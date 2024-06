Préparez des cafés comme un barista : nos conseils pour choisir votre machine à café

Le café est un délicieux carburant. Vous aussi, vous ne jurez que par cette boisson corsée ? Vous considérez le café comme un art à part entière ? Alors, arrêtez de tremper vos lèvres dans des cafés solubles sans goût ni caractère. Ne faites plus subir à votre palais exigeant le jus de chaussette du boulot. Pour honorer cette noble graine, pourvoyeuse d’énergie, faites retentir le doux son d’une vraie machine à café ! La marque DeLonghi, véritable référence en matière d’or noir, vous fait la promesse d’un café gastronomique comme vous n’en avez jamais bu. Des machines traditionnelles aux plus sophistiquées, la griffe italienne sublime le contenu de votre tasse et vous fait vivre une expérience gustative qu’aucun coffee shop ne peut égaler. À vous les cafés aromatiques et savoureux !

Pourquoi choisir une machine à café DeLonghi ?

Le café est votre boisson fétiche. C’est votre seule raison de sortir du lit le matin. Vous le savez, sans lui, votre quotidien n’aurait pas du tout la même saveur. Pourtant, il vous est peut-être déjà arrivé de grimacer en sirotant un café bas de gamme et de le prendre à contrecœur juste « pour tenir le choc ». Mais le café ne se déguste pas d’une traite à la manière d’un shoot, il se savoure lentement comme un grand cru. Il faut prendre le temps de l’apprécier. La marque DeLonghi, leader mondial des machines à café, vous invite d’ailleurs à voir le café autrement qu’un simple « nectar coup de fouet ». Depuis plus de 70 ans, l’entreprise familiale italienne conçoit des appareils qui font couler à flots des cafés d’exceptions.

Du grain à la tasse, elle perfectionne l’expresso. Elle transforme le rituel du café en une expérience sensorielle unique. DeLonghi fait d’ailleurs partie du décor de nombreuses cuisines. Pour cause, les machines à café signées DeLonghi sont les mieux notées et les plus recherchées sur internet. Il suffit de taper « machine à café » dans la barre Google pour voir ce nom qui fleure bon la dolce vita s’esquisser en premier. Les appareils DeLonghi font naître des cafés élaborés, qui bouleversent les papilles. Dotés de technologies de pointe et de matériaux de haute qualité, ils incarnent un savoir-faire italien bien gardé et permettent d’extraire le meilleur du café !

Que vous soyez plus café serré, cappuccino ou ristretto, avec DeLonghi vous pouvez vous préparer une boisson à la carte. Plus besoin de faire la queue pendant des heures pour prendre cette potion ébène. Avec DeLonghi, vous avez des cafés d’excellence à domicile. Sauf que voilà, selon vos préférences, votre format de prédilection, votre budget et la place que vous avez chez vous, la machine à café ne sera pas la même. DeLonghi possède une large gamme allant de la cafetière à grain futuriste à la machine à « capsules » ultra intuitive. Voici un petit palmarès pour trouver la cafetière DeLonghi qui vous va le mieux.

Machine à café à grain Magnifica, le modèle le plus populaire

Pour vous familiariser en douceur avec les machines à café, la gamme Magnifica est parfaite ! Elle se hisse parmi les séries les plus iconiques de l’enseigne italienne. Avec ces modèles, pas question de bouder le plaisir du café matinal parce que vous ne comprenez pas la machine ! Ils sont faciles à prendre en main. Vous avez juste à appuyer sur un bouton et laisser la magie opérer. Rien de plus simple. Mention spéciale pour la « Magnifica S », qui est à la fois performante et à la portée des budgets les plus réduits.

Elle est totalement automatisée, ce qui signifie que, de votre côté, vous faites le strict minimum. Elle moud les grains avant chaque infusion et vous accorde le luxe de régler l’intensité des arômes. Au-delà de l’expresso et du lungo, vous pouvez aussi convertir votre café en cappuccino grâce à une buse vapeur intégrée. L’interface, quant à elle, est bien pensée et fluide. La gamme Magnifica possède également un design minimaliste soigné qui se fond parfaitement dans la décoration.

Voir cette machine à café

DeLonghi Dinamica, innovante et riche en options

Si vous êtes un.e fin.e connaisseur.se de l’or noir et que vous prétendez à un appareil de compétition, tournez-vous vers la gamme Dinamica. Ces machines à café sont un peu plus poussées et possèdent plus de fonctionnalités, mais elles ne sont pas forcément plus complexes. DeLonghi conçoit ces beaux jouets intelligemment, de sorte à rendre le contact fluide et plaisant.

Le point fort de la gamme Dinamica est certainement la taille des bacs, beaucoup plus volumineux. Une vraie valeur ajoutée, si vous recevez souvent du monde chez vous. Vous pouvez servir dix boissons différentes à la chaîne. Pour pimper votre café et l’attendrir légèrement, vous avez aussi un système de lait séparé. Le contrôle du panneau de commande est, là aussi, un jeu d’enfant. Des icônes vous guident et vous éclairent. Et en prenant la version au-dessus, vous avez le choix entre 16 boissons et vous pouvez carrément personnaliser vos cafés pour des gorgées qui changent de l’ordinaire.

Voir cette machine à café

DeLonghi Autentica, la plus traditionnelle

Si votre plan de travail est étroit et que l’espace vous manque dans votre cuisine, la machine à café Autentica saura trouver sa place. C’est la plus compacte du marché ! Discrète, mais versatile, elle sait presque tout faire. Elle peut vous concocter des boissons classiques que vous connaissez sur le bout des lèvres et des breuvages en vedette des coffee shops à l’image du flat white et du latte macchiato.

Vous avez la possibilité de régler l’intensité des arômes, mais pas que ! Vous pouvez aussi ajuster la température si vous avez peur de vous brûler la langue (comme toujours) et la quantité. Si vous préférez votre café avec un nuage de lait, activez le système astucieux LATTECREMA et changez la consistance de votre « petit noir » en un éclair. Tout est optimisé, même le système d’entretien ! L’esthétique des machines Autentica de DeLonghi est sobre et se prête à tous les styles d’intérieurs.

Voir cette machine à café

DeLonghi Eletta, digne des grands coffee shop

Vous avez toujours rêvé de dompter les machines à café et de passer de l’autre côté du comptoir dans vos cafés préférés ? Avec la gamme Eletta, vous pouvez tester vos connaissances de barista. Là, c’est une affaire sérieuse. Le niveau se corse (sans mauvais jeu de mots). Vous n’êtes plus seulement spectateur.ice de cette composition torréfiée, vous en devenez l’acteur.ice. Vous pouvez vous contenter des 12 boissons expressives qui s’offrent à vous.

Mais si vous aimez innover, vous avez aussi une fonction « MY MENU » pour donner le ton et programmer vos propres recettes. Ce bijou, qui vous permet de créer sans limites, est probablement la plus grande fierté de DeLonghi. Même si cette machine a une allure très professionnelle, elle reste à la portée de tout le monde, y compris des personnes qui ne sont pas copines avec les technologies.

Voir cette machine à café

DeLonghi Dedica, idéale pour débuter

Les machines à café de la gamme Dedica ont un petit gabarit, mais elles font naître des espresso qui détrônent ceux de nombreux restaurants. Elles ont une apparence néo-rétro qui leur confère même un certain cachet. Disponibles en noir, rouge, gris ou beige, elles s’accordent volontiers avec votre mobilier et ne font qu’un avec votre décoration. Loin de là la machine disgracieuse que l’on dissimule.

Celle-ci, vous avez envie de la hisser au premier plan de votre cuisine. Au-delà de son style distinctif, la machine à café Dedica est conçue pour les novices. Vous avez seulement trois boutons à votre disposition pour tout gérer, de la température au supplément mousse de lait. En plus, avec une puissance de pression de 15 bars, cette machine réalise des cafés vraiment percutants. Autre atout : son mode économie d’énergie. Si vous êtes pressé.e le matin et que vous filez sans appuyer sur off, elle s’éteint toute seule.

Voir cette machine à café

Les cafetières filtres électriques DeLonghi, classiques

Les cafetières filtres sont incontournables. Très plébiscitées par les anciennes générations, elles permettent de faire un café authentique et puissant. Si vous avez de très bons souvenirs du café de chez mamie, alors misez sur les cafetières filtres électriques DeLonghi.

Bon marché, elles sont plus basiques que les autres machines ultra recherchées, mais ce sont des valeurs sûres. Elles ont un grand réservoir d’eau pour ne jamais être à sec et possèdent un système stop-gouttes plutôt malin qui garde votre appareil propre. Le goût du café, lui, est optimisé grâce à la fonction Aroma, qui ralentit le processus de filtration. Vous n’avez pas un café « noyé », mais fort en bouche.

Voir cette machine à café

Les machines à café DeLonghi illustrent brillamment le talent italien et la relation intime qui unit l’Italie à cet or noir. La dégustation du café devient tout de suite plus solennelle. Vous prenez plaisir à entendre le coeur de ces appareils battre !

Article partenaire