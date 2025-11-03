Cette créatrice transforme son visage en œuvre d’art et le résultat fascine

Maquillage
Léa Michel
@irisxgrace/Instagram

Iris Grace Dowling, créatrice de contenu makeup, a relevé un défi hors du commun pour Halloween 2025 : créer 31 looks différents, un pour chaque jour d’octobre. Partageant son travail avec plus de 2 millions d’abonnés sur Instagram et TikTok, elle montre chaque jour des transformations spectaculaires mêlant prothèses en silicone, peintures néon psychédéliques et montage professionnel.

Un amour précoce pour le maquillage comme forme d’art

Originaire de St. Petersburg en Floride, Iris Grace (@irisxgrace) a commencé à s’intéresser au maquillage très jeune, s’inspirant de la passion de sa mère et des YouTubeuses beauté des années 2010. À 16 ans, elle s’est fait remarquer grâce à une reconstitution maquillée d’un tableau rococo, Jean-Honoré Fragonard’s The Swing, qui a explosé en popularité sur Instagram, marquant le début d’une carrière florissante.

Un travail colossal entre créativité et technique

Pour réussir son marathon créatif d’Halloween 2025, Iris a planifié ses looks plusieurs mois à l’avance. Elle a avoué avoir passé environ 500 heures sur son contenu Halloween, entre la préparation, l’application et surtout le montage vidéo qui représente 90 % de son travail. « Je me réveille, j’édite, je fais un maquillage, puis j’édite encore et encore », confie-t-elle dans une interview.

Iris Grace (@irisxgrace) réalise également d’autres maquillages, qu’ils soient horrifiques ou plus créatifs, qu’elle poste régulièrement sur Instagram. Sa série d’Halloween a marqué les dernières semaines, jusqu’au 31 octobre, mais son travail ne se résume pas à ça. Elle possède un vrai talent pour le maquillage en tout genre, surtout les créations grandioses, et émerveille quotidiennement ses fans sur ses réseaux sociaux.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Iris Grace (@irisxgrace)

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Iris Grace (@irisxgrace)

Des anecdotes et un moment de repos bien mérité

Parmi ses créations, une a particulièrement marqué Iris : recouvrir son corps de faux gazon, un look difficile à enlever qui l’a fait rire malgré son inconfort. Comme elle l’a confié dans une interview accordée à People magazine : « Quand je me transforme en 50 choses différentes, à la fin du mois d’octobre, je veux juste dormir ». Cette série d’Halloween 2025 a en tout cas été grandiose et a ravi ses fans sur les réseaux sociaux. Vu les résultats et la qualité des maquillages, on imagine bien le temps considérable consacré à la création – et celui qu’il faut ensuite pour tout enlever, se démaquiller et ranger le matériel.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Iris Grace (@irisxgrace)

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Iris Grace (@irisxgrace)

En définitive, Iris Grace Dowling illustre à merveille comment passion et rigueur peuvent s’allier pour créer un travail artistique impressionnant qui captive un large public. Son défi d’Halloween – et ses autres maquillages – dépasse le simple divertissement pour devenir un véritable spectacle visuel, fruit d’un amour profond pour son art.

Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
