Ce parfum centenaire porté par Elizabeth II fascine encore en 2025

Discret, raffiné et infiniment poétique : tel était le sillage d’Elizabeth II. Parmi les raretés de sa coiffeuse, un parfum traversait les décennies : « L’Heure  Bleue » de Guerlain. Créé en 1912, ce chef‑d’œuvre olfactif continue de fasciner les amatrices de fragrances iconiques en 2025.

Un parfum mythique au charme éternel

Né de l’imagination de Jacques Guerlain, « L’Heure  Bleue » capture un moment suspendu : celui où le jour embrasse la nuit, dans une atmosphère de quiétude et de mystère. Mélange d’anis, de bergamote, d’iris et de vanille, ce parfum floral oriental traduit un romantisme feutré. La violette poudrée et la fève tonka lui confèrent ce sillage doux et enveloppant que la reine appréciait tant, symbole de raffinement et de retenue. Le créateur décrivait cette fragrance comme « l’heure suspendue », un hommage à ce court instant où la lumière du jour quitte l’horizon sans que la nuit ne soit encore tombée.

Le secret d’un sillage royal

Elizabeth II portait « L’Heure Bleue » depuis sa jeunesse, préférant cette fragrance intemporelle à des créations plus modernes. Le flacon signé Georges  Chevalier, orné de volutes Art  Nouveau et d’un bouchon en forme de cœur inversé, incarne à lui seul la délicatesse et le romantisme discrets de la monarque. À travers lui, Guerlain a immortalisé une époque où le parfum était synonyme d’émotion plus que de mode.

Toujours prisé plus de 100 ans après

En 2025, « L’Heure  Bleue » connaît un regain d’intérêt. Guerlain en a modernisé la présentation tout en conservant la formule d’origine et son esprit poétique. Le parfum, disponible dans la collection « Les Légendaires », unit douceur, élégance et profondeur. Il séduit désormais une nouvelle génération fascinée par l’authenticité des fragrances vintage. Les amoureuses de parfums y voient « l’expression suprême du chic français » : une invitation à ralentir le temps, à savourer l’instant présent, comme un écho éternel au règne apaisé d’Elizabeth II.

« L’Heure Bleue », plus qu’un parfum, est finalement une œuvre d’art olfactive. Il incarne un siècle de raffinement et continue d’unir passé et modernité, rappelant que certaines émotions – comme certains règnes – sont tout simplement immortelles.

