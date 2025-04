Japon : découvrez les œufs noirs d’Owakudani et leur légende de longévité

Dans les méandres volcaniques du Japon, au cœur de la vallée d’Owakudani, une curiosité attire chaque année des milliers de visiteurs : les œufs noirs, ou kuro tamago. Leur coquille sombre, comme peinte, intrigue, amuse et surtout… fascine. Selon une croyance populaire bien ancrée, manger l’un de ces œufs prolongerait en effet la vie de 7 années.

Une vallée entre vapeur et légende

Située à environ 100 km de Tokyo, Owakudani, littéralement « la grande vallée bouillonnante », est un site volcanique actif formé il y a plusieurs milliers d’années après l’éruption du mont Hakone. Aujourd’hui encore, la terre y fume, le soufre emplit l’air, et les sources chaudes jaillissent à flots. C’est dans cet environnement unique, digne d’un décor de science-fiction, que naît le phénomène des œufs noirs. Leur couleur si particulière ne vient pas d’un sortilège, mais d’un bain volcanique bien réel.

Une légende enracinée dans l’histoire et la spiritualité

La fameuse croyance selon laquelle manger un œuf noir d’Owakudani ajouterait 7 années à votre vie ne date pas d’hier. Si la commercialisation de ces œufs bouillis dans les sources volcaniques a réellement commencé en 1955, avec l’Okuhakone Kanko Company, les origines de cette légende remontent bien plus loin. Owakudani abrite en effet une statue d’Enmei Jizo, sculptée il y a plus de 1 200 ans par le moine bouddhiste Kobo Daishi. Ce Jizo, symbole de longévité et protecteur des enfants, aurait peu à peu inspiré l’idée que les œufs cuits dans ces eaux sacrées pourraient transmettre ses bienfaits. Quant au chiffre 7, il n’est pas choisi au hasard : il est considéré comme un porte-bonheur dans la culture japonaise.

Et même si aucune preuve scientifique ne vient étayer cette jolie histoire, elle continue de séduire locaux comme touristes. Comme le dit avec humour Mamoru Sato, gardien du site : « S’imaginer vivre 7 ans de plus tout en mangeant les œufs noirs fait partie de l’expérience d’Owakudani ». Une mise en garde tout de même : inutile d’en engloutir une douzaine.

Comment les œufs deviennent noirs ?

Le secret réside dans la cuisson. Des œufs ordinaires sont plongés dans les sources chaudes de la vallée, dont l’eau est riche en soufre et en fer. Sous l’effet de la chaleur et des minéraux, une réaction chimique naturelle noircit la coquille. Ils sont ensuite plongés dans de l’eau bouillante pour finir leur cuisson. À l’intérieur, rien ne change : le blanc reste blanc, le jaune reste jaune. C’est toujours un œuf dur, mais avec un look… dark.

Vous pourrez déguster ces œufs à Owakudani Kurotamagokan, dans l’un des magasins du premier étage. Là-bas, vous trouverez des œufs frais, cuits le jour même, que vous pourrez savourer en espérant que la légende des 7 années soit réelle !

Une tradition vivante et populaire

La légende autour des kuro tamago n’est pas prise à la légère par tout le monde. Certains Japonais y croient sincèrement, d’autres s’y adonnent avec humour, mais tous apprécient ce rituel à mi-chemin entre folklore et gastronomie. D’ailleurs, la région de Hakone, célèbre pour ses onsen (bains thermaux) et ses vues sur le mont Fuji, a fait des œufs noirs une véritable attraction touristique.

Des boutiques entières leur sont dédiées, on les trouve représentés sous forme de peluches, porte-clés, biscuits… Bref, ces œufs sont devenus un symbole de la vallée d’Owakudani, tout autant qu’un souvenir insolite à ramener de son voyage.

Même si la science n’a jamais validé leur effet sur l’espérance de vie, manger un kuro tamago reste symbolique. Partager un œuf noir avec un proche, c’est un peu lui souhaiter longue vie – à la japonaise.