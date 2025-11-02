Vanilla Glass Nails : la manucure la plus chic de l’automne ?

Maquillage
Fabienne Ba.
Daria Liudnaya/Pexels

L’automne 2025 se place sous le signe de la transparence et de la lumière. Alors que les teintes sombres dominaient traditionnellement la saison, une nouvelle esthétique plus douce prend le relais : les Vanilla Glass Nails. À mi-chemin entre les ongles nude et l’effet « verre poli », cette manucure séduit par son équilibre parfait entre élégance et simplicité.

Quand le nude rencontre la brillance

Les Vanilla Glass Nails prolongent l’ère du minimalisme commencé avec les « milky nails » ou les « soap nails ». Cette déclinaison automnale y ajoute une touche de chaleur, inspirée de la teinte réconfortante de la vanille. L’idée ? Donner aux ongles un fini translucide et laiteux, légèrement ambré, qui évoque la brillance du verre tout en capturant la douceur d’une crème vanillée.

Il ne s’agit plus de viser un rendu givré ou glacé comme les tendances des saisons passées, mais de créer un effet lumineux et naturel, comme un halo de lumière diffusé au bout des doigts. Résultat : une manucure qui attire discrètement le regard, sans excès ni artifice.

Une élégance douce et universelle

Si la manucure Vanilla Glass Nails suscitent autant d’engouement, c’est parce qu’elle incarne une forme de raffinement accessible. Cette tendance traduit le souhait de nombreuses personnes de concilier modernité et sobriété. L’effet est comparable au « no makeup makeup » version manucure : des ongles qui semblent nus, mais magnifiés par une transparence travaillée.

Le secret réside dans une base fine à la teinte « vanille lactée », sublimée par une couche de top coat ultra-brillant. Chaque mouvement révèle ainsi un éclat humide et délicat, comme un bijou sous une lumière feutrée. C’est cette dualité entre naturel et « perfection » qui rend la tendance si désirable.

En résumé, à l’opposé des manucures excentriques ou saturées, les Vanilla Glass Nails privilégient une esthétique sensorielle : calme, délicate, et subtilement sensuelle. Cette saison, l’élégance se porte donc dans la lumière diffuse du beige vanillé et la transparence feutrée du verre poli.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Les ongles au top, le moral aussi : voici pourquoi se faire les ongles booste le bien-être

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Les ongles au top, le moral aussi : voici pourquoi se faire les ongles booste le bien-être

La manucure n’est pas un loisir superficiel, c’est une thérapie. Au lieu de pousser les portes d’un psychologue,...

Maquillez-vous pour Halloween en moins de 10 minutes grâce à ces astuces !

À Halloween, pas question de porter un masque cheap acheté à la foire du coin ou de se...

Cette nuance de rouge sublime toutes les mains cet automne

Cet automne 2025, la tendance manucure est claire : le rouge cerise foncé s’impose comme la couleur phare...

5 astuces de pro pour une jolie manucure, sans y passer des heures

Vous rêvez d’une manucure digne d’un institut, mais sans y consacrer tout un après-midi ? Bonne nouvelle :...

Fini les filtres, cette nouvelle tendance beauté passe par des cernes marqués

La révolution beauté de 2025 "garde tes cernes", un mouvement viral qui encourage à accepter ses cernes et...

Ce parfum centenaire porté par Elizabeth II fascine encore en 2025

Discret, raffiné et infiniment poétique : tel était le sillage d’Elizabeth II. Parmi les raretés de sa coiffeuse, un parfum...