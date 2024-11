Mac and cheese : 5 recettes pour savourer ce plat américain populaire

Tout droit venu du pays de l’Oncle Sam, le mac and cheese met l’eau à la bouche rien qu’à son évocation. Plat régressif par excellence, il se déguste avec des yeux d’enfant et nous donne vingt ans de moins. Même si sa base est plutôt sommaire, le mac and cheese reste cher à notre cœur. Cette douce invention culinaire, qui dévoile des fils interminables à chaque coup de fourchette, ne paye peut-être pas de mine en apparence, mais elle ne laisse aucun palais insensible. Au-delà de ses saveurs orgasmiques, le mac and cheese résout les dilemmes culinaires des soirs de flemme. Par temps frais, il s’esquisse comme une évidence dans les plats à gratin. Alors voici 5 recettes de mac and cheese pour réapprivoiser ce mets américain à votre sauce.

Importé des États-Unis, le mac and cheese est un emblème de la « comfort food ». Il fait partie de ces « plats doudou » qui se dévorent frénétiquement et qui suscitent l’extase générale. Il repose seulement sur un mélange de macaronis et de béchamel au fromage, mais cette composition simpliste se suffit à elle-même. Plus travaillé qu’un sobre gratin de pâtes, le mac and cheese se voue aux jours de paresse et se dévore volontiers face aux dessins animés du tendre âge. Ce plat d’outre-Atlantique s’adapte aux niveaux culinaires les plus bas. C’est une vulgaire formalité derrière les fourneaux.

L’avantage avec le mac and cheese, c’est qu’il permet de sublimer les restes de pâtes abandonnés au fond du frigo et de leur refaire une beauté. C’est un bon plat de dépannage. Pour agglomérer le tout, vous devez tout de même relever vos manches et préparer une béchamel. C’est le seul effort que vous avez à fournir. Afin d’obtenir une croûte gratinée sur le dessus, saupoudrez de cheddar râpé et de chapelure maison, puis enfournez 30 minutes à 180°C. En attendant, vous pouvez retourner vous lover sur le canapé.

Évidemment, vous pouvez personnaliser le mac and cheese à votre guise. Même si ce plat est déjà très convaincant dans sa forme brute, il se prête à toutes les enluminures gustatives. Vous avez la possibilité de le pimper avec des légumes de saison laissés en morceaux ou directement intégrés dans la sauce, d’y ajouter des épices ou des éléments protéinés pour en faire un plat « tout en un ». Si vous cherchez à revisiter ce monument de la gastronomie américaine, voici quelques suggestions aux petits oignons.

Mac and cheese au chou-fleur (vegan)

Dans cette recette de mac and cheese vegan, les pâtes côtoient des fleurettes de chou-fleur. Cet ajout, qui pourrait paraître anodin, diversifie la mâche et apporte un peu de sucrosité au plat. Il permet aussi de tromper le palais des enfants. Le chou-fleur ne se fait quasiment pas remarquer. Il possède presque la même couleur que les pâtes, ce qui ne laisse aucune place à la méfiance. Les bambin.e.s le mangent de bon cœur, sans se douter qu’iels sont en train de déguster leur pire phobie. Dans cette version vegan, la béchamel est réalisée avec du lait d’amande, ce qui donne un petit goût grillé distinctif.

Gratin de macaroni à la truffe

Même si le mac and cheese est plus un plat à « la bonne franquette », il peut aussi prétendre à des ingrédients luxueux et prendre une tournure « haut de gamme ». Dans cette variante, la truffe fait savoir sa présence en une bouchée. Ce champignon au goût intense se reconnaît entre mille. Il rehausse habilement les saveurs et rend le plat encore plus addictif. La truffe ennoblit le plat sans dénaturer sa générosité innée. Cette recette de mac and cheese est d’ailleurs passée au four pour gagner en croustillance et frapper davantage les papilles.

Mac and cheese au potiron

Le mac and cheese, plat indissociable de l’hiver, conquiert le vaste répertoire des légumes de saison. Cette recette plébiscite justement une cucurbitacée phare de la saison froide : le très imposant potiron. Cette courge, moulinée puis incorporée à la béchamel, confère une robe orangée très séduisante au plat. Au-delà de la touche visuelle, le potiron rend la texture encore plus crémeuse et surjoue la gourmandise de la sauce. À saupoudrer avec une panure au pain d’épices pour une expérience gustative inouïe.

Mac and cheese au brocolis

Le mac and cheese est une somptueuse feinte pour manger plus de légumes « ni vu, ni connu ». Si vous avez du mal avec tout ce qui est vert, cette recette propose une approche plus maline. Elle évince tous les aprioris. Les morceaux de brocolis s’y affichent à petites doses et parviennent aisément à se faire apprécier. Ils permettent de végétaliser le plat tout en lui offrant une note de fraîcheur bienvenue. Même les enfants reviendront à la charge avec leur assiette.

Mac and cheese au lait de coco (vegan)

Ce plat réconfortant piqué aux Américains s’acclimate à toutes les convictions et toutes les alimentations. Dans cette formule, le mac and cheese ruse avec des substituts pour répondre aux exigences végétaliennes. Le lait de coco dicte la béchamel et lui attribue une saveur exotique qui crée la surprise. Le fameux cheddar, lui, se fait rapidement oublier sous l’impulsion d’un fromage vegan au goût subtil de noisette. En clair, cette version individuelle n’a rien à envier à l’original.

Le Mac and Cheese, véritable icône de la cuisine américaine, transcende les frontières grâce à sa simplicité et à son caractère réconfortant. Des versions classiques aux déclinaisons les plus créatives, ce plat s’adapte à tous les goûts et à toutes les occasions. Dans le même registre, vous pouvez aussi attendrir les palais avec de réjouissants crumbles salés, un risotto fondant ou une flammekueche alsacienne authentique.