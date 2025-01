Ces astuces beauté des femmes en prison vont vous laisser sans voix !

Les femmes ne représentent que 3,3 % de la population détenue. De l’autre côté des barreaux, elles dealent des recettes beauté improbables. Elles n’échangent pas de poudre blanche, mais des cosmétiques maison confectionnés avec les moyens du bord. Elles redoublent d’ingéniosité pour contourner l’interdit de la mise en beauté. À la base de leurs routines make up : des M&M’s, du soda ou encore des denrées chipées à la cantine. Vous vous souvenez peut-être de la série Orange is the New Black, qui porte les projecteurs sur le monde carcéral des femmes. Eh bien la réalité n’est pas très loin. Elles sont prêtes à tout pour garder un semblant de féminité, même à concocter les DIY les plus loufoques. Ces astuces beauté qui rythment les routines des femmes en prison sont folles.

Des M&M’s pour colorer sa bouche ou ses yeux

Dans la plupart des centres pénitenciers, le maquillage est formellement interdit. Les femmes qui occupent les prisons doivent alors ruser pour se pomponner. Elles transforment leur cellule étroite en laboratoire et composent leurs indispensables makeup de leur propre main. Leurs méthodes de fabrication ne sont pas très ragoûtantes, mais elles ont le mérite de fonctionner.

Pour mettre un peu de couleur sur son visage, une détenue a tout de suite vu le potentiel des M&M’s. Pour que le colorant déteigne sur ses paupières et fasse l’effet d’un fard, elle a tout simplement utilisé… sa salive. Après tout, on vante bien les mérites de la bave d’escargot. Du bleu sur les yeux et du rouge sur les lèvres, le résultat est bluffant. Elle semble tout droit sortie de sa salle de bain personnelle ou de chez l’esthéticienne.

De la cire pour polir les sols et des crayons de couleur pour le vernis

Quand on connaît la composition chimique des vernis « classiques », difficile de faire pire. Alors pour s’aimer jusqu’au bout des doigts, les prisonnières américaines peignent leurs ongles avec une mixture un peu « particulière ». Elles mélangent de la cire destinée à polir les sols avec des copeaux de crayons de couleur. Elles obtiennent ainsi un liquide teinté qui se confond avec le vrai et qui fait des envieuses. Évidemment ces astuces beauté aperçues en prison ne sont pas à reproduire chez vous. Cela va de soi.

Du soda et du cacao égal un fond de teint

Sa vidéo TikTok est devenue virale. Taylor, détentrice du compte @taylorbnice a passé 17 ans derrière les barreaux. Elle a purgé sa peine sans jamais renoncer à la coquetterie. À défaut de pouvoir emmener sa trousse de maquillage, elle a décidé de recréer ses essentiels sur place, dans sa cage améliorée. Elle était peut-être en prison, mais son esprit créatif, lui, n’était pas cadenassé, bien au contraire.

Elle a réalisé son fond de teint avec seulement trois ingrédients : de la farine, du cacao et du soda. Et à la surprise générale, la couleur matche parfaitement avec sa carnation. Pas de traces orange ou de contrastes disgracieux. Ce fond de teint de contrebande est presque mieux que ceux du marché. C’est l’une des astuces beauté les plus innovantes des femmes en prison.

Des cerises et de la vaseline en guise de rouge à lèvres

Pour mettre à exécution leurs astuces beauté, les femmes n’ont pas trente-six solutions en prison. Elles doivent faire leur tambouille avec ce qu’elles ont sous la main. Mais la plupart du temps, elles s’approvisionnent à la cantine, quand les surveillantes ont le dos tourné. Futées, elles misent sur les aliments pigmentés qui règnent dans les gros bacs en inox.

Avec quelques cerises et une bonne dose de vaseline, elles obtiennent une pâte semblable aux rouges à lèvres crémeux. Ce n’est pas du Yves Saint Laurent, certes, mais ça fait l’affaire. Même sans écrin luxueux, les détenues se font un vrai business sur leur recette beauté.

Un morceau de perruque et un pansement pour les faux cils

Les astuces beauté des femmes qui séjournent en prison sont aussi effrayantes que fascinantes. Comme quoi, l’ennui peut parfois réveiller des petits génies enfouis. Pour avoir des cils démesurés et un regard de biche (à en hypnotiser les gardes), les prisonnières utilisent un bout de pansement en guise de colle et quelques cheveux de perruque soigneusement peignés par-dessus. Elles utilisent trois fois rien et pourtant la technique est concluante !

Ces astuces beauté exportées des prisons n’ont pas vocation à se démocratiser devant la glace. Elles prouvent simplement que les femmes sont attachées à ces rituels et ne s’embellissent pas pour les autres, mais bien pour elles. De quoi se faire une autre idée de l’enfer.