Ces couleurs de vernis vont détrôner le rose cet automne (et on ne s’y attendait pas)

Maquillage
Fabienne Ba.
Des collections automnales audacieuses osent le brun, le vert forêt ou encore l’orange épicé, tandis que des teintes sophistiquées – du bleu brumeux au lilas nacré – modernisent la manucure saisonnière. Cette année, fini le rose classique : les vernis se parent de nuances inattendues qui reflètent autant l’énergie chaleureuse de l’automne que l’envie de se démarquer.

Les bruns et bordeaux, stars de la saison

La palette chaude revient avec force  cet automne 2025 : chocolat, caramel, châtaigne et café sculptent un look cocooning ultra-tendance. Le bordeaux foncé – toujours plus vampy et raffiné – s’impose comme couleur phare, parfois agrémenté de nuances épicées pour un effet plus lumineux.

Le vert forêt, le kaki et l’orange épicé

Inspirés des paysages d’automne, les verts profonds (forest green, olive, military) et l’orange apportent une touche ultra-moderne aux manucures. Ces couleurs sont à la fois naturelles et stylées ; elles boostent la créativité avec des nail art végétaux ou géométriques.

 

Bleu brumeux, lilas nacré et teintes inattendues

Les nouveaux basiques osent le bleu nuageux, le « denim » et même le lilas glacé ou le magenta dramatique pour twister les classiques automnaux. Les accents métalliques (cuivre, doré) et les jellies translucides sont aussi très demandés pour multiplier les effets.

En résumé, cet automne 2025 marque le triomphe de la créativité : bruns épicés, verts profonds, bordeaux veloutés et bleus nuageux succèdent aux teintes habituelles. Les effets mats, métalliques et les nail arts végétaux ou graphiques viennent sublimer ces couleurs, offrant à chaque manucure une touche unique et chaleureuse pour traverser la saison avec élégance.

