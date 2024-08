8 crèmes solaires hydratantes pour allier soin et protection

L’été, soleil, chaleur et longues journées passées à l’extérieur sont au programme. Qui dit soleil dit aussi crèmes solaires, car on le sait tou.te.s, la protection solaire est absolument indispensable. Mais avouons-le, combien de fois avez-vous zappé cette étape par flemme ou simplement parce que vous détestez la texture grasse des crèmes solaires ? Si c’est votre cas, vous allez adorer ce qui suit. Imaginez une crème solaire qui non seulement protège votre peau des rayons UV, mais l’hydrate aussi, la laissant éclatante et sans effet gras. Ce rêve est devenu réalité grâce aux crèmes solaires hydratantes ! En voici 8 qui allient soin et protection, pour une peau protégée tout l’été.

Crème solaire hydratante visage SPF50, Zao

Si vous êtes adepte des produits écoresponsables et que vous recherchez une crème solaire qui respecte à la fois votre peau et l’environnement, celle-ci de la marque Zao est faite pour vous. Enrichie en ingrédients naturels, elle est certifiée bio, vegan, 100 % d’origine naturelle et made in France. Avec un SPF 50, elle assure une haute protection contre les rayons UV tout en nourrissant et en apaisant la peau. Idéale pour les journées ensoleillées en ville comme à la plage !

Voir cette crème solaire

Stick solaire solide SPF50 (version 3), Comme Avant

Pour les personnes qui privilégient les produits zéro déchet et naturels, ce stick solaire solide est une véritable pépite. Enrichi en huile de karanja, il offre une protection solaire haute de manière innovante et écoresponsable. Sa formule solide est non seulement pratique à utiliser, mais elle est également parfaite pour les peaux sensibles et les adeptes de cosmétiques éthiques. L’huile de karanja, connue pour ses propriétés anti-UV et anti-inflammatoires, renforce la protection tout en apportant une hydratation subtile.

Voir cette crème solaire

Crème solaire Fusion Water MAGIC SPF 50, ISDIN

Cette crème solaire est un véritable petit bijou pour les peaux mixtes à grasses. Sa texture légère, presque aqueuse, est un vrai plaisir à appliquer. Grâce à sa formule « oil-free », elle pénètre instantanément sans laisser de film gras. Elle offre une protection SPF 50 contre les UVA et UVB, tout en hydratant la peau en profondeur. Vous oublierez même que vous portez de la crème solaire !

Voir cette crème solaire

Invisible UV flawless poreless primer, Charlotte Tilbury

Voici un produit qui va révolutionner votre routine maquillage d’été. Charlotte Tilbury a conçu un primer qui fait bien plus que « lisser » la peau et réduire l’apparence des pores. L’Invisible UV Flawless Poreless Primer offre une protection SPF 50 et hydrate la peau en profondeur, grâce à une formule légère et non comédogène. C’est l’allié parfait pour un maquillage longue tenue et une peau protégée toute la journée. Un produit multitâche à ne pas manquer !

Voir cette crème solaire

Crème solaire SPF50 à l’acide hyaluronique, Typology

Pour les personnes qui cherchent une crème solaire à la fois efficace et respectueuse de la peau, celle-ci de la marque française Typology est un choix incontournable. Elle se distingue par sa formule qui allie une protection solaire très haute (SPF 50) à l’hydratation profonde apportée par l’acide hyaluronique. Cet ingrédient superstar est connu pour sa capacité à retenir l’eau dans les couches de la peau, offrant ainsi une hydratation continue tout au long de la journée. Sa texture légère et fluide s’applique facilement, pénétrant rapidement sans laisser de fini gras. Un vrai coup de cœur !

Voir cette crème solaire

Crème solaire Vinosun Protect SPF 30, Caudalie

Les fans de produits naturels vont adorer cette crème solaire hydratante de la marque française Caudalie. Formulée avec des ingrédients d’origine naturelle, elle offre une protection SPF 30 tout en hydratant intensément la peau. Sa texture légère s’applique facilement et laisse un doux parfum d’été sur la peau. En prime, cette crème solaire hydratante est respectueuse de l’océan, que du bon !

Voir cette crème solaire

Anthelios hydratant SPF 50+, La Roche-Posay

La Roche-Posay est une marque de référence en dermatologie, et sa crème solaire hydratante Anthelios UVMUNE 400 ne déçoit pas. Ce fluide ultra-léger combine une protection solaire très haute (SPF 50+) à une hydratation longue durée. Enrichie en eau thermale de La Roche-Posay, cette crème apaise la peau tout en la protégeant des rayons UVA et UVB. De plus, elle est résistante à l’eau, ce qui en fait une excellente option pour une journée à la plage ou à la piscine.

Voir cette crème solaire

Hydrance UV légère SPF 30, Avène

Si vous avez la peau sensible, cette crème est faite pour vous. Avène est connue pour ses formules douces qui respectent l’équilibre de la peau, et Hydrance UV Légère ne fait pas exception. Avec son SPF 30, elle offre une protection suffisante pour une exposition modérée au soleil tout en hydratant et apaisant la peau grâce à l’eau thermale d’Avène. Sa texture fluide et légère pénètre rapidement et laisse un fini mat, parfait pour les personnes qui recherchent une hydratation sans brillance.

Voir cette crème solaire

Intégrer une crème solaire hydratante dans votre routine beauté est la meilleure décision que vous puissiez prendre pour cet été. Non seulement vous protégerez votre peau des dommages causés par les rayons UV, mais vous lui apporterez aussi l’hydratation dont elle a besoin pour rester éclatante. N’attendez plus pour faire le plein de protection tout en chouchoutant votre peau avec ces petites merveilles de la cosmétique !