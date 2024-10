Selena Gomez raffole de cette poudre pour son teint : voici pourquoi vous devez l’essayer

À chacune de ses sorties publiques, Selena Gomez arbore un teint velouté digne des poupées de porcelaine. La chanteuse à succès qui a fait ses premiers pas sur Disney Channel doit cette peau nette à un seul et unique produit de beauté ! Lors de ses dernières apparitions sur le tapis rouge, les journalistes n’avaient que cette question en bouche « mais quel est donc votre secret pour avoir un visage aussi impeccable ? ». La star aux multiples talents a brisé le suspense et révélé le nom de cet indispensable, au premier plan de son makeup. Il s’agit d’une poudre versatile issue de la marque de cosmétique Rare Beauty dont elle est l’heureuse mère fondatrice. Cette poudre « effet seconde peau » est devenue le nouvel objet de convoitise des beauty-addicts. Voici pourquoi tout le monde s’arrache la poudre de prédilection de Selena Gomez.

Le teint de Selena Gomez au coeur de toutes les discussions

Selena Gomez, qui a récemment soufflé ses 32 bougies, poursuit son ascension. Star aux multiples facettes, elle excelle dans tout ce qu’elle entreprend. Révélée dans la série « Les Sorciers de Waverly Place », elle a enchaîné les rôles sur grand écran et campé de nombreux personnages à l’image de Mabel Mora, protagoniste de la série Only Murders in the Building. Couronnée du Prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes en 2024 pour son brillant passage dans la comédie musicale noire « Emilia Perez », elle fait des étincelles derrière la caméra, mais aussi devant le micro. Sa filmographie est presque aussi fournie que sa discographie.

D’une voix ronde et chaleureuse, elle a signé pas moins de six albums. Auteure de chansons qui rentrent aisément dans la tête telles que « Come and get it », elle navigue dans tous les domaines avec une facilité déconcertante. Artiste plurielle, elle a aussi l’âme d’une businesswoman. Détentrice d’un empire cosmétique nommé « Rare Beauty », elle s’est fait une place de choix dans les vanitys. Or, ces derniers temps, Selena Gomez fait l’actualité, non pas pour un dernier tube en vogue ou un film événement, mais pour la qualité de son makeup.

À chaque fois que les objectifs se posent sur elle, son teint accroche les regards. Les plus dubitatifs diront que Photoshop est passé par là. Pourtant, la star use d’une autre magie pour obtenir ce visage soyeux sans l’ombre d’un défaut. Selena Gomez fait appel aux pouvoirs du coup de pinceau et plébiscite une poudre lissante qui semble relever de la sorcellerie. Ce « Saint Graal » de la beauté camoufle les imperfections et matifie le teint. Loin de la « cakey face », qui traduit un excès de matière, cette poudre apporte toutes les corrections nécessaires sans étouffer la peau. On comprend pourquoi Selena Gomez ne jure que par cette poudre.

Selena Gomez, grande amatrice de CETTE poudre innovante

Mais quel est donc le nom de cette poudre miracle, en vedette de la routine beauté de Séléna Gomez ? La muse de la pop a rompu le mystère et dévoilé cet ingrédient qui lui accorde un teint de pêche. Cette poudre, qui passionne les foules et secoue la toile, se nomme « True to Myself ». Dernière née de la marque Rare Beauty, dont Selena Gomez est à l’origine, elle se décline en 14 teintes et se distingue par son sens du détail.

Selena Gomez est la mieux placée pour vanter les mérites de cette poudre, qui est le fruit de son travail. Cette poudre de pointe ne ressemble à aucune autre. Elle est sans égal. Contrairement aux produits du même répertoire qui ont un aspect « farineux », elle unifie le teint, floute les particularités de peau et réduit la brillance. Le tout sans transfert. C’est une poudre hybride qui souligne la beauté naturelle sans avoir ce rendu « compact » ou cet effet « peau craquelée ». D’extérieur, elle donne l’illusion du « no makeup ».

Selena Gomez, qui sert de vitrine à cette poudre de génie, joue volontiers les cobayes pour révéler les atouts de cet outil de finition. Ce produit de beauté agrandit l’éloquente collection de Rare Beauty. La griffe, tout juste âgée de cinq ans, vit une incroyable success-story. Elle avait déjà marqué les peaux et les esprits avec un blush liquide à la frontière de l’highlighter. Elle met d’ailleurs toujours l’accent sur l’inclusivité et l’apport de bien-être. Au-delà de sa fonction esthétique, elle revendique des produits de makeup propices au self care.

Ses autres secrets de beauté pour un visage lumineux

Si Selena Gomez se pare de cette poudre qui la rend particulièrement fière, sous cette fine pellicule elle cache une peau naturellement radieuse. Attentive à son image, mais aussi à sa santé mentale, la chanteuse qui compte 350 récompenses à son actif fait de sa salle de bain un refuge. Elle passe de précieuses minutes à se bichonner et à nourrir sa peau des meilleurs nectars.

Partisane d’une skincare minimaliste, elle ne sollicite que quelques soins. « J’utilise toujours un nettoyant visage et une crème hydratante. Et je zappe le maquillage les jours où je reste chez moi pour laisser respirer ma peau. C’est tout », confie-t-elle au média Vogue. Autre prescription beauté de la diva au visage d’ange : boire beaucoup d’eau et appliquer de l’écran total même en hiver. Sans hasard, c’est la marque Rare Beauty qui rythme sa routine. Rouge à lèvres rouge, eyeliner liquide et blush pêchu sont d’ailleurs devenus sa marque de fabrique.

Selena Gomez donne le ton avec cette poudre unique qui embellit le teint. Et pour célébrer l’automne, elle troque aussi son rouge vermillon contre des lèvres nudes de saison.