La recette facile pour une tablette chocolat-framboise façon Franui

Pas besoin de prendre un billet pour Buenos Aires ni de parcourir les rayons des épiceries fines pour déguster une gourmandise chocolat-framboise digne des fameuses Franui. Avec cette recette ultra simple, rapide et accessible à toutes les cuisines, vous allez pouvoir réaliser une tablette maison qui coche toutes les cases : tendance, gourmande et surtout 100 % plaisir. Et bonne nouvelle : il vous faut juste une plaque de cuisson, un moule plat, quelques ingrédients et une irrésistible envie de se faire plaisir.

Une recette ultra simple à réaliser

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de repos au congélateur : 1 heure minimum

Niveau de difficulté : facile ++

Matériel : un moule plat en silicone ou une plaque avec du papier cuisson pour éviter que cela ne colle, ainsi qu’une petite spatule ou cuillère

Les ingrédients de base

Pour une tablette gourmande (environ 4 à 6 personnes) :

100 g de framboises (fraîches ou surgelées)

200 g de chocolat noir (ou au lait, selon votre préférence)

50 g de chocolat blanc (pour un effet marbré et encore plus de gourmandise)

La marche à suivre

Préparez les framboises : si elles sont fraîches, lavez-les et essuyez-les délicatement. Si elles sont surgelées, laissez-les décongeler légèrement pour qu’elles ne rendent pas trop d’eau. Faites fondre les chocolats : dans deux bols séparés, faites fondre le chocolat noir et le chocolat blanc. Vous pouvez le faire au bain-marie ou au micro-ondes (par tranches de 30 secondes, en mélangeant entre chaque pour éviter qu’il ne brûle). Assemblez la tablette : recouvrez un moule ou une petite plaque de papier cuisson. Disposez les framboises en rangées. Versez d’abord le chocolat blanc, puis ajoutez le chocolat noir ou au lait en formant de jolies volutes. Ajoutez une touche finale (facultatif) : saupoudrez d’un soupçon de fleur de sel pour intensifier les saveurs. Une petite touche qui fait toute la différence ! Placez au froid : mettez votre création au congélateur pendant au moins 1 heure, jusqu’à ce que la tablette soit bien dure. Cassez, croquez et savourez : une fois figée, démoulez et cassez votre tablette en morceaux irréguliers. C’est croustillant, fondant, fruité, sucré… bref, une pure merveille.

Pourquoi on l’adore ?

Parce qu’elle est belle, délicieuse et faite maison.

Parce qu’elle se garde au congélateur et se sort à la minute pour impressionner vos invités.

Parce qu’elle fait un parfait dessert, un encas chic ou un cadeau gourmand.

Et surtout… parce qu’on peut la personnaliser à l’infini !

Les variantes à tester absolument

Version vegan : optez pour du chocolat noir sans lait (souvent vegan par défaut) et remplacez le chocolat blanc par une alternative végétale.

optez pour du chocolat noir sans lait (souvent vegan par défaut) et remplacez le chocolat blanc par une alternative végétale. Version sans sucre : utilisez du chocolat sans sucre ajouté et des framboises bien mûres.

utilisez du chocolat sans sucre ajouté et des framboises bien mûres. Autres fruits rouges : myrtilles, groseilles, mûres… tout fonctionne à merveille !

myrtilles, groseilles, mûres… tout fonctionne à merveille ! Topping croustillant : ajoutez des éclats de noisettes, de pistaches ou même de sablés émiettés avant de faire figer la tablette.

ajoutez des éclats de noisettes, de pistaches ou même de sablés émiettés avant de faire figer la tablette. Version façon « bounty fruité » : intégrez une couche de noix de coco râpée avant de verser le chocolat.

À vos tablettes, prête, craquez ! Cette tablette chocolat-framboise façon Franui est le combo parfait entre la tendance food du moment et la recette facile qu’on adore refaire le dimanche. Une gourmandise que vous pouvez adapter à votre goût, à la saison ou à votre frigo… et qui bluffe à tous les coups.