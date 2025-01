Cette customisation pour vos dents est l’atout tendance de 2025

En 2025, la personnalisation dentaire s’affiche plus que jamais comme l’accessoire mode ultime. Entre TikTok et les vedettes de la pop culture, les tooth gems (ces petits bijoux semi-permanents fixés sur la dent) gagnent du terrain et s’imposent comme la « touche en plus » qui fera la différence sur vos selfies. Qu’il s’agisse de strass délicats, de motifs en forme de fleur ou de cœur, ou encore de versions plus imposantes rappelant les grillz des années 80, ce phénomène séduit et intrigue à la fois.

Le boom des tooth gems, d’Internet à la vraie vie

En 2024, on avait déjà repéré quelques indices sur les réseaux sociaux. Des icônes comme l’auteure-compositrice-interprète FKA Twigs et la chanteuse espagnole Rosalía arboraient fièrement des ornements scintillants, tandis que Lisa du groupe BLACKPINK dévoilait des petits cœurs et fleurs sur ses dents pour agrémenter ses looks de scène. Le bouche-à-oreille virtuel a rapidement transformé cette tendance initialement confidentielle en raz-de-marée.

Une tendance venue des années 80 et propulsée par l’ère Y2K

L’idée de customiser ses dents n’est pas nouvelle. Dans le Brooklyn des années 80, on voyait déjà des grillz (bijoux prothétiques en or, argent ou diamants) arborés par certains milieux comme signe ostentatoire de statut social. La culture hip-hop s’en est ensuite emparée, offrant à ces ornements une place de choix dans la musique et la mode. Le regain d’intérêt pour l’esthétique Y2K (caractérisée par une insouciance et une volonté de pousser la nouveauté « à l’extrême ») n’a fait que rallumer la flamme pour tout ce qui touche à l’accessoirisation dentale. Les tooth gems en sont aujourd’hui la version plus fine et plus subtile.

Des célébrités à l’origine d’un phénomène viral

Si la déferlante tooth gems n’a pas attendu 2025 pour se faire connaître, elle a atteint sa pleine puissance grâce à des célébrités de premier plan. Lors du tournage de certains clips ou de défilés, on a pu voir ces ornements briller à l’écran. En plus de FKA Twigs, Rosalía ou Lisa, d’autres personnalités ont contribué à la popularisation de cette tendance : certain·e·s optent pour une seule pierre à la canine, d’autres préfèrent un assemblage élaboré. L’essentiel est de refléter sa personnalité, entre minimalisme et originalité.

Le mode d’emploi : des précautions à respecter

On peut distinguer deux manières d’adopter cette customisation. D’un côté, les tooth gems se collent directement sur la dent grâce à des matériaux dentaires professionnels. Ils peuvent être retirés ultérieurement sans abîmer la surface, à condition de procéder via des mains expertes. De l’autre, on trouve les grillz, de véritables prothèses amovibles, moins invasives mais plus voyantes.

Il est important de souligner que, même si certain·e·s tentent de poser elles/eux-mêmes leurs bijoux dentaires à domicile, mieux vaut faire appel à un·e professionnel·le (dentiste ou esthéticien·ne formé·e). L’idée est d’éviter tout risque d’infection ou de détérioration de l’émail des dents.

Pourquoi cet engouement ?

Plusieurs raisons expliquent le succès des tooth gems. D’abord, ils permettent d’affirmer son style de manière originale et personnalisée. Dans un monde saturé de tendances, la touche d’éclat sur la dent attire inévitablement le regard et donne l’impression de se distinguer du lot. Ensuite, la mouvance Y2K a remis en lumière tout un panel d’accessoires autrefois jugés audacieux ou kitsch, les rendant plus désirables que jamais. Enfin, la force de TikTok et des réseaux sociaux en général fait du partage de ces expériences un mouvement viral et collectif, où chacun·e souhaite montrer sa « dental bling » sous un nouvel angle.

2025, l’année où tout brille

Comme l’ont prouvé d’autres tendances beauté devenues incontournables, il suffit d’un petit détail pour transformer totalement un look. En 2023, on parlait déjà de « latte make-up« , en 2024 d’un retour massif de la slip dress… Et en 2025, cette quête de nouveauté s’incarne dans la customisation dentaire. Décontracté ou raffiné, le tooth gem s’adapte à toutes les identités.

À la fois héritage des années 80 et phénomène Y2K, la customisation dentaire traverse les époques et se réinvente au gré des influences culturelles. Avec l’appui de TikTok et des pop stars, le tooth gem s’impose en 2025 comme l’accessoire phare pour pimenter son sourire. Qu’il s’agisse d’une simple pierre ou d’un assemblage plus flamboyant, chacun·e est libre de jouer avec les motifs et l’éclat souhaité.