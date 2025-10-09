« 60 Millions de consommateurs » alerte sur ce lait « sain » que l’on achète les yeux fermés

Longtemps présentés comme des alternatives saines, certains laits affichant la mention « bio » ou un Nutri-Score flatteur cacheraient pourtant une réalité bien différente. Selon 60 Millions de consommateurs, dans son dernier hors-série de septembre 2025, « ces produits peuvent être ultra-transformés et contenir de nombreux additifs ». Une révélation qui bouscule nos rayons et nous pousse à repenser notre manière d’acheter… et de boire.

L’illusion du lait parfait

Entre les laits d’amande, d’avoine, de soja, de riz ou encore de coco, les étagères débordent aujourd’hui d’alternatives présentées comme meilleures pour la santé et pour la planète. Face à cette offre florissante, beaucoup de consommateurs font confiance à deux repères rassurants : le logo « bio » et le Nutri-Score. Après tout, un A vert pétant sur l’emballage, c’est toujours bon signe, non ? Eh bien… pas forcément.

D’après 60 Millions de consommateurs, ces indicateurs occultent un paramètre essentiel : le degré d’ultratransformation. Autrement dit, la manière dont le produit a été « trituré », mélangé, chauffé et recomposé avant d’arriver dans votre verre. Ainsi, un lait d’avoine affichant un Nutri-Score A peut, paradoxalement, figurer dans les catégories les plus transformées du système Nova – un classement qui mesure le niveau de transformation des aliments. Résultat : un produit à l’apparence vertueuse qui, en coulisses, n’a plus grand-chose de naturel ni de sain.

Les aliments ultratransformés, ces faux amis de notre bien-être

L’ultratransformation ne se limite pas à une question d’image : elle a des effets bien réels sur la santé. Ces produits affichent souvent une valeur nutritionnelle affaiblie, des apports déséquilibrés en sucres, en sel ou en graisses saturées, et une structure modifiée qui perturbe la satiété et l’absorption des nutriments.

Et puis, il y a les additifs. Derrière ces noms un peu techniques – carraghénanes, gommes, arômes « naturels » (qui le sont parfois beaucoup moins qu’on le pense) – se cachent des substances destinées à rendre le lait plus crémeux, plus stable ou plus appétissant. Le problème ? Certaines d’entre elles sont controversées, soupçonnées d’avoir des effets inflammatoires ou digestifs à long terme. Rien d’alarmant au point de fuir ces produits comme la peste, mais assez pour justifier un peu plus de vigilance à chaque passage en caisse.

Le « bio » et le « végétal » ne font pas tout

Avoir la mention « bio » ou « végétal » sur son emballage ne garantit pas une composition exemplaire. Selon 60 Millions de consommateurs, nombre de laits estampillés « sains » contiennent une liste d’ingrédients longue comme un jour sans pain, avec agents épaississants, stabilisants, correcteurs d’acidité et arômes divers. De quoi donner le tournis à quiconque cherche simplement un lait pour son café du matin.

Les associations de consommateurs appellent donc à la simplicité : privilégier les recettes courtes, sans additifs, et les produits les moins modifiés possible. En clair, mieux vaut un lait d’amande composé uniquement d’eau et d’amandes qu’un lait d’avoine bio blindé d’ingrédients mystérieux.

Comment choisir un lait vraiment sain ?

Alors, comment s’y retrouver dans cette jungle d’étiquettes ? 60 Millions de consommateurs recommande de :

vérifier la composition et éviter les listes d’ingrédients interminables ;

rechercher la mention « nature » ou privilégier les produits frais sans additifs ;

comparer les apports en protéines, calcium et vitamines ;

revenir aux recettes brutes dès que possible, quitte à tester les versions « maison ».

Cette révélation n’a pas laissé tout le monde indifférent. Sur X (ex-Twitter), les débats ont fusé ! Certains internautes ont vu dans cet article une nouvelle attaque contre les produits végétaux, alors même que la montée du végétal dérange certains lobbys de la viande et des produits laitiers « traditionnels ». Plusieurs voix se sont ainsi élevées pour défendre les alternatives végétales : certes, tous les laits ne se valent pas, mais il ne faut pas tout diaboliser. Car oui, il existe des marques engagées, proposant des laits végétaux à la composition simple et à l’éthique irréprochable.

Finalement, acheter un lait « sain », ce n’est pas seulement suivre les labels ou les tendances, c’est redevenir consomm’acteur. Lire, comprendre, comparer, et surtout ne pas se laisser séduire par un simple score ou un mot-clé rassurant. Le bio, le végétal ou encore le light ne sont pas des passeports santé automatiques : ce sont des indices, pas des garanties. À chaque personne donc de faire preuve de discernement, de lire les étiquettes et de consommer selon ses valeurs – qu’elles soient environnementales, éthiques ou simplement gustatives.