement persistants, vous pouvez avoir recours à des astuces pratiques pour les dissimuler. Vous pouvez prendre une pince à cheveux de la même couleur que vos cheveux, l’appliquer sur l’épi rebelle pour le maintenir en place et le camoufler habilement dans votre coiffure.

Un bonnet, un headband ou encore un foulard peut aussi servir de rempart contre les épis gênants. Ces accessoires vous permettent de créer un joli look tout en maintenant vos cheveux en place. Pratique !

Ne laissez plus cet épi sournois vous empêcher d’apprécier vos cheveux ! N’oubliez toutefois pas que la « perfection capillaire » n’est pas la clé de la beauté, et un épi peut très bien ajouter une touche de caractère à votre coiffure.