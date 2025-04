Pic de glycémie ? Ce simple réflexe change tout selon une experte

Manger vite, sauter les entrées, avaler son sandwich à la hâte… ces habitudes, courantes dans nos journées chargées, peuvent pourtant avoir des conséquences directes sur notre glycémie. Selon Jessie Inchauspé, biochimiste et autrice populaire sur les réseaux sociaux, un petit geste très simple au début du repas pourrait suffire à limiter les pics de sucre dans le sang. Et ce geste, à la portée de tout le monde, ne nécessite ni régime drastique, ni complément alimentaire.

La montée de sucre, un effet qu’on peut maîtriser

Chaque fois qu’on mange, notre taux de glucose dans le sang évolue. Une hausse trop rapide – souvent causée par une forte charge en glucides – pousse notre corps à produire de l’insuline, une hormone qui signale à l’organisme de stocker l’excès de sucre.

À force, ces variations brutales peuvent favoriser la prise de poids, la fatigue post-repas ou, à plus long terme, une résistance à l’insuline. Ces effets ne sont pas une fatalité. Il ne s’agit pas d’éliminer totalement les glucides, mais de changer l’ordre dans lequel on les consomme.

Un réflexe simple : commencer par des légumes ou des aliments acides

L’astuce mise en avant par Jessie Inchauspé repose sur une logique accessible : ce que vous mangez en premier a un impact sur la manière dont le reste du repas sera absorbé. Elle recommande de commencer ses repas par une petite portion de légumes riches en fibres ou des aliments fermentés/acides, comme :

Des cornichons

Des pickles de légumes (sans sucre ajouté)

Du kimchi ou de la choucroute

Une salade verte vinaigrée

Ces aliments joueraient un rôle de « filtre » : les fibres tapissent la paroi intestinale et ralentissent l’absorption du sucre. Résultat ? La courbe de glycémie monte moins vite, le corps évite le pic brutal, et l’énergie reste plus stable dans la durée.

Pourquoi ça fonctionne ?

Plusieurs études soutiennent ce mécanisme. En modifiant l’ordre d’ingestion des aliments – fibres, ensuite protéines et graisses, puis les glucides en dernier – on influence la vitesse de digestion et donc la réponse glycémique. Ce principe est d’ailleurs souvent appliqué dans les approches nutritionnelles visant à mieux contrôler le diabète ou le prédiabète.

Cela ne veut pas dire qu’il faut manger 15 cornichons à chaque repas. L’essentiel est d’intégrer un apport en fibres et/ou en acidité en tout début de repas, de manière régulière.

Pas une règle absolue, mais un outil de plus

Il ne s’agit pas d’une recette miracle. Chaque organisme réagit différemment, et d’autres facteurs entrent en jeu : sommeil, activité physique, stress… Cette astuce, facile à mettre en pratique, peut toutefois déjà faire une différence, notamment si vous êtes sujette aux fringales, aux coups de fatigue ou à une glycémie instable.

Finalement, ce conseil rejoint une idée simple mais précieuse : manger en conscience, en prenant le temps de préparer le corps à ce qu’il va recevoir.