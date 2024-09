Qui n’a jamais craqué pour une barre de céréales en pensant à tort qu’elle était une option « healthy » et rapide à grignoter ? Les rayons des supermarchés regorgent de ces petites douceurs emballées qui semblent promettre une belle pause gourmande. Mais derrière les emballages colorés se cachent souvent des tonnes de sucres ajoutés, des ingrédients imprononçables et des conservateurs dont vous n’avez probablement jamais entendu parler. Voici donc 5 barres de céréales maison si délicieuses que vous ne voudrez plus en acheter en magasin !

Barres croquantes à l’avoine et aux fruits secs

Commençons avec une recette simple, mais efficace : des barres croquantes à l’avoine et aux fruits secs. Elles sont parfaites pour les personnes qui veulent un petit-déjeuner rapide ou un en-cas énergétique. Ces barres croquantes sont pleines de fibres et d’énergie, parfaites pour une matinée productive !

Ingrédients :

200g de flocons d’avoine

100g de noix (amandes, noisettes, ou un mélange)

50g de raisins secs ou canneberges séchées

3 cuillères à soupe de miel

2 cuillères à soupe d’huile de coco

1 pincée de sel

Préparation :

Préchauffez votre four à 180°C. Mélangez les flocons d’avoine, les noix concassées, les raisins secs et une pincée de sel dans un grand bol. Faites chauffer doucement l’huile de coco et le miel dans une casserole jusqu’à ce qu’ils se mélangent bien. Versez ce mélange liquide sur les ingrédients secs et remuez pour bien les enrober. Étalez le tout dans un moule rectangulaire, en pressant bien pour que le tout soit compact. Enfournez pendant 20 minutes, ou jusqu’à ce que les bords soient légèrement dorés. Laissez refroidir avant de découper en barres. Voilà, le tour est joué !

Barres chocolat-noisette sans cuisson (vegan)

Si vous êtes un.e amateur.rice de chocolat, ces barres chocolat-noisette vont être votre nouveau péché mignon. Le meilleur dans tout ça ? Elles ne nécessitent aucune cuisson, donc pas d’excuse pour ne pas les essayer ! Ces petites douceurs vous rappelleront une célèbre pâte à tartiner à base de noisettes et de chocolat, mais en version beaucoup plus saine !

Ingrédients :

150g de flocons d’avoine

100g de purée de noisettes

2 cuillères à soupe de cacao en poudre

3 cuillères à soupe de sirop d’érable

1 cuillère à café d’extrait de vanille

Une poignée de pépites de chocolat noir

Préparation :

Dans un grand bol, mélangez la purée de noisettes, le sirop d’érable, le cacao en poudre et la vanille jusqu’à obtenir une texture lisse. Ajoutez les flocons d’avoine et mélangez bien pour que les flocons soient bien enrobés de chocolat. Incorporez ensuite les pépites de chocolat noir. Tapissez un moule de papier sulfurisé et étalez le mélange uniformément. Placez le tout au réfrigérateur pendant 2 heures minimum. Une fois le mélange bien ferme, découpez-le en barres et conservez-les au frais.

Barres énergétiques banane-coco

En quête d’un boost énergétique ? Ces barres à la banane et à la noix de coco sont légères, moelleuses et bourrées de potassium et de fibres. La banane et la noix de coco forment en prime un duo parfait pour une collation tropicale. Ces barres sont parfaites pour les amateur.rice.s de fruits, et la texture moelleuse de la banane leur donne un goût irrésistible. Vous allez devenir accro !

Ingrédients :

2 bananes bien mûres

100g de flocons d’avoine

50g de noix de coco râpée

1 cuillère à soupe de graines de chia

2 cuillères à soupe de miel

Une pincée de cannelle

Préparation :

Préchauffez votre four à 180°C. Dans un bol, écrasez les bananes avec une fourchette jusqu’à obtenir une purée. Ajoutez les flocons d’avoine, la noix de coco râpée, les graines de chia, le miel et une pincée de cannelle. Mélangez bien le tout. Étalez cette préparation dans un moule et aplatissez-la avec le dos d’une cuillère. Enfournez pendant environ 20 minutes jusqu’à ce que les bords soient légèrement dorés. Laissez refroidir avant de découper en barres.

Barres protéinées chocolat et beurre de cacahuète

Si vous cherchez un encas riche en protéines pour vous maintenir en forme, ces barres chocolat et beurre de cacahuète sont une véritable bombe d’énergie. Elles vous tiendront rassasié.e et satisferont votre envie de sucré sans trop de sucre ajouté. Ces barres sont idéales après une séance de sport pour récupérer tout en se faisant plaisir.

Ingrédients :

100g de flocons d’avoine

100g de poudre de protéine (chocolat ou vanille)

150g de beurre de cacahuète (de préférence sans sucre)

2 cuillères à soupe de miel

50g de pépites de chocolat noir

Une pincée de sel

Préparation :

Mélangez le beurre de cacahuète, le miel et une pincée de sel dans un bol. Faites chauffer au micro-ondes pendant 30 secondes pour ramollir le tout. Ajoutez la poudre de protéine et les flocons d’avoine, mélangez jusqu’à obtenir une pâte homogène. Incorporez les pépites de chocolat. Étalez cette pâte dans un moule et tassez bien. Placez le moule au réfrigérateur pendant environ 2 heures, jusqu’à ce que la pâte soit bien ferme. Découpez en barres et conservez-les au frais.

Barres granola au beurre d’amande et graines (vegan)

Pour finir en beauté, une recette de barres granola qui fait la part belle aux graines et au beurre d’amande. Un délice croquant, sain, et ultra nutritif ! Ces barres granola vous apporteront une bonne dose de fibres et de graisses saines pour une collation équilibrée.

Ingrédients :

200g de flocons d’avoine

50g de graines de tournesol

50g de graines de courge

3 cuillères à soupe de beurre d’amande

2 cuillères à soupe de sirop d’agave

1 cuillère à café d’extrait de vanille

Une pincée de sel

Préparation :

Préchauffez votre four à 180°C. Mélangez les flocons d’avoine, les graines de tournesol et de courge dans un bol. Dans une petite casserole, faites chauffer le beurre d’amande, le sirop d’agave, la vanille et une pincée de sel jusqu’à obtenir un mélange homogène. Versez ce mélange sur les ingrédients secs et remuez bien. Étalez la préparation dans un moule et aplatissez-la. Faites cuire pendant 15 à 20 minutes, jusqu’à ce que les barres soient dorées. Laissez refroidir avant de découper en barres.

Faire vos propres barres de céréales à la maison est non seulement amusant, mais aussi beaucoup plus sain et économique. Vous contrôlez les ingrédients, vous pouvez ajuster les saveurs selon vos préférences et vous n’aurez plus jamais besoin de vous inquiéter des additifs douteux. Alors, pourquoi ne pas vous lancer et essayer l’une de ces recettes ? Vous verrez, une fois que vous aurez goûté à ces barres maison, celles du commerce ne vous tenteront plus du tout.