Ah, l’été ! Le soleil, la plage, les vacances… et la crème solaire. Indispensable pour protéger notre peau des rayons UV nocifs, elle est souvent entourée de nombreuses idées fausses. Il est temps de faire la lumière sur ces croyances erronées qui peuvent compromettre votre santé sous le soleil. Ne vous laissez plus berner par ces mythes tenaces sur la crème solaire !

« Je n’ai pas besoin de crème solaire les jours nuageux »

Nombreuses sont les personnes qui pensent que les nuages offrent une protection suffisante contre les rayons UV. Malheureusement, c’est loin d’être vrai ! Les rayons UV peuvent en effet être présents toute l’année. Même par temps nuageux, jusqu’à 80 % des rayons UV peuvent traverser les nuages et atteindre votre peau. C’est pourquoi il est essentiel d’appliquer de la crème solaire même lorsque le soleil joue à cache-cache avec les nuages.

« Je ne brûle pas, donc je n’ai pas besoin de crème solaire »

L’indice de brûlure n’est pas le seul indicateur des dommages causés par le soleil. Les rayons UV peuvent endommager votre peau sans laisser de traces immédiates sous forme de brûlures. Ces dommages peuvent s’accumuler avec le temps et augmenter le risque de cancer de la peau et de vieillissement prématuré. Utiliser régulièrement une crème solaire à large spectre aide à protéger votre peau, que vous brûliez ou non.

« Les crèmes solaires ne sont pas nécessaires pour les peaux foncées »

Bien que les peaux plus foncées aient naturellement plus de protection contre les rayons UV que les peaux plus claires, cela ne signifie pas qu’elles sont à l’abri des effets nocifs du soleil. Toutes les couleurs de peau doivent utiliser de la crème solaire pour prévenir les dommages cutanés à long terme.

« Je peux utiliser la crème solaire de l’année dernière »

Non, non et non ! La crème solaire a une durée de vie limitée et perd son efficacité au fil du temps. Vérifiez toujours la date d’expiration sur votre bouteille de crème solaire et remplacez-la si elle est périmée. Pour une protection optimale, il est recommandé d’utiliser une crème solaire fraîche et de vérifier régulièrement son état.

« Une application suffit pour toute la journée »

Appliquer une seule fois de la crème solaire n’est pas suffisant pour vous protéger toute la journée, surtout si vous êtes actif.ve, transpirez ou vous baignez. Pour maintenir une protection efficace, réappliquez régulièrement votre crème solaire toutes les 2 heures, ou après avoir nagé ou transpiré abondamment.

« Plus le FPS est élevé, meilleure est la protection »

L’indice de protection solaire (FPS) indique principalement la durée pendant laquelle la crème solaire protège contre les rayons UVB, qui provoquent des coups de soleil. Cependant, il ne mesure pas la protection contre les rayons UVA, qui peuvent également endommager la peau. Recherchez une crème solaire à large spectre pour une protection complète contre les rayons UVA et UVB, quel que soit l’indice FPS.

« La crème solaire nuit à la production de vitamine D »

Bien que la crème solaire réduise la capacité de votre peau à produire de la vitamine D en bloquant une partie des rayons UVB, il est toujours possible de maintenir des niveaux adéquats de vitamine D par une alimentation équilibrée et des suppléments si nécessaire. La protection contre les effets nocifs du soleil prime sur la production de vitamine D, surtout lorsqu’il s’agit de prévenir le cancer de la peau.

« Je peux me fier aux vêtements pour une protection solaire suffisante »

Les vêtements offrent une certaine protection contre les rayons UV, mais ils ne bloquent pas complètement les rayons. Les vêtements sombres et serrés offrent une meilleure protection que les vêtements clairs et amples. Complétez votre protection en portant des vêtements appropriés et en appliquant généreusement de la crème solaire sur les zones exposées.

« Je ne dois appliquer de la crème solaire que sur mon visage »

Votre visage n’est qu’une partie de votre corps exposée au soleil. N’oubliez pas d’appliquer généreusement de la crème solaire sur toutes les zones découvertes de votre corps. Y compris les oreilles, le cou, les bras et les jambes. Utilisez suffisamment de crème solaire pour couvrir toutes ces zones et assurez-vous de la réappliquer régulièrement pour une protection continue.

Ne laissez pas ces mythes sur la crème solaire vous induire en erreur ! Protéger votre peau contre les rayons UV est crucial. Grâce à ces conseils, vous pourrez désormais profiter du plein air en toute sécurité, quelle que soit la météo.