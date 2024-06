Faire son maquillage de mariée seule : 9 conseils pour un rendu digne d’une makeup artist

Le jour de votre mariage est sans doute l’un des jours les plus mémorables de votre vie. Il y a notamment une chose qui vous accompagnera de la première marche jusqu’au dernier pas de danse : votre maquillage. Imaginez-vous dans le miroir, radieuse et confiante, sachant que vous avez créé ce look vous-même. Oui, il est tout à fait possible de réaliser un joli maquillage de mariée sans faire appel à un.e makeup artist. Voici 9 conseils incontournables pour faire son maquillage de mariée seule et obtenir un résultat digne d’un.e professionnel.le.

Préparez votre peau comme une pro

Le secret d’un maquillage réussi commence par une peau bien préparée. Quelques semaines avant le mariage, adoptez une routine de soin rigoureuse. Exfoliez votre peau une à deux fois par semaine pour éliminer les cellules mortes. Hydratez quotidiennement avec une crème adaptée à votre type de peau. Le jour J, appliquez une base de maquillage (primer) pour assurer une meilleure tenue de votre maquillage.

Choisissez le bon fond de teint

Le fond de teint est généralement la base de votre maquillage (il existe aussi les BB et CC crème). Optez pour un fond de teint longue tenue, car vous aurez besoin qu’il reste impeccable toute la journée et la nuit. Choisissez une formule qui correspond à votre type de peau : mate pour les peaux grasses, hydratante pour les peaux sèches. Testez-le quelques semaines avant pour vous assurer qu’il ne provoque pas de réactions et qu’il correspond parfaitement à votre carnation.

Maîtrisez l’art du contouring léger

Le contouring peut sculpter votre visage et vous donner un éclat naturel si c’est bien fait. Utilisez une poudre bronzante pour définir les contours de votre visage : les tempes, sous les pommettes et la mâchoire. Évitez les lignes dures et privilégiez un effet fondu. N’oubliez pas d’ajouter une touche de highlighter sur les zones stratégiques : l’arête du nez, les pommettes et l’arc de Cupidon.

Sublimez vos yeux

Pour un maquillage des yeux qui tient toute la journée, commencez par appliquer une base à paupières. Choisissez de préférence des ombres à paupières dans des tons neutres et romantiques, comme le beige, le rose poudré ou le taupe. Ajoutez une ombre plus foncée dans le creux de la paupière pour donner de la profondeur. Tracez pourquoi pas un fin trait d’eyeliner le long des cils supérieurs pour intensifier le regard, et n’oubliez pas le mascara waterproof pour des cils allongés et volumineux sans risque de coulures.

Optez pour des lèvres inoubliables

Pour des lèvres qui tiennent toute la journée, commencez par les exfolier et les hydrater. Choisissez un crayon à lèvres pour dessiner le contour et empêcher le rouge à lèvres de filer. Optez pour une teinte de rouge à lèvres qui complète votre maquillage des yeux et votre teint. Un rouge à lèvres mat longue tenue ou un rouge à lèvres liquide sont d’excellentes options pour leur durabilité. Pensez à emporter votre rouge à lèvres pour des retouches tout au long de la journée.

Fixez votre maquillage

Pour que votre maquillage reste impeccable du matin au soir, n’oubliez pas d’utiliser un spray fixateur. Vaporisez-le à environ 30 cm de votre visage une fois que votre maquillage est terminé. Cela aidera à maintenir tout en place et à éviter que votre maquillage ne s’estompe ou ne coule. Oui, il est tout à fait possible de faire son maquillage de mariée seule, sans faire appel à un.e makeup artist.

Testez votre maquillage à l’avance

N’attendez pas le jour J pour tester votre maquillage. Faites des essais plusieurs semaines avant le mariage. Prenez des photos sous différentes lumières pour vous assurer que le maquillage est photogénique. Cela vous permettra également de vous familiariser avec les produits et les techniques, et d’apporter des ajustements si nécessaire.

Préparez une trousse de secours

Le jour de votre mariage, ayez une petite trousse de maquillage à portée de main pour les retouches. Incluez-y votre rouge à lèvres, un peu de poudre matifiante, des cotons-tiges, des lingettes démaquillantes et du mascara. Demandez à une demoiselle d’honneur ou à une amie de confiance de la garder pour vous.

Restez vous-même

Enfin, le conseil le plus important est de rester fidèle à vous-même. Votre maquillage de mariée doit refléter votre personnalité et vous faire sentir belle et à l’aise. Si vous n’êtes pas habituée à porter beaucoup de maquillage, optez pour un look naturel. Si vous aimez les couleurs vives, ajoutez une touche de couleur à vos lèvres ou vos yeux. L’essentiel est que vous vous sentiez bien dans votre peau.

En suivant ces conseils, vous pourrez réaliser un maquillage de mariée seule. N’oubliez pas, le plus important est de profiter de chaque instant de cette journée spéciale et de vous sentir belle et confiante. Après tout, c’est votre sourire et votre bonheur qui feront de vous la plus belle des mariées !