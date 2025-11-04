Les ongles « givrés », la nouvelle tendance chic de la saison

Les ongles « givrés » s’imposent comme la tendance chic incontournable de la saison automne-hiver 2025, apportant une touche sophistiquée et féerique à toutes les manucures. Inspirée de la glace, de la neige et du givre matinal, cette tendance renouvelle l’élégance hivernale grâce à des finitions lumineuses, perlescentes ou mates qui rappellent le givre sur les vitres ou les paysages d’hiver.​

Qu’est-ce que la tendance des ongles « givrés » ?

Les ongles givrés, aussi appelés « frosted nails » ou « glazed nails », se caractérisent par des teintes douces et froides : blancs perlés, bleus glacier, gris argentés, lilas laiteux ou encore nuances holographiques. Le rendu peut varier : chrome, paillettes fines, reflets opalescents, voire effets givre obtenus avec des poudres spéciales ou des top coats texturés.​ Cette manucure joue sur la transparence et la brillance. On la retrouve aussi bien en total look qu’en French manucure revisitée, avec des pointes chromées ou irisées pour un effet givré tout en subtilité.​

Comment adopter les ongles givrés ?

Optez pour une base laiteuse ou nude sur l’ensemble de l’ongle.

Ajoutez une poudre chrome blanche ou irisée pour apporter l’effet givré.

Complétez avec un top coat brillant pour la transparence, ou mat pour un effet « neige fondue ».

Pour un rendu encore plus sophistiqué, parsemez l’ongle de paillettes discrètes ou d’un léger ombré argenté, voire de mini strass façon cristaux de glace.​

La tendance fonctionne sur toutes les formes et longueurs d’ongles, avec une préférence pour les formes arrondies ou « squoval » (carré arrondi), qui accentuent le côté doux et élégant.

Inspirations et variantes de la tendance

Les ongles lilas givré : un pastel froid pour une ambiance à la fois rêveuse et moderne.​

Le « Frosted French Tips » : revisitez la French classique en troquant le blanc laqué contre des pointes chromées ou satinées pour une allure de reine des neiges.​

Le « Glazed Sugar » : ongles blancs nacrés, effet sucre glace, pour une manucure de fête.​

Les glass nails givrés : superposer différentes textures (chrome, paillettes, jelly) pour un effet de profondeur rappelant la glace ou les vitres givrées.​

Pourquoi cet engouement ?

L’attrait pour les ongles givrés s’explique par leur élégance discrète, leur capacité à illuminer les mains même en hiver et leur aspect précieux mais facile à porter au quotidien. La tendance s’accorde aussi parfaitement avec les autres incontournables mode et maquillage de l’automne-hiver (pulls lumineux, fards irisés, bijoux argentés).​

En somme, les ongles givrés célèbrent la magie de la saison froide avec raffinement et modernité, confirmant qu’un soupçon de givre sur les ongles est la touche chic et féerique à adopter pour cet automne-hiver 2025.​