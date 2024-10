L’automne est enfin là, apportant avec lui une palette de couleurs chatoyantes et une fraîcheur revigorante qui nous rappelle que le temps des pulls douillets et des plats réconfortants est de retour. C’est justement la saison où les marchés regorgent de légumes et de fruits gorgés de saveurs. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour concocter des plats savoureux qui mettent à l’honneur ces délices automnaux ? Voici une sélection de 8 plats aux légumes et fruits d’automne à savourer cette saison.

Risotto aux champignons et courge

Le risotto est un plat qui évoque confort et chaleur, parfait pour les soirées fraîches d’automne. Pour cette version, commencez par faire revenir des champignons et de la courge en dés dans une poêle. Ajoutez le riz arborio et laissez-le cuire avec du bouillon chaud, en remuant régulièrement. Incorporez un peu de parmesan râpé pour une onctuosité irrésistible. Ce plat crémeux et savoureux est idéal pour impressionner vos invités !

Soupe de potiron et pomme

La soupe de potiron est un classique indémodable de l’automne. Sa texture crémeuse et son goût légèrement sucré en font un régal pour les papilles. Ajoutez-y une touche de pomme pour un contraste savoureux. Pour préparer cette soupe, faites revenir des oignons dans un peu d’huile d’olive, ajoutez le potiron coupé en dés, une pomme acidulée, du bouillon de légumes, et laissez mijoter. Mixez le tout et ajoutez un peu de crème fraîche. Servez avec des croûtons dorés pour une touche de croquant.

Gratin de choux de Bruxelles aux châtaignes

Les choux de Bruxelles sont souvent mal-aimés, mais lorsqu’ils sont cuisinés correctement, ils peuvent devenir un véritable délice. Pour ce gratin, faites cuire les choux de Bruxelles à la vapeur jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Dans un plat à gratin, alternez les couches de choux de Bruxelles, de châtaignes grillées, et d’une béchamel légère. Ajoutez du fromage râpé sur le dessus et enfournez jusqu’à ce que le tout soit doré. Un plat qui saura séduire même les plus réticent.e.s !

Curry de lentilles et citrouille

Pour une option vegan pleine de saveurs, essayez ce curry réconfortant. Faites revenir de l’oignon, de l’ail, et du gingembre dans une grande casserole. Ajoutez des lentilles, de la citrouille en dés, du lait de coco, et des épices (curry, curcuma, coriandre). Laissez mijoter jusqu’à ce que tout soit tendre. Ce plat est parfait servi avec du riz basmati et une touche de coriandre fraîche.

Salade de betterave rôtie et feta

Quoi de mieux qu’une salade colorée pour mettre en valeur les légumes d’automne ? La betterave rôtie est pleine de saveurs et s’associe parfaitement avec la feta. Pour préparer cette salade, coupez les betteraves en quartiers, arrosez-les d’huile d’olive, de vinaigre balsamique et de miel, puis faites-les rôtir au four. Mélangez-les avec des épinards frais, des noix grillées et de la feta émiettée. Ajoutez une vinaigrette légère pour un résultat à tomber par terre !

Tarte aux pommes et cannelle

Aucune saison automnale ne serait complète sans une tarte aux pommes ! Ce dessert classique réchauffe le cœur et embaume la maison de délicieuses odeurs. Pour réaliser cette tarte, préparez une pâte sablée, puis garnissez-la de pommes coupées en tranches et d’un mélange de sucre et de cannelle. Enfournez jusqu’à ce que les pommes soient tendres et la pâte dorée. Servez tiède avec une boule de glace à la vanille pour un plaisir inégalé.

Tacos de patate douce et avocat

Les tacos sont une excellente manière de profiter des saveurs d’automne. Pour cette recette, faites rôtir des cubes de patate douce avec un peu d’huile d’olive et de cumin. Dans des tortillas, ajoutez les patates douces rôties, de l’avocat écrasé, du chou rouge croquant, et une sauce au yaourt épicée. Ces tacos colorés et nutritifs seront un vrai régal pour toute la famille !

Muffins à la courge et épices

Terminez la saison en beauté avec des muffins à la courge, parfaits pour le petit déjeuner ou le goûter ! Mélangez de la purée de courge avec des œufs, du sucre, et de l’huile, puis incorporez de la farine, de la levure, et un mélange d’épices (cannelle, muscade). Enfournez jusqu’à ce qu’ils soient dorés et gonflés. Ces muffins moelleux et parfumés plairont à coup sûr à toute la famille.

L’automne est une saison riche en saveurs et en couleurs, offrant une multitude de possibilités pour concocter des plats savoureux. Ces recettes à base de légumes et de fruits d’automne sont à tester absolument ! N’hésitez pas à partager ces délices avec vos proches et à profiter des bienfaits de cette magnifique saison. Bon appétit !