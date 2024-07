Le talc mauvais pour la santé : par quoi le remplacer ?

Le talc, cette poudre blanche et douce a bercé notre enfance, sent bon le bébé et est un incontournable dans les salles de bain du monde entier. Mais voilà, une récente étude publiée début juillet vient de classer le talc comme « probablement cancérogène » pour l’homme. Accusé d’être potentiellement dangereux pour la santé, notamment à cause de son lien supposé avec le cancer des ovaires, des poumons et de la vessie, il est temps de faire le point.

Pourquoi le talc est-il problématique ?

Avant de plonger dans les alternatives, comprenons d’abord pourquoi le talc est pointé du doigt. C’est un minéral naturel composé principalement de silicate de magnésium hydraté. Jusque-là, rien d’alarmant. Le problème vient du fait que le talc est souvent trouvé à proximité de gisements d’amiante. Un autre minéral dont la dangerosité n’est plus à prouver. De ce fait, il existe un risque de contamination croisée.

Plusieurs études ont ainsi suggéré une association entre l’utilisation de talc dans la région génitale et le cancer des ovaires. Une récente étude publiée, le 5 juillet 2024 dans la prestigieuse revue « The Lancet Oncology », par des experts du Centre international de recherche sur le cancer (Circ/IARC) sonne à nouveau l’alarme. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a donc décidé de classer le talc comme « probablement cancérogène » pour l’homme.

Cette décision découle de « preuves suffisantes de cancer du poumon », note l’OMS. Bien que le risque de cancer de la vessie soit lui considéré comme « limité chez l’homme », les preuves chez les animaux dits de laboratoire suggèrent une préoccupation supplémentaire.

Alternatives sûres et efficaces

Heureusement, il existe plusieurs options naturelles et sans risque qui peuvent remplacer efficacement le talc dans divers usages.

Fécule de pomme de terre

Si vous êtes fan de cuisine, vous avez probablement déjà de la fécule de pomme de terre (ou maïzena) dans votre garde-manger. Ce produit polyvalent n’est pas seulement utile pour épaissir vos sauces, il fait également un excellent substitut au talc. Douce et absorbante, la fécule de pomme de terre est idéale pour apaiser et adoucir la peau. Elle est également hypoallergénique, ce qui en fait un choix sûr pour les peaux sensibles.

Poudre d’amidon de tapioca

Extrait des racines du manioc, c’est une autre alternative naturelle au talc. Douce et très absorbante, elle est non seulement efficace pour absorber l’humidité, mais elle laisse également la peau douce et soyeuse. C’est un choix parfait pour les peaux sensibles et les bébés.

Amidon de maïs (fécule de maïs)

C’est peut-être l’alternative la plus populaire au talc. Cet ingrédient naturel est doux pour la peau, absorbant et, cerise sur le gâteau, il est comestible ! Vous pouvez donc l’utiliser sans crainte pour vos bébés ou vous-même. L’amidon de maïs peut être utilisé dans les mêmes proportions que le talc et offre les mêmes avantages d’absorption d’humidité.

Farine d’avoine colloïdale

C’est une autre merveille de la nature. Utilisée depuis des siècles pour ses propriétés apaisantes, elle est parfaite pour les peaux sensibles et irritées. En plus d’absorber l’humidité, elle aide à soulager les démangeaisons et les irritations.

Argile blanche (ou kaolin)

C’est une autre alternative fabuleuse. Douce et fine, elle est excellente pour absorber l’humidité et calmer les irritations cutanées. De plus, l’argile blanche a des propriétés purifiantes, ce qui la rend parfaite pour les peaux à tendance acnéique ou les peaux grasses.

Poudre de marante (arrow-root)

Souvent utilisée dans la cuisine sans gluten, est une autre excellente alternative au talc. Cette poudre fine et blanche est très absorbante et douce pour la peau. Elle peut être utilisée de la même manière que le talc, que ce soit pour les bébés, les aisselles ou même les pieds. En plus, elle est naturellement sans gluten et hypoallergénique, parfaite pour les peaux les plus délicates.

Bicarbonate de soude

Bien que plus abrasif que les autres alternatives énumérées, le bicarbonate de soude peut toutefois être utilisé (avec précaution) pour ses propriétés absorbantes et désodorisantes.

Et pour les personnes qui cherchent à éviter complètement le talc dans leur routine quotidienne, sachez que de nombreuses marques proposent des formulations sans talc dans une variété de produits. Y compris les cosmétiques pour le visage, les déodorants et les produits pour bébés. Lisez attentivement les étiquettes et choisissez des produits certifiés sans talc.

Dire adieu au talc ne signifie pas renoncer à sa douceur et à sa protection. Avec ces alternatives naturelles, vous pouvez continuer à chouchouter votre peau en toute sécurité.