Bridgerton saison 3 : les tweets les plus enflammés en attendant la partie 2

Ah, « Bridgerton » ! Cette série qui nous transporte à l’époque de la Régence en Angleterre, avec ses bals somptueux, ses romances sulfureuses et ses secrets croustillants, a su captiver le cœur des téléspectateur.rice.s dès sa première saison. La troisième est un véritable feu d’artifice, mais la pause avant la deuxième partie disponible le 13 juin sur Netflix nous laisse tou.te.s sur notre faim. Pour patienter, quoi de mieux que de plonger dans l’univers des fans sur Twitter ? Voici les tweets les plus enflammés en attendant la partie 2 de la saison 3 de « La Chronique des Bridgerton ».

Les fans sont en ébullition

Les amateur.rice.s de « La Chronique des Bridgerton« savent comment exprimer leur passion sur les réseaux sociaux, et Twitter en est le terrain de jeu principal. Dès l’annonce de la pause entre les deux parties, les tweets ont fusé comme des flèches lors d’un tournoi. Les émotions sont à leur comble et les réactions vont de l’excitation pure à l’angoisse impatiente.

L’attente est insupportable pour certaines personnes, mais c’est aussi l’occasion de partager leurs théories et espoirs concernant la suite des aventures de leurs personnages préférés. Les discussions sur Twitter sont animées et passionnées, créant une véritable communauté de « détectives » de Bridgerton.

j’commence la saison 2 et la diversité du casting est très très plaisante #BRIDGERTON — 𝐍𝐨𝐳𝐚 🧘‍♀️ (@sufjandh) May 21, 2024

Y’a pas à dire, #Bridgerton ça tape dans le mille à chaque fois. Décors, musique, jeu d’acteurs, et beaucoup d’amour. Un répit pour les sentimentaux dans ce monde de brutes. 😌🙏 — Mathilde Marchand (@ferocecofem) May 19, 2024

⚠️ • La première partie de la saison 3 de #Bridgerton a réalisé le meilleur démarrage d’une saison avec 45,1 millions de vues. Elle dépasse même #QueenCharlotte ! pic.twitter.com/iKvBtuPYdS — Bridgerton France (@BridgertonFR) May 22, 2024

la fin de bridgerton?? comment on est censé attendre la deuxième partie??? #BRIDGERTON pic.twitter.com/dyLDu64k2E — élo 💎🐍 (@_MrsTommo) May 19, 2024

Les scènes marquantes

Certaines scènes de la première partie de la saison 3 ont particulièrement marqué les esprits des fans. Les moments romantiques, les confrontations dramatiques et les révélations chocs sont abondamment commentés et partagés. Ces moments forts de la série sont décortiqués et analysés sous tous les angles, comme la scène coquine de la calèche avec Colin et Penelope.

La scène de la calèche est exactement comme je souhaitais qu'elle soit omg je m'en remets pas #bridgertonseason3spoilers #BRIDGERTON — Mymym's (@MerulineMymy) May 16, 2024

“Je ne veux pas mourir sans avoir été embrassée.” pic.twitter.com/YAawGhfQeG — Netflix France (@NetflixFR) May 19, 2024

Les acteur.rice.s chouchous

Impossible de parler de la série « La Chronique des Bridgerton » sans mentionner les acteur.rice.s qui incarnent ces personnages charismatiques. Les tweets enflammés ne manquent pas quand il s’agit de commenter les performances des stars de la série. L’actrice Nicola Coughlan, alias Penelope Featherington dans la série, est notamment au coeur de l’intrigue de la saison 3.

Ils grandissent, et notre amour pour eux avec. pic.twitter.com/pRs4leJjhH — Netflix France (@NetflixFR) May 17, 2024

Le diamant de la saison : Francesca Bridgerton ✨ pic.twitter.com/13jPrJfXHs — Netflix France (@NetflixFR) May 21, 2024

Les réactions hilarantes

Parmi les tweets sur la partie 1 de la saison 3, on trouve aussi des perles d’humour. Les fans de « Bridgerton » savent manier l’ironie et l’humour pour exprimer leur impatience et leur passion.

Je bois des tisanes camomille pomme cannelle le soir devant les chroniques de Bridgerton enroulé dans mon plaid et le lendemain matin je gueule sur des jeunes recrues à la caserne qui doivent me prendre pour un tueur à gages, je suis là blague qui me fait le plus rire. 🤣 — Yams (@tontonyams) May 1, 2024

T’es là tu savoures ta vie de célibataire en paix puis tu regardes Les Chroniques de Bridgerton — Je t’aiMfaomé (@mfaome) May 7, 2022

J'aurais jamais pu respecter tous les protocoles qu'il y a dans "Bridgerton", je suis trop une catin.

Ça allait vite s'envoyer dans les jardins après quelques vers de poésie. — Kely Péripéties 🦕 (@kelyagl) March 29, 2022

c’est le printemps et j’ai fini les chroniques des bridgerton… j’ai décidé de me re-brand en meuf qui aime l’amour<3 — MEVA! (@not_swag) March 30, 2022

L’attente de la partie 2 de la saison 3 de « La Chronique des Bridgerton » est une véritable épreuve pour les fans, mais aussi une période d’excitation et de partage intense sur les réseaux sociaux. Ces tweets montrent à quel point cette série a su captiver et fidéliser son public. Une chose est sûre : elle ne laisse personne indifférent, et l’attente de la suite promet encore de nombreux échanges animés et enthousiastes sur Twitter. Rendez-vous le 13 juin sur Netflix pour le partie 2 de la saison 3 !