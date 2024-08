Mains gonflées par la chaleur ? Découvrez les astuces qui vont changer votre vie

Ah, l’été… Cette merveilleuse saison où le soleil brille, où les vacances à la plage deviennent notre seul objectif… et où nos mains gonflent comme des ballons de baudruche. Rien de tel pour gâcher notre bonheur estival que ces doigts boudinés et inconfortables. Nous avons déniché pour vous les meilleures astuces pour dire adieu à ces mains gonflées par la chaleur. Préparez-vous à retrouver des mains légères grâce à ces conseils.

Pourquoi nos mains gonflent-elles ?

Avant de plonger dans nos solutions miracles, prenons un instant pour comprendre ce phénomène. Lorsque la température grimpe, notre corps essaie de se refroidir. Une des façons pour y parvenir est de dilater nos vaisseaux sanguins, ce qui permet au sang de circuler plus près de la surface de la peau et de libérer de la chaleur.

Bien que cela aide à réguler notre température corporelle, cela peut également entraîner un excès de liquide dans les tissus, d’où les mains gonflées. Mais pas de panique ! Il existe de nombreuses façons de combattre ce désagrément.

Buvez, buvez et buvez encore !

Non, nous ne parlons pas de margaritas. L’eau est votre meilleure alliée contre les gonflements. En restant hydraté.e, vous aidez votre corps à maintenir un équilibre des fluides. Essayez de boire au moins 1,5 à 2 litres d’eau par jour, plus si vous faites de l’exercice ou si vous transpirez beaucoup. Ajoutez des tranches de citron, de concombre ou de menthe pour une touche de fraîcheur supplémentaire !

Adoptez une routine de soins pour les mains

Prendre soin de vos mains au quotidien peut prévenir les gonflements. Hydratez-les régulièrement avec une crème hydratante légère et rafraîchissante. Exfoliez doucement pour éliminer les cellules mortes et favoriser la circulation. N’oubliez pas d’appliquer un écran solaire sur vos mains pour les protéger des rayons UV.

Gardez vos mains au frais

Le froid est un remède efficace contre les gonflements. Trempez vos mains dans de l’eau froide pendant quelques minutes. Vous pouvez également utiliser des poches de glace (en veillant à les envelopper dans un tissu pour éviter les brûlures de glace). Cette méthode aide à contracter les vaisseaux sanguins et à réduire le gonflement.

Évitez aussi les environnements trop chauds et humidifiez vos mains régulièrement. Les ventilateurs portables et les brumisateurs d’eau peuvent être des accessoires pratiques pour rester au frais lors des journées chaudes.

Massages des mains

Un bon massage des mains peut faire des merveilles. Utilisez une huile essentielle de menthe poivrée ou de lavande pour un effet apaisant. Massez doucement chaque doigt, en partant de la base et en remontant vers l’extrémité. N’oubliez pas de masser également la paume et le dos de vos mains. En plus de réduire le gonflement, cela détend également vos muscles et vous offre un moment de relaxation bien mérité.

Évitez les aliments salés

Le sel est un grand coupable lorsqu’il s’agit de rétention d’eau. Réduisez votre consommation de sel et optez pour des aliments frais et non transformés. Les fruits, les légumes, les noix non salées et les grains entiers sont des choix excellents. Et si vous avez une envie irrépressible de chips, optez pour des versions faibles en sodium.

Bougez vos mains le plus possible

Rester assis.e ou debout pendant de longues périodes peut aggraver le gonflement. Bougez régulièrement pour améliorer la circulation. Faites une petite marche, des étirements ou même quelques exercices de mains. Serrez et relâchez vos poings, faites des cercles avec vos poignets, chaque mouvement compte !

Bain de mains au lait et au miel

Mélangez une tasse de lait tiède (végétal ou non) avec deux cuillères à soupe de miel et trempez vos mains dans ce mélange pendant 15 à 20 minutes. Le lait hydrate et adoucit la peau, tandis que le miel possède des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire le gonflement.

Masque de mains au concombre et à l’aloe vera

Le concombre et l’aloe vera sont connus pour leurs propriétés apaisantes et rafraîchissantes. Mixez un demi-concombre avec deux cuillères à soupe de gel d’aloe vera pour créer un masque hydratant. Appliquez généreusement sur vos mains et laissez poser pendant 15 minutes avant de rincer à l’eau froide. Ce masque non seulement rafraîchit, mais aide également à réduire les gonflements et à hydrater profondément votre peau.

Compression légère

Les gants de compression ne sont pas seulement pour les athlètes ! Ils peuvent aider à réduire le gonflement en appliquant une pression douce et uniforme sur vos mains. Optez pour des gants spécialement conçus pour la compression, disponibles dans la plupart des pharmacies et des magasins spécialisés.

Gommage des mains maison

Un gommage des mains maison peut aider à éliminer les cellules mortes et à stimuler la circulation. Mélangez deux cuillères à soupe de sucre avec une cuillère à soupe d’huile de coco et une cuillère à café de jus de citron. Massez ce mélange sur vos mains en mouvements circulaires, puis rincez à l’eau tiède. Vos mains seront non seulement plus douces, mais le massage aidera également à réduire le gonflement.

Consultez un.e professionnel.le (si besoin)

Enfin, si vos mains restent gonflées malgré toutes ces astuces, il est temps de consulter un.e professionnel.le de la santé. Le gonflement des mains peut parfois être le signe de conditions médicales sous-jacentes telles que des problèmes rénaux, des troubles de la thyroïde ou une mauvaise circulation sanguine. Un.e médecin pourra donc vous aider à déterminer la cause exacte et à trouver un traitement approprié.

En suivant ces astuces, vous pourrez profiter pleinement de l’été sans être gêné.e par des mains boudinées. N’oubliez pas que chaque corps est différent, alors expérimentez diverses choses, jusqu’à trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous.