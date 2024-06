11 séries sur l’amitié qui célèbrent la sororité

Vous avez envie de passer un bon moment en regardant une série feel good qui célèbre la sororité, et plus précisément l’amitié entre femmes ? Vous êtes au bon endroit. À l’occasion de la Journée nationale des meilleur.e.s ami.e.s (Best Friends Day) ce 8 juin, voici 11 séries qui vont vous (re)donner foi en l’amitié au féminin.

Gilmore Girls

La relation mère-fille entre Lorelai et Rory Gilmore est au cœur de « Gilmore Girls ». Au-delà de leur lien familial, leur amitié est profonde et authentique. Lorelai et Rory naviguent ensemble à travers les complexités de la vie, de l’amour et de la carrière, illustrant une sororité intergénérationnelle qui résonne auprès de nombreux.ses téléspectateur.rice.s. C’est LA série cosy par excellence disponible sur Netflix.

Firefly Lane

C’est l’adaptation du roman éponyme de l’auteure américaine Kristin Hannah. Dans cette série nommée en français « Toujours là pour toi », on suit une histoire d’amitié qui sort de l’ordinaire. En bref, Kate était souvent méprisée dans son école, car considérée comme une « intello ». À contrario, Tully, véritable boute-en-train était très appréciée et super populaire. Un jour, Tully va déménager en face de chez Kate. Très vite une amitié unique se forme entre les deux jeunes femmes, jusqu’au moment où… (suspense).

La particularité de cette oeuvre culturelle est qu’elle se déroule des années plus tard en faisant des bonds dans le passé à travers des flash-back. Le but ? Découvrir la naissance de cette amitié et comprendre ce qu’il s’est réellement passé. Un récit doux, amusant, et très touchant.

Les Filles Du Dernier Rang

Préparez-vous à découvrir une série incroyable et super touchante ! « Les Filles Du Dernier Rang » est une série qui prône haut et fort l’amitié féminine. On suit l’histoire de cinq femmes trentenaires, amies de longue date, qui organisent chaque année, une semaine de vacances pour se retrouver ensemble. Sauf que cette année, les vacances ne sont plus vraiment les mêmes : une des filles du groupe a été diagnostiquée d’un cancer. Préparez les mouchoirs !

Desperate Housewives

Série culte qui a marqué des générations, les aventures de Susan, Bree, Lynette et Gabrielle sont un parfait exemple d’amitié et de sororité. Que ce soit dans le but de résoudre un mystère, à travers leurs histoires de coeurs, les problèmes professionnels ou familiaux, ces quatre amies vont vivre chaque étape de leur vie ensemble.

La série nous montre ainsi quatre voisines unies, qui savent s’entraider et se soutenir malgré quelques disputes et conflits. « Desperate Housewives » est un véritable mélange d’humour, de mystères, de drames, d’histoires de familles. C’est une série qui aborde des sujets importants, tout en gardant de la légèreté et de la bonne humeur. À (re)voir !

Orange is the New Black

Cette série offre une perspective unique sur la sororité dans le cadre d’une prison pour femmes. La série présente une diversité de personnages issus de différents milieux et explore comment elles créent des liens de solidarité malgré les circonstances difficiles. Les amitiés entre Taystee, Poussey, Cindy et d’autres détenues montrent la force de l’union féminine face à l’adversité.

Devious maids

Créé par celui à qui l’on doit « Desperate Housewives », Marc Cherry, on y suit dans cette série non pas quatre voisines, mais quatre collègues qui travaillent comme agents d’entretien dans un quartier riche de Beverly Hills.

Carmen, Rosie, Zoïla et Marisol vont voir, au cours des quatre saisons, leurs vies changées du tout au tout, en alliant mystères, amours et en s’entraidant pour supporter certaines épreuves qui vont se dresser devant elles. Une belle série, car elle met en avant l’entraide, la solidarité, et l’amitié féminine.

Pretty Little Liars

Vous connaissez sans doute cette série tant elle a été très populaire à sa sortie. Petit rappel de l’histoire : un an après la disparition de leur amie Alison, quatre anciennes amies reçoivent le même message menaçant, toujours signé par la lettre « A ».

Toutes très inquiètes, elles vont décider de se retrouver pour mener l’enquête et connaître l’émetteur de ces messages. Au fil de la série, on suit ainsi cette investigation bouleversée par de nombreux rebondissements. Des bouleversements qui vont sans aucun doute unir ces 4 jeunes femmes à tout jamais.

Insecure

Dans cette autre série, on part à la rencontre d’Issa, une femme afro-américaine résidant dans les quartiers populaires de Los Angeles. Elle est empreinte à des doutes existentiels sur sa vie, qui lui font remettre un tas de choses en question. Heureusement, elle peut compter sur son lien d’amitié qu’elle a tissé avec Molly et par son autre groupe d’amies formé de Tiffany et Kelli.

Ce qu’on aime dans cette série, ce sont bien sûr ces belles histoires d’amitié, parfois obstruées par des épreuves de la vie. On affectionne particulièrement le récit à la fois authentique et touchant, qui nous permet de nous identifier aux relations des personnages. Foncez regarder cette série sur l’amitié qui célèbre la sororité !

The L Word

Cette série des années 2000 explore la vie et les relations d’un groupe d’amies lesbiennes à Los Angeles. La série est saluée pour sa représentation positive et complexe des amitiés et des relations féminines. Les personnages, tels que Bette, Tina, Shane, et Alice, démontrent une sororité forte et nuancée, offrant des récits puissants sur l’identité et la communauté LGBTQIA+.

Betty

Betty est littéralement LA série qui prône l’amitié féminine. En prime, elle met en avant énormément de sujets sociétaux : privilège blanc, sexisme, féminisme… Cette série signée par la talentueuse réalisatrice américaine Crystal Moselle, nous invite à suivre un groupe de jeunes skatteuses new-yorkaises.

Un milieu sportif souvent masculin. Elles évoluent ensemble, se posent des questions sur la vie et en plus s’unissent ensemble face aux obstacles. Une jolie série avec des personnages auxquels vous pouvez facilement vous identifiez !

Grace & Frankie

Voilà une série drôle, mais aussi réconfortante qui nous livre une version très originale de l’amitié ! Grace et Frankie ont deux points communs. Elles sont septuagénaires et leurs maris respectifs les ont abandonnées.

Plongées dans la même situation, les deux femmes vont devenir de très bonnes amies. Elles vont précisément se serrer les coudes pour se reconstruire. Cette série est unique, car elle nous expose le fait qu’une histoire d’amitié n’a finalement pas d’âge. Et ça on dit oui !

Ces séries illustrent la force et la beauté de la sororité. Elles montrent comment les amitiés féminines peuvent être des sources de réconfort, de soutien et d’empowerment, enrichissant nos vies et nous aidant à traverser les moments difficiles. Que vous cherchiez à rire, à pleurer ou à réfléchir, ces histoires d’amitié féminine offrent une multitude de perspectives inspirantes et réconfortantes.