Crêpes vertes : l’astuce délicieuse pour faire manger des épinards aux enfants !

Ah, les épinards… Ces petits feuilles vertes que Popeye adore mais que les enfants fuient comme si elles étaient maudites. Si vous avez déjà usé de toutes les stratégies, il est temps de sortir l’arme ultime : les crêpes vertes. Oui, des crêpes, cette star universelle des goûters et des repas gourmands, revisitées pour réconcilier vos bouts de chou avec les légumes.

La recette qui met tout le monde d’accord

Les crêpes vertes, c’est un peu comme un tour de magie culinaire. La couleur intrigue, le goût séduit, et les enfants sont tellement captivé·e·s par l’idée de manger des crêpes « Shrek » qu’iels oublient complètement qu’elles contiennent… des épinards. Intégrer les épinards directement dans la pâte, c’est non seulement malin mais aussi très pratique : aucune feuille verte « suspecte » en vue pour éveiller les soupçons.

En prime, cette recette est nutritive, facile à préparer, et tellement délicieuse que même les adultes se battent pour la dernière bouchée ! Voici la recette inratable pour 4 crêpes salées aux épinards, garnies de jambon, œuf et fromage :

Ingrédients :

100 g d’épinards frais

200 ml de lait entier

5 œufs

75 g de farine

100 g d’emmental râpé

150 g de chiffonnade de jambon

Une poignée de pousses d’épinards

Sel, poivre noir

Un peu d’huile ou de beurre pour la cuisson

Un blender

Préparation :

La base verte : commencez par laver et équeuter les épinards frais. Pas besoin de les cuire : on veut conserver leur belle couleur et leur fraîcheur. Blender magique : dans le bol du blender, mettez les épinards égouttés, le lait et un œuf. Salez, poivrez, et mixez le tout jusqu’à obtenir une pâte bien lisse et homogène. Ajoutez la farine : pendant que le blender tourne, versez la farine en pluie par le couvercle. La pâte va épaissir légèrement, mais restera fluide. Voilà, votre pâte à crêpes vertes est prête ! Cuisson : faites chauffer une poêle légèrement huilée ou beurrée. Versez une petite louche de pâte et étalez-la bien. Laissez cuire une minute environ jusqu’à ce que les bords se décollent. Garniture gourmande : cassez un œuf au centre de la crêpe, ajoutez une poignée de fromage râpé, et disposez quelques morceaux de jambon. Laissez cuire doucement jusqu’à ce que l’œuf soit pris et le fromage fondu. Finition : glissez votre crêpe dans une assiette, garnissez-la de quelques pousses d’épinards pour une touche de fraîcheur, et servez immédiatement. Avec un verre de cidre (ou de jus de pomme), c’est la perfection !

Une version vegan aussi délicieuse

Parce qu’on aime les crêpes inclusives, cette recette peut facilement devenir 100 % végétale. Remplacez le lait par du lait végétal (soja, avoine, amande, etc.), le fromage râpé par un fromage râpé vegan (il existe diverses marques dans le commerce), et le jambon par une alternative végétale comme celle de la marque La Vie. Et pour l’œuf ? Pas de panique : le substitut de la marque PAPONDU fera des merveilles. Vos ami·e·s vegans n’en reviendront pas !

Ne soyez pas surpris·e si cette recette devient une star de vos brunchs ou dîners improvisés. Vous pouvez même l’adapter à vos envies : ajoutez des champignons sautés, du saumon fumé ou encore des morceaux d’avocat pour une version encore plus gourmande. Avec ces crêpes vertes, faire manger des épinards aux enfants (et ravir les grand·e·s) n’a jamais été aussi simple… ni aussi savoureux !