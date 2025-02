Selena Gomez relance LA couleur tendance pour vos ongles ce printemps !

La chanteuse et actrice Selena Gomez a une fois de plus captivé ses fans en dévoilant une manucure qui promet de devenir la tendance incontournable de ce printemps 2025. Dans une récente vidéo publiée sur son compte Instagram, elle a présenté des ongles bleu électrique éclatants, créant alors un véritable engouement dans le monde de la beauté.

Le bleu électrique : une couleur polyvalente

Le choix du bleu électrique par Selena Gomez n’est pas anodin. Cette couleur, à la fois dynamique et élégante, s’adapte à toutes les longueurs et formes d’ongles. Que vous préfériez des ongles courts ou des ongles longs, le bleu électrique saura sublimer vos mains. De plus, cette teinte se marie harmonieusement avec une palette de couleurs variée, vous permettant de l’associer facilement à vos tenues printanières.

Pour cette manucure saisissante, Selena a fait appel à son nail artist de confiance, Tom Bachik. Ensemble, ils ont opté pour la teinte « In the Navy » de la marque Aprés Nail, un bleu électrique légèrement pailleté qui évoque l’intensité du bleu International Klein. Cette nuance apporte une touche de fraîcheur et de modernité, idéale pour rehausser n’importe quelle tenue. Et si vous ne pouvez pas vous procurer le vernis exact utilisé par Selena, plusieurs alternatives s’offrent à vous, auprès de diverses marques françaises de vernis. Quelle que soit la marque choisie, l’important est d’opter pour un bleu électrique qui vous plaît et correspond à votre style.

Une tendance inspirée des années 90

Le retour du bleu électrique sur les ongles s’inscrit dans une résurgence des tendances des années 90. Selena Gomez a complété son look rétro avec des barrettes haut placées, créant une esthétique nostalgique qui a séduit de nombreux fans. Cette combinaison de styles rappelle l’audace caractéristique de la mode des années 90, où les couleurs vives et les accessoires ludiques étaient à l’honneur.

Au-delà de son aspect esthétique, le bleu électrique est une couleur riche en symbolisme. Associée à la confiance en soi, à la créativité et à la sérénité, elle reflète une personnalité dynamique et audacieuse. En arborant cette teinte sur vos ongles, vous exprimez non seulement votre sens du style, mais aussi une attitude positive et affirmée.

Si vous souhaitez embrasser cette tendance et apporter une touche de peps à votre manucure, voici quelques conseils pour reproduire le look de Selena Gomez :

Préparation des ongles : assurez-vous que vos ongles sont propres, limés et polis. Appliquez une base protectrice pour éviter les taches et prolonger la tenue du vernis. Application du vernis : choisissez un vernis bleu électrique de qualité. Appliquez 2 couches fines pour une couleur uniforme et intense. Finition : pour ajouter une touche de brillance et protéger votre manucure, terminez avec un top coat transparent. Cela aidera également à prolonger la durée de votre vernis. Entretien : hydratez régulièrement vos cuticules et évitez les activités susceptibles d’endommager votre manucure pour conserver des ongles impeccables plus longtemps.

Selena Gomez a une fois de plus démontré son influence dans le monde de la beauté en adoptant une manucure bleu électrique qui s’annonce comme LA tendance phare de ce printemps 2025. Alors, n’hésitez pas à expérimenter et à personnaliser cette tendance pour qu’elle reflète parfaitement votre style et votre personnalité.