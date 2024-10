Voici le maquillage simple et rapide à faire pour Halloween

Halloween approche à grands pas et vous cherchez une idée de maquillage à la fois simple, rapide et effrayante ? Nous avons ce qu’il vous faut. Terreur et beauté se frôlent parfois lorsque Halloween approche. Découvrez une technique simple pour un maquillage qui fera frémir tout le monde. Sortez votre trousse de maquillage, suivez ces étapes faciles, et préparez-vous à épater (ou effrayer) toutes les personnes que vous croiserez le soir du 31 octobre !

LA technique pour un maquillage d’Halloween express

Soyons honnêtes : tout le monde n’a pas le temps ni les compétences pour réaliser un maquillage digne des meilleur.e.s artistes SFX. Et, entre nous, il y a déjà assez de stress avec le choix du déguisement, la préparation des décorations, et la course aux bonbons ! Un maquillage simple et rapide est donc l’option idéale pour celles et ceux qui veulent être dans le thème sans trop se compliquer la vie.

Lorsque la nuit d’Halloween enveloppe les rues de son voile mystérieux, chacun.e aspire à revêtir son costume le plus effrayant. Pour parfaire votre transformation sans perdre de temps, la créatrice de contenus @tarynperalta_ propose un maquillage rapide à réaliser au coin des lèvres.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Conluzycolor (@tarynperalta_)

Voici les étapes à suivre :