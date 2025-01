Les 6 tendances beauté qui vont secouer cette année 2025

Qui dit nouvelle année, dit nouveaux rituels beauté. Oubliez le maquillage opulent et les coups de pinceau colorés. En 2025, vous avez la main plus légère et plus raisonnée. Dans votre vanity, place à des cosmétiques plus inclusifs et durables, pensés pour révéler votre charme naturel. Préparez-vous également à accueillir des appareils skincare futuristes pour vous « entretenir » sans effort. Entre désir de naturalité et révolution de la beauty-tech, voici les tendances beauté qui sont les plus suivies devant le miroir cette année 2025.

Le cherry make-up

S’il y a bien une couleur à retenir pour 2025, c’est le rouge cerise. Cette teinte à la fois gourmande et sensuelle s’impose du visage aux ongles. L’avantage, c’est qu’elle est plus facile à porter que le bleu électrique, couleur phare de l’année 2024. Cette nuance de rouge s’invite sur vos lèvres au format gloss et se décline dans le coin de vos yeux, par petite touche. Avec +325 % de recherches pour le mot clé Cherry Vibes sur Pinterest et +235 % pour Dark Cherry Red, il n’y a pas de doutes : cette couleur magnétique sera le fil rouge de votre makeup en 2025.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olga Dann (@olgadann)

Le maquillage minimaliste

2025 signe la fin du maquillage exubérant fait de cils volumineux et de bouche vermillon. Selon les nouveaux crédos beauté, moins il y a de matière, mieux c’est ! L’heure est à la sobriété esthétique et au visage épuré. Alors cette année 2025, allez à l’essentiel. Soignez votre teint avec une routine skincare complète qui vous permet de laisser votre peau nue. Captez la lumière avec des produits/soins à l’effet glowy. Troquez le fond de teint pâteux pour des textures plus voluptueuses qui donnent l’illusion du « no-makeup ». Voilà une des tendances beauté 2025 qui va vous faire économiser de précieuses minutes devant la glace.

La « skinification », la gloire des produits tout-en-un

Encore un nouveau terme anglophone dans le jargon de la beauté. Il désigne des produits de beauté hybrides, qui maquillent autant qu’ils soignent. Plus performants que tous les autres, ils ont une double action pour votre peau : il la magnifie de l’intérieur comme de l’extérieur. En clair, ils se suffisent à eux seuls et n’ont presque pas besoin de complément. En 2025, skincare et makeup ne font qu’un pour simplifier votre routine et supprimer certaines étapes contraignantes.

Le boom de la « bio-technologie »

En 2025, les produits skincare poussent l’innovation encore plus loin. Crèmes à base de probiotiques, sérums à l’acide hyaluronique fermenté, soins encapsulés ou alors masques LED à action cellulaire. Votre salle de bain ressemble de plus en plus à un décor de science-fiction. Ces produits futuristes, que vous n’aviez jamais envisagés, même dans vos rêves les plus fous, s’ancrent durablement dans vos habitudes. Les soins de « bio-technologie » combinent avancées scientifiques et ingrédients naturels pour offrir le meilleur à votre peau. C’est une des tendances beauté de 2025 les plus fascinantes. À quand le robot qui vous pomponne ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sarah Harris (@sarahharris)

Une attention particulière sur les yeux

Il y a encore quelques mois, tout le monde ne jurait que par les fards nudes. Mais en 2025, les yeux se parent de couleurs pop et de joyeuses fantaisies. Mascara teinté, palettes chromées et paillettes adroitement posées, vos yeux deviendront des petites toiles. Vous pouvez faire ressortir l’artiste qui sommeille en vous et peindre vos yeux selon vos goûts. Le regard est la fenêtre de l’âme, alors autant le mettre en valeur !

La tendance Doll Up

Parmi les tendances beauté qui rythment les coups de pinceau cette année 2025 : le look de poupée en « all in ». Largement encouragé par le film « Barbie », ce style girly vous invite à colorer vos joues en rose bonbon et à parer vos lèvres de gloss scintillant. Vous devez avoir le visage « policé », semblable à celui de la poupée la plus iconique de votre enfance. Si vous préférez, il y a aussi la variante « Bratz », un peu plus badass. Trait de liner épais, cils XXL, bouche dessinée au crayon… voilà les règles d’or pour imiter la concurrente de Barbie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nazlia Yunus (@nazliayunus)

Ces tendances beauté 2025 vous promettent une routine fonctionnelle, pratique, durable et profondément épanouissante. Vous allez aimer vous apprêter !