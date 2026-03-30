Ces habitudes alimentaires pourraient être liées au jaunissement des dents

Même avec une bonne hygiène, certaines habitudes alimentaires du quotidien peuvent influencer la teinte de vos dents. Rien d’alarmant, mais quelques explications utiles pour mieux comprendre ce qui se joue.

Pourquoi certains aliments marquent vos dents

L’émail, cette fine couche qui protège vos dents, n’est pas totalement lisse. Avec le temps, il devient légèrement poreux, ce qui lui permet d’absorber certains pigments présents dans l’alimentation.

Parmi les principaux responsables, on retrouve les tanins, des composés présents dans des boissons comme le café ou le thé. Ils facilitent l’adhérence des pigments sur la surface des dents. À cela s’ajoute l’acidité de certains aliments et boissons, qui peut fragiliser temporairement l’émail et rendre les dents plus réceptives aux colorations. Résultat : au fil du temps, des teintes légèrement plus jaunes ou plus ternes peuvent apparaître, même si vous prenez soin de votre hygiène bucco-dentaire.

Les boissons souvent pointées du doigt

Certaines boissons sont particulièrement étudiées pour leur impact sur la couleur des dents. Le café et le thé, très consommés au quotidien, contiennent des tanins qui favorisent l’apparition de taches. Le vin rouge, riche en pigments foncés, est également souvent cité. Quant aux sodas foncés, ils cumulent deux effets : leur couleur intense et leur acidité, qui peut rendre l’émail plus vulnérable. Cela ne signifie pas que vous devez vous en priver, mais plutôt que leur consommation régulière peut jouer un rôle dans l’évolution naturelle de la teinte de vos dents.

Les aliments très colorés aussi concernés

Du côté des aliments, ceux aux couleurs intenses ne sont pas en reste. Sauce tomate, curry, fruits rouges ou betterave contiennent des pigments puissants qui peuvent, à la longue, laisser des traces. Bonne nouvelle : ces aliments sont souvent intéressants sur le plan nutritionnel. Il ne s’agit donc pas de les éviter, mais simplement d’être conscient de leur effet potentiel sur votre sourire.

L’acidité, un facteur discret, mais important

Les aliments acides comme les agrumes ou les vinaigrettes peuvent fragiliser temporairement l’émail. Dans cet état, les dents deviennent plus sensibles à la fixation des pigments. Un réflexe utile : éviter de vous brosser les dents immédiatement après avoir consommé quelque chose d’acide. Mieux vaut attendre un peu pour ne pas accentuer cette fragilisation.

D’autres éléments entrent en jeu

L’alimentation n’explique pas tout. Avec l’âge, l’émail s’amincit naturellement, laissant apparaître la dentine, une couche plus jaune située en dessous. Le tabac est également un facteur bien connu de coloration dentaire. À cela s’ajoutent des éléments comme la génétique, certains traitements médicaux ou encore la qualité de votre hygiène bucco-dentaire. Autrement dit, chaque sourire est unique, et son évolution aussi.

Des gestes simples pour préserver l’éclat

Sans viser la perfection, quelques habitudes peuvent aider à limiter les colorations :

Boire de l’eau après une boisson pigmentée peut aider à réduire les dépôts.

Maintenir une routine de brossage régulière reste essentiel.

Consulter un dentiste permet d’obtenir des conseils adaptés à votre situation.

Croquer dans des aliments comme la pomme ou la carotte peut contribuer à nettoyer mécaniquement la surface des dents.

Vos dents sont déjà normales

Il est essentiel de le rappeler : les dents naturellement blanches… n’existent presque pas. Les sourires ultra éclatants que vous voyez dans les publicités, les séries ou chez certaines célébrités sont souvent le résultat de traitements esthétiques, comme les facettes. Dans la réalité, les dents ont des nuances, évoluent avec le temps et reflètent votre histoire. Votre bouche vit, vos dents aussi. Un sourire ivoire, crème, reste parfaitement normal. Il n’y a aucune honte à avoir, ni standard unique à atteindre.

Au fond, l’objectif n’est pas d’obtenir un blanc irréel, mais de prendre soin de votre santé bucco-dentaire tout en respectant votre corps tel qu’il est. Votre sourire n’a pas besoin d’être parfait pour être beau.