Voici pourquoi vous devriez regarder des dessins animés plus souvent

Chez nos homologues américain.e.s, plus de 60 % des adultes déclarent regarder des dessins animés. Alors qu’ils sont considérés comme un passe-temps puéril, les dessins animés s’avèrent en réalité cathartiques. En effet, ils peuvent être un bon moyen de vaincre l’anxiété et la dépression chez l’adulte. Voici pourquoi.

À la base des dessins animés, de belles valeurs

La morale est constitutive des dessins animés, leur but premier est de nous livrer de bonnes leçons. Le principe de ces oeuvres culturelles est généralement le même : tirer du bon d’une mauvaise situation. Qu’il s’agisse de prendre soin d’un.e proche, de sauver un animal ou de venir en aide à la société, l’histoire doit se clôturer sur une belle note. Les dessins animés incluent ainsi des messages de sensibilisation sociale au travers de valeurs fortes que sont le bonheur, l’amour, l’amitié, l’espoir et la bienveillance. Cela ne manque pas de séduire les petit.e.s, comme les grand.e.s.

En ce sens, des recherches à l’Université du Michigan ont révélé que les enfants réclament des dessins animés pour apprendre à l’école. Nous devons cela à la combinaison de personnages colorés et animés à des effets audiovisuels. Cela compose une expérience d’apprentissage cérébral améliorée loin de l’approche conventionnelle.

Un retour à l’enfance rassurant

Vous êtes un.e adulte, mais lorsque vous dressez votre liste de films feel-good, il y a toujours des dessins d’animation ? Cela n’est pas surprenant, il s’agit là de nos premières expériences positives. Les dessins animés nous ramènent à cette époque rassurante, où les tracas étaient moindres. Regarder un dessin animé, c’est souvent retrouver cette insouciance et cette sérénité d’antan.

Tous ces beaux souvenirs sont ravivés. Nous plongeons dans ce souvenir exquis de l’enfance au travers de ces heureux souvenirs que notre cerveau conserve précieusement. Alors, le temps d’un cartoon, nous pouvons recréer le passé et nous sentir à nouveau dans une safe-place.

Le rire comme anti-stress

Récemment, c’est la chroniqueuse pour le Huffington Post US Lauren Rearick, qui a levé le tabou sur le visionnage des dessins animés chez les adultes. La jeune femme explique qu’ils sont devenus thérapeutiques dans son combat contre la dépression et l’anxiété. Elle explique :

« Durant l’année passée, je me suis tournée vers les dessins animés, encore et encore. Mon esprit s’apaisait, mes soucis disparaissaient et c’était la seule chose qui me permettait de rire. »

Cela n’est pas étonnant lorsque l’on sait que le rire génère de dopamine et des endorphines : les hormones du bonheur. Regarder des animations est donc un excellent moyen de se détendre. Cela se voit confirmé par diverses études démontrant que les adultes qui regardent des dessins animés ont moins sont moins touché.e.s par les troubles anxieux et dépressifs.

C’est le sujet d’étude du chef des services d’humeur et d’anxiété pour adultes au centre médical de l’Université de Pittsburgh, Jack Cahalane. Selon lui, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ont tendance à se négliger, de même que le monde qui les entoure. Iels mettent en place un comportement d’évitement pour échapper à cette anxiété. Il constate aussi que nombreux.ses sont les adultes qui cherchent des activités porteuses de joie et de plaisir. Parmi elles : les dessins animés.

« Les gens trouvent naturellement un moyen systématique de faire face à leur anxiété ou à leur dépression. Votre forme d’adaptation serait de regarder des dessins animés. C’est logique parce que les dessins animés sont très légers, intéressants et créatifs. »

Les dessins animés pour adultes

Qu’importe l’âge, les dessins animés sont devenus des divertissements populaires. Yssa Badiola, animatrice principale chez Rooster Teeth Animation, rappelle que certains sont dédiés aux adultes depuis des décennies. Vous pensez certainement aux séries télévisées comme Les Simpsons, Futurama, American Dad ou encore South Park. Les productions japonaises sont aussi fort réputées pour leurs films et séries animées.

Alors, avec l’avènement d’Internet, les adultes peuvent choisir le contenu qui leur permettra de s’échapper un instant de la réalité. Qu’il s’agisse d’animations légères de leur enfance ou d’autres à l’humour d’adulte, tous les moyens sont accessibles pour relâcher la pression.

« C’est grâce à Internet que les personnes ayant des intérêts communs ont désormais la possibilité de filtrer leurs propres expériences à leur guise. Les personnes qui aiment l’animation peuvent trouver d’autres animations. Les gens qui n’ont jamais aimé l’animation auparavant peuvent en trouver des extraits, penser que tout va bien, plonger dans un épisode et en sortir en l’aimant », explique Yssa Badiola

Le tabou des dessins animés chez l’adulte est désormais révolu. N’ayez plus honte de consommer ces contenus joyeux et légers qui savent vous apaiser et vous réconforter !