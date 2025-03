Cette recette insolite venue du Vietnam va changer votre manière de boire du café !

Amatrices de café, préparez-vous à une révélation gustative qui va bousculer vos habitudes matinales ! Après le café blanc du Liban ou encore le café aux œufs vietnamien, c’est aujourd’hui au tour du café salé de faire parler de lui. Oui, vous avez bien lu : du café et du sel ! Cette boisson, à la fois douce et corsée, est la nouvelle tendance qui enflamme les réseaux sociaux et les comptoirs des coffee shops les plus branchés.

D’où vient cette idée de mettre du sel dans son café ?

Le ca phe muoi (comprenez « café au sel ») nous vient tout droit du Vietnam, et plus précisément de la ville de Húê. Créé en 2010 par un couple d’entrepreneurs, Ho Thi Thanh Huong et Tran Nguyen Huu Phong, ce café unique en son genre a d’abord conquis les habitants locaux avant de se répandre à travers tout le pays. Son secret ? Un mélange audacieux de lait concentré sucré, de café noir intense et d’une mousse crémeuse légèrement salée. Servi chaud ou glacé, il offre une expérience gustative entre douceur et profondeur aromatique.

Le sel agit comme un exhausteur de goût naturel. Il réduit l’amertume du café tout en exaltant ses saveurs les plus subtiles. Selon les créateurs de cette recette, cette mousse salée apporte « une texture veloutée et un équilibre parfait entre sucré et salé, comparable à la douceur d’un caramel beurre salé ». L’astuce d’ajouter une pincée de sel dans le café était déjà pratiquée par certaines cultures, notamment dans les pays nordiques et en Turquie. Dans certaines régions de la Scandinavie, on ajoute traditionnellement une touche de sel au café pour en rehausser les arômes.

Un engouement mondial

Depuis quelques mois, le café salé a fait son entrée fracassante sur la scène internationale. Boosté par les tendances TikTok et Instagram, il a séduit les amatrices d’expériences culinaires nouvelles et les coffee lovers à la recherche d’originalité. Le succès a été tel que même Starbucks a décidé de surfer sur la vague, en proposant sa propre version du ca phe muoi depuis mai 2024.

Une boisson à consommer avec modération

Aussi délicieux soit-il, le café salé, comme tout excès, doit toutefois être consommé avec parcimonie. Le sel peut entraîner des problèmes de santé lorsqu’il est consommé en trop grande quantité. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande ainsi de ne pas dépasser 5 g de sel par jour, sous peine d’augmenter les risques d’hypertension et de maladies cardiovasculaires.

Quant au café, l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation) conseille de ne pas excéder 400 mg de caféine par jour pour un adulte en bonne santé. Cela correspond à 4 expressos environ.

Le succès du ca phe muoi repose sur un juste équilibre entre audace et plaisir, dans un monde où l’expérimentation culinaire est plus populaire que jamais. Alors, prête à troquer votre cappuccino habituel pour un café au sel ?