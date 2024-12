60M de consommateurs a testé 30 champagnes : voici le meilleur rapport qualité-prix

À l’approche de Noël et du Nouvel An, 60 Millions de consommateurs s’est penché sur les bulles qui garniront nos tables de Fêtes. Pour ce comparatif, 30 bouteilles ont été scrupuleusement testées par un panel d’expert·e·s en vin (sommelier·ère·s, œnologues et formateur·rice·s en dégustation).

Un comparatif révélateur à l’approche des fêtes

Le magazine a évalué 15 champagnes blancs de blancs dont les prix varient entre 22,49 € et 42 €, et 15 crémants de Bourgogne, vendus à des prix plus accessibles, entre 6,75 € et 14,70 €. Le résultat ? Contrairement aux idées reçues, les bouteilles les plus chères ne sont pas toujours les meilleures !

Le crémant : une alternative prisée et abordable

Longtemps perçu comme un « champagne au rabais », le crémant s’impose désormais comme un véritable concurrent. Avec 108 millions de bouteilles écoulées en 2023, il s’inscrit dans une dynamique de croissance constante, et ce succès ne semble pas près de faiblir.

Édouard Cassanet, porte-parole de la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de crémant (FNPEC), se réjouit : « Ce n’est plus seulement un phénomène de mode. Le crémant a su séduire par son originalité, produite dans huit régions d’appellation distinctes, et son excellent rapport qualité/prix ».

Pourquoi le champagne devient-il si cher ?

En parallèle, le champagne a vu ses prix s’envoler ces dernières années. En cause :

La hausse des matières premières comme le verre ou le papier pour les étiquettes.

comme le verre ou le papier pour les étiquettes. L’augmentation des coûts des capsules, filtres et processus de production.

Brigitte Batonnet, documentaliste au Comité interprofessionnel du vin de Champagne, explique : « Les prix ont mécaniquement augmenté en raison de la hausse des charges liées à la production ». Résultat : beaucoup de consommateur·rice·s se tournent vers des alternatives comme le crémant pour célébrer les Fêtes sans se ruiner.

Ce comparatif de 60 Millions de consommateurs vient confirmer que les meilleures options ne sont pas toujours les plus onéreuses. Que vous soyez amateur·rice de champagne ou tenté·e par un crémant de Bourgogne, les Fêtes de fin d’année offrent l’occasion de profiter de ces vins pétillants avec modération… et sans faire exploser votre budget !