Les faux ongles à coller (press on nails) sont de retour : est-ce vraiment une bonne nouvelle ?

Aller chez un.e prothésiste ongulaire pour faire sa manucure est presque devenu la norme. Or, faire décorer ses ongles par cet.te artiste qui exerce sur kératine nécessite un certain budget. Heureusement, pour s’apprêter jusqu’au bout des doigts, il existe une autre alternative moins coûteuse et tout aussi prometteuse qui offre un rendu plus sophistiqué qu’un sobre coup de pinceau coloré. Il s’agit des faux ongles à coller, aussi appelés press on nails. Ces capsules « prêtes à l’emploi », qui recouvrent l’ongle naturel et arborent déjà un design sur la surface, reviennent tutoyer les doigts des beauty-addicts. Très plébiscités dans les années 2000, les faux ongles à coller reviennent dans un format moins cheap et plus réaliste. Ils donnent l’impression d’avoir passé des heures entre les mains d’une spécialiste en la matière. Mais ces faux ongles à coller qui s’appliquent en deux minutes chrono sont-ils vraiment révolutionnaires ?

Les faux ongles à coller, la nouvelle obsession du moment

Un vent de nostalgie souffle sur les vanity. Il y a d’abord eu la résurrection du combo gloss brillant et crayon à lèvres pour reproduire le look facial de Britney dans son âge d’or. Puis il y a eu la renaissance du mascara coloré pour avoir le même regard pétillant et audacieux que les stars de R’n’B de la décennie 90. Désormais, c’est un autre accessoire, que beaucoup pensaient disparu à jamais, qui redevient à la mode : les faux ongles à coller. Véritable phénomène à l’aube des années 2010, ces ongles de « remplacement », pimpés dans les moindres détails, connaissent une nouvelle heure de gloire.

Les beauty-addicts leur accordent une seconde chance et s’initient à ce rituel, qui rappelle une tendre époque. Pourtant les faux ongles à coller n’évoquent pas que de bons souvenirs. Shoppés dans des magasins discount après une opération séduction minutieuse auprès de maman, ils ne tardaient pas à auréoler les ongles. L’application était souvent chaotique, voire totalement désastreuse. La colle, qui prenait au nez, débordait de tous les côtés et cramait littéralement les cuticules. Les capsules n’adhéraient pas beaucoup à l’ongle et tombaient au bout d’une journée. Elles étaient à l’effigie d’un emoji, d’un damier ou métallisées. En plus, cette petite tricherie se constatait à vue d’œil. Mais ça, c’est de l’histoire ancienne.

Les faux ongles à coller d’aujourd’hui reviennent dans une version améliorée et donnent l’illusion d’une manucure de salon. Maximalistes, en trois dimensions, frappés de nail art ondulé, fleuri, dégradé ou dans l’esprit « aura », ils se veulent plus contemplatifs qu’autrefois. Pratiques, esthétiques, effortless, ils surclassent le classique vernis et miment divinement les œuvres réduites des prothésistes. Ces stickers « en dur » destinés à recouvrir des ongles nus est d’un précieux secours pour celleux qui prétendent à plus de fantaisie. Bien plus que des accessoires de dépannage, les faux ongles à coller ont réussi à se rendre indispensables.

Pourquoi tout le monde ne jure que par les press on nails ?

Sur TikTok, les internautes vantent fièrement les mérites des faux ongles à coller à travers des vidéos crash test et des démonstrations de style éloquentes. Il y en a pour tous les goûts. Des modèles dans l’esprit « Bratz », avec des papillons en relief, des imitations fidèles du « baby boomer » ou encore des french revisitées, les press on nails sont de brillants tableaux de poche. Les faux ongles à coller, longtemps accusés de faire « bas de gamme », remontent dans les estimes et redorent leur réputation.

Plus au point qu’à leurs prémices, ils s’appliquent sans difficultés et résistent presque à toute épreuve (même la corvée de la vaisselle). Économiques, mais pas cheap, ils promettent également un résultat final digne des professionnelles. Excellents compromis entre le vernis uni, les patchs « plats » et les mises en beauté sous lampe UV, ils suscitent facilement l’effet « whaou ». Particulièrement utiles lorsque vous avez une soirée de dernière minute, mais que vous n’avez pas le temps de faire sécher votre vernis, ils paraissent irréprochables. Mais le sont-ils vraiment ?

Les faux ongles à coller, guide pour faire un choix éclairé

Les faux ongles à coller peaufinent l’apparence et captent l’attention sans éveiller le moindre soupçon. Ils s’apparentent à une belle ruse. Grâce à cette invention, vous obtenez une allure glamour et soignée en un éclair. Vous n’avez pas à vous y reprendre quinze fois avec des cotons-tiges et du dissolvant pour reproduire cette manucure croisée sur TikTok, qui semblait « si facile » sur l’écran. Cependant, tous les faux ongles à coller ne se valent pas. Certains peuvent sérieusement endommager vos ongles naturels. Si le rendu extérieur fait l’unanimité, en dessous c’est un peu moins beau à voir. Voici donc comment choisir vos faux ongles à coller en bonne et due forme.

Préférer les faux ongles avec des « adhésifs »

Vous vous souvenez peut-être des faux ongles à poser avec une sorte de glue en bâtonnet. Cette colle, qui pourrait aussi avoir sa place dans la mallette de bricolage, est particulièrement abrasive et chimique. Mais ça, ce n’est pas vraiment un scoop. Aujourd’hui, de plus en plus de marques proposent un système de pad adhésif, bien plus respectueux des ongles. Comme des gommettes transparentes, ils possèdent deux faces collantes. Vous avez juste à retirer la protection avant de disposer vos ongles de substitution. Grâce à cette formule, vous pouvez ajuster la taille.

Regarder attentivement la qualité des matériaux

Pour vous réconcilier avec les faux ongles à coller, qui vous ont tant déçu, tournez-vous vers des marques spécialisées. Évitez de les acheter sur des sites « premier prix » qui mêlent vêtements, déco de jardin et jouets pour chien. Les enseignes dédiées possèdent une vitrine fascinante et façonnent des pièces de bonne facture, pensées pour durer. Les capsules sont certifiées waterproof et même lifeproof. Vous pouvez soulever de la fonte à la salle, cuisiner vos meilleurs cookies ou habiller votre enfant, sans semer vos ongles sur le passage.

Voir ce produit

Voir ce produit

Bien suivre toutes les étapes pour que ça tienne

Enfin, pour que les faux ongles à coller ne vous fassent pas défaut et épousent parfaitement votre ongle d’origine, ne bâclez pas les étapes ! Sur TikTok, vous pouvez trouver des tutoriels explicatifs qui font clairement office de « mode d’emploi ». Avant de vous précipiter sur ces ongles détachés, lavez-vous les mains de façon méticuleuse. Testez les différentes tailles pour que la capsule s’emboîte parfaitement avec l’ongle.

Plongez vos mains dans l’eau chaude pour repousser les cuticules et matifiez vos ongles avec une lime. Passez un coton imbibé d’alcool sur vos ongles. Appliquez le gel pad et frottez pendant une minute pour activer la colle (même geste qu’avec les bandes de cire). Retirez la languette avec une pince à épiler et placez la capsule proche des cuticules. Pressez du bas vers le haut et vice versa.

Maintenant, vous avez carte blanche ! Les faux ongles à coller sont aux ongles ce que les faux cils sont aux yeux. Ils subliment une partie du corps sans solliciter trop d’efforts. Toutefois, n’hésitez pas à faire une petite détox et à laisser vos ongles au repos pendant un mois.