Ces 6 recettes chocolatées vont révolutionner vos goûters

Si vous en avez assez des mêmes gâteaux qui n’apportent plus cette petite touche d’extase gustative, alors tenez-vous prêt·e ! Voici 6 recettes chocolatées qui vont totalement révolutionner vos goûters. Du fondant au moelleux, en passant par l’inattendu, ces recettes ont tout pour vous séduire, vous et vos papilles. C’est parti pour un voyage chocolaté !

Fondant au chocolat cœur coulant

Il n’y a rien de plus magique que de couper dans un fondant au chocolat et de voir la ganache chaude s’échapper lentement du gâteau. Pour réussir cette recette ultra-simple, vous n’avez besoin que de 5 ingrédients. Oui, vous avez bien lu. Résultat ? Un vrai moment de bonheur chocolaté avec un cœur fondant à tomber !

Ingrédients :

200g de chocolat noir (minimum 70 % de cacao)

100g de beurre

50g de sucre

2 œufs

50g de farine

Préparation :

Faites fondre le chocolat et le beurre ensemble au bain-marie. Ajoutez le sucre, les œufs puis la farine. Mélangez bien jusqu’à obtenir une pâte lisse. Répartissez la préparation dans des moules individuels beurrés et farines. Enfournez à 200°C pendant 10 à 12 minutes, juste le temps que le dessus soit cuit, mais l’intérieur encore coulant. Servez avec une boule de glace à la vanille pour une touche de fraîcheur.

Cookies au chocolat et noix de pécan (vegan)

Ici l’huile de coco remplace le beurre et les pépites de chocolat, combinées aux noix de pécan croquantes, créent une explosion de saveurs dans chaque bouchée. Résultat ? Des cookies croustillants à l’extérieur, fondants à l’intérieur, et avec cette note de noix de pécan qui fait toute la différence. Parfait pour un goûter vegan ultra savoureux !

Ingrédients :

100g de sucre de canne complet

50g d’huile de coco fondue

100g de compote de pommes (pour remplacer l’œuf)

150g de farine de blé (ou farine sans gluten)

1/2 cuillère à café de levure chimique

1 pincée de sel

100g de chocolat noir en morceaux ou en pépites

50g de noix de pécan concassées

Préparation :

Préchauffez votre four à 180°C et tapissez une plaque de cuisson de papier sulfurisé. Dans un grand bol, mélangez l’huile de coco fondue avec le sucre et la compote de pommes. Ajoutez la farine, la levure et le sel, puis mélangez jusqu’à obtenir une pâte homogène. Incorporez les pépites de chocolat et les noix de pécan hachées. Formez des boules de pâte et placez-les sur la plaque en les aplatissant légèrement. Enfournez pour environ 10 à 12 minutes, jusqu’à ce que les bords soient dorés. Laissez refroidir avant de déguster.

Mug cake au chocolat express

Pas de four, pas de stress ! Si vous avez envie d’un goûter gourmand à préparer en un rien de temps, le mug cake au chocolat est votre solution. En quelques minutes, vous obtiendrez un gâteau tout chaud et fondant. C’est rapide, facile et tellement réconfortant ! En plus, vous pouvez le personnaliser avec des morceaux de chocolat, des noix ou même une petite dose de caramel.

Ingrédients :

3 cuillères à soupe de farine

3 cuillères à soupe de sucre

2 cuillères à soupe de cacao en poudre

1 œuf

3 cuillères à soupe de lait

3 cuillères à soupe d’huile

1/2 cuillère à café de levure chimique

Préparation :

Mélangez tous les ingrédients dans un mug. Faites chauffer au micro-ondes pendant 1 minute 30 à 2 minutes. Une fois la cuisson terminée, attendez quelques secondes avant de déguster votre gâteau encore bien chaud.

Éclairs au chocolat

Les éclairs sont un incontournable de la pâtisserie française. Leur pâte à choux légère, leur crème pâtissière onctueuse et leur glaçage au chocolat fondant en font des desserts parfaits pour toutes les occasions. Bien qu’ils nécessitent du travail, le résultat en vaut vraiment la peine !

Ingrédients :

Pour la pâte à choux :

125g de farine

100g de beurre

1/2 cuillère à café de sucre

1 pincée de sel

250ml d’eau

4 œufs

Pour la crème pâtissière au chocolat :

500ml de lait

2 jaunes d’œufs

100g de sucre

40g de farine

200g de chocolat noir (ou au lait selon votre préférence)

1 cuillère à café d’extrait de vanille (optionnel)

Pour le glaçage au chocolat :

100g de chocolat noir

50g de beurre

Préparation :

La pâte à choux :

Préchauffez le four à 180°C et préparez une plaque de cuisson en la tapissant de papier sulfurisé. Dans une casserole, faites chauffer l’eau, le beurre, le sucre et le sel jusqu’à ce que le beurre soit fondu et que le mélange soit bien chaud. Ajoutez la farine d’un seul coup et mélangez vigoureusement avec une spatule jusqu’à obtenir une pâte lisse qui se détache des parois de la casserole. Hors du feu, ajoutez les œufs un par un, en mélangeant bien à chaque ajout, jusqu’à ce que la pâte soit bien lisse et brillante. Dressez des éclairs sur la plaque à l’aide d’une poche à douille (environ 10 cm de long). Lissez légèrement les bords avec une spatule. Enfournez pour environ 20 à 25 minutes, ou jusqu’à ce que les éclairs soient dorés et gonflés. Laissez refroidir complètement avant de les garnir.

La crème pâtissière au chocolat :

Faites chauffer le lait dans une casserole sans le faire bouillir. Dans un bol, fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la farine et fouettez à nouveau. Versez lentement le lait chaud dans le mélange d’œufs, tout en fouettant constamment, puis remettez le tout dans la casserole. Faites chauffer à feu moyen en remuant constamment jusqu’à ce que la crème épaississe. Dès qu’elle commence à bouillir, retirez la casserole du feu. Ajoutez le chocolat coupé en morceaux et l’extrait de vanille, puis mélangez jusqu’à ce que le chocolat soit complètement fondu et que la crème soit lisse. Laissez refroidir la crème avant de l’utiliser pour garnir les éclairs.

Le glaçage au chocolat :

Faites fondre le chocolat avec le beurre dans une petite casserole à feu doux ou au bain-marie jusqu’à ce que le mélange soit lisse et brillant. Trempez le dessus des éclairs dans le glaçage au chocolat fondu, en veillant à bien les recouvrir. Laissez durcir quelques minutes.

Assemblage :

Une fois les éclairs et la crème pâtissière bien refroidis, garnissez les éclairs de crème pâtissière au chocolat à l’aide d’une poche à douille. Décorez avec le glaçage au chocolat et laissez reposer quelques minutes avant de servir.

Brownie au chocolat (vegan)

L’avocat, c’est l’ingrédient secret qui rend ce brownie incroyablement moelleux sans avoir besoin de produits laitiers ou d’œufs. Ajoutez à cela du chocolat noir et vous obtenez un brownie ultra-moelleux et riche en saveurs. Miam !

Ingrédients :

1 avocat bien mûr

150g de chocolat noir (au moins 70% de cacao)

150g de sucre de canne (ou un autre sucre naturel)

200g de farine de blé (ou sans gluten)

50g de cacao en poudre

1 cuillère à soupe de compote de pommes

1/2 cuillère à café de levure chimique

1 pincée de sel

100ml de lait végétal (amande, soja, etc.)

Préparation :

Faites fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Dans un mixeur, écrasez l’avocat avec le sucre, la compote de pommes et le lait végétal pour obtenir une purée lisse. Ajoutez la farine, le cacao, la levure et le sel à la purée d’avocat, puis mélangez bien. Incorporez le chocolat fondu à la pâte et mélangez à nouveau. Versez la préparation dans un moule et faites cuire à 180°C pendant 20 à 25 minutes, jusqu’à ce que le dessus soit légèrement craqué. Laissez refroidir avant de couper en carrés.

Mousse au chocolat et lait de coco (vegan)

Si vous cherchez un dessert riche, onctueux et fondant, cette mousse au chocolat à base de lait de coco est un must. La mousse est légère et aérée, tout en étant incroyablement crémeuse grâce à la noix de coco. Délicieuse !

Ingrédients :

200g de chocolat noir (ou chocolat au lait vegan)

200ml de lait de coco (la partie crémeuse de la conserve)

1 cuillère à soupe de sucre de canne (optionnel)

1 cuillère à café d’extrait de vanille (optionnel)

Préparation :

Faites fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Pendant ce temps, placez le lait de coco (seulement la partie crémeuse, la partie liquide peut être réservée pour une autre recette) dans un bol. Fouettez le lait de coco pour le rendre un peu plus léger et mousseux. Ajoutez éventuellement une cuillère de sucre et de vanille si vous voulez sucrer un peu plus votre mousse. Incorporez le chocolat fondu à la crème de coco en mélangeant délicatement pour obtenir une consistance lisse et homogène. Répartissez la mousse dans des verrines ou des petits pots et laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 2 heures (idéalement toute une nuit) pour qu’elle prenne bien. Avant de servir, vous pouvez décorer la mousse avec des copeaux de chocolat, des fruits frais ou des noix concassées.

Ces recettes sont la garantie d’un goûter réussi, où le chocolat est roi ! Que vous préfériez les gâteaux fondants, les bouchées délicieuses ou les classiques, il y en a pour tous les goûts. Alors, à vos fourneaux et régalez-vous, vous avez bien mérité un moment chocolaté digne des plus grand·e·s chef·fe·s pâtissier·ère·s !